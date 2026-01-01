Индивидуальная
до 6 чел.
День на горных курортах Алтая
Полюбоваться зимним Алтаем и прокатиться на лыжах, сноуборде, снегоходе или собачьей упряжке
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель недалеко от горо...
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по хребту над долиной Катуни
Лёгкий треккинг с гидом по хребту над долиной Катуни. Поднимитесь к Чёртову пальцу, насладитесь видами и легендами, завершив чаепитием на вершине
Начало: В Горно-Алтайске
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Из Горно-Алтайска - по красотам Чемала
Прокатиться на канатке курорта Манжерок, увидеть Зубы Дракона, остров Патмос и Голубые озёра
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
15 000 ₽ за человека
