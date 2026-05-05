На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро
Погулять по Алтайскому заповеднику и посетить водопады Корбу и Чедор
Действительно ли в Телецком озере сохранились законсервированные воины Чингисхана? Можно ли найти золотой самородок на берегах озера сегодня? На эти и другие вопросы мы ответим на теплоходной прогулке по алтайскому мини-Байкалу.
В путешествии вы увидите величественные горы Алтая, реликтовые растения и водопады, к которым можно добраться только с воды.
Описание экскурсии
Начало экскурсии зависит от расписания теплохода: в июне и сентябре он отправляется в 7:00, в июле и августе — в 5:00.
Ориентировочный тайминг
5:00 — трансфер на автобусе до села Чоя (санитарная остановка) 7:30 — река Бия. У моста можно сфотографироваться и перекусить блинчиками с ягодами (летом) 8:50 — село Иогач. Посадка на теплоход «Пионер Алтая» 05.05.26, 12.05.26, 19.05.26, 26.05.26 маршрут меняется. В 8:45 приезжаем в село Артыбаш и идём в озеро на катере Yamaha FR25 или Yamaha FR26 9:00–13:30 — водная экскурсия по Телецкому озеру. По пути будет остановка для посещения двух водопадов заповедника: Большого Корбу и Чедора. Они находятся близко к берегу, прогулка по экотропам займёт около 10 минут 14:00–18:00 (19:00) — возвращение в Горно-Алтайск. Если экскурсия начнётся в 7:00, то в город вернёмся в 20:00–21:00
Организационные детали
Билеты на водопады включены в стоимость
Дополнительно оплачивается обед в ресторане на теплоходе или в кафе возле водопада Корбу (здесь рекомендуем попробовать блюда из телецкого хариуса)
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: до 10 чел. — минивэн Toyota Hiace, до 16 чел. — микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Coaster, до 50 чел. — автобусы Higer, Kia Granbird
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национального драматического театра ИМ.П.В. Кучияк
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Елена — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 297 туристов
Наша команда работает в туристической сфере с 2005 года. Как местные жители мы знаем, что на Алтае показать, и в какой сезон это лучше сделать. С нами вы увидите
малоизвестные места, которые редко посещают путешественники. Вопросы безопасности гостей для нас в приоритете: собственный специально оборудованный автопарк и подготовленные сертифицированные гиды к вашим услугам. У нас большая коллекция разнообразных экскурсий и туров от 1 до 10 дней, будем рады организовать ваш отдых и предложить поездки в удобные вам даты.
