1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТагир31 мая 2024Спасибо Ирбизеку за интересную экскурсию! Особенно запомнилось его песни на родном языке и древнее искусство горлового пения. Вживую это впечатляет!
- ЭЭлина30 мая 2024Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
- ЕЕлена24 мая 2024По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
- ННаталья19 мая 2024Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
- ЮЮЛИЯ17 мая 2024Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
- ААнна16 мая 2024Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
- ТТатьяна12 мая 2024Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
- ММария2 мая 2024Я в полнейшем восторге от экскурсии с Марией!!! 😍😍😍очень живой диалог на протяжении всей поездки,много интересных историй про традиции,жизнь,историю региона,я
- ООльга10 апреля 2024Очень интересно и красота необыкновенная! Спланирована экскурсия комфортно с остановками в самых лучших местах. Все что нужно и к месту: историческая информация, легенды, музыка, пение, живое общение, фото! Огромное спасибо!
- ЮЮлия16 января 2024Прекрасное однодневное погружение в красоты Алтайского края. Пунктуальность, внимательность и четкость организации маршрута, несмотря на то что задача была обшая посмотреть сразу и все;) Вячеслав прекрасно знает регион и самые драматические и эстетические маршруты. А какой вкусный чай!!!! Рекоммендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Ороктойский мост»
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