Волшебный Новый Год на знаменитом курорте России. Зимой здесь сверкает белый снег, хрустальный воздух, бирюзовые горные реки пробиваются сквозь чистейший лед, а седые мудрые горные вершины по-настоящему впечатляют.

Программа тура по дням

1 день Заезд гостей и знакомство на гастроужине

Приезд на курорт Белокуриха, размещение в отеле. Немного времени на отдых. Вечерняя гастрономическая экскурсия. Мы познакомим Вас с теми, кто производит все для нашего здоровья из натуральных продуктов – вытяжки и концентраты из лекарственных растений, питание, бады и другие препараты. Презентация удивит вкуснейшими угощениями – наливки из ягод, десерт из чаги, восхитят вареники из крапивного теста с печеным картофелем. Такой презентационный вечер всегда нравится нашим гостям, отличный вариант для знакомства группы и приятное время препровождения. Уютно и очень вкусно.

2 день Лебединый заказник

Экскурсия на лебединый заказник. Это место обладает огромной энергией, что уезжать не хочется. Общение с природой с ее прекрасными обитателями – лебедями просто впечатляет! Приезжайте и посмотрите на это чудо-сказочных птиц, покормите их, пообщаетесь и поймёте, что жизнь проживаете не зря. Какое чудо создано природой, которое не оставит никого равнодушным. Хорошая дорога к заказнику, прекрасная парковка. Добрые отзывчивые местные жители угостят вас домашней едой за скромную цену. Такое чудо можно увидеть только зимой. Насладитесь красотой природы местных озер. Только огромная просьба – не шумите, не обижайте птиц и относитесь бережно ко всему, что вас будет окружать, берегите, так как к этому трепетно относятся местные жители. Проведем эту экскурсию в первой половине дня, чтобы далее вы могли построить свой день по своим интересам: СПА-процедуры, горнолыжный отдых, катание на лошадках и снегоходах (самостоятельно, не входит в стоимость).

3 день Экскурсия по Местам Силы

До обеда отсыпаемся! После чего отправляемся на коротенькую экскурсию по окрестностям Белокурихи. Места силы – это совсем недалеко от курорта, продолжительность примерно 3 часа. Хрустальный воздух зимней тайги и красоты природы окрестностей курорта восхищают гостей. На экскурсии расскажем много интересного про эти места. Есть распространенная легенда о появлении Скалы Четырех братьев. Экскурсия займет примерно 3-3,5 часа. Далее свободное время для отдыха на курорте.

4 день Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

В этот день мы выезжаем на экскурсию, на целый день по пейзажному Горному Алтаю – "Многолик и чудесен Алтай" В 8:30 выезжаем и знакомимся с удивительными местами – зимний Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос на р.Катунь в с.Чемал – это самый популярный маршрут! Здесь уже и горы начинают показывать свои красоты, и река Катунь не замерзает местами и слышно ее шумное бурное течение. Остановимся на смотровых площадках, пройдем по подвесному мосту через р.Катунь и полюбуемся на интересные скалы – Зубы дракона. Можно взять купальные принадлежности, самые смелые купаются на голубых озерах, там есть согревающая банька. Местные говорят, что воды Голубых озер придают живительную силу и омолаживают. Насыщенный день! Обедать будем в теплом кафе, средний чек примерно 350 руб.(не входит в стоимость). Поздний приезд на курорт.

5 день Знакомство с Белым Шаманом

Предлагаем посетить в этот день необычное место и познакомиться с необычным человеком – белым шаманом. Этнопарк "Легенда" удивит интересным наполнением, сувенирной лавкой, а главное – встречей, после которой у многих начинаются изменения в жизни. Парк состоит из нескольких музейных композиций: музей-панорама малых коренных народов Алтая, идол Золотая Баба, главный бубен Алтая, этнодеревня, Пантеон Славянских богов – сильнейшее место! Музей-панорама малых коренных народов Алтая «Ак-куу» (белый лебедь) позволяет посетителям полностью погрузиться в историческое прошлое жизни и быта малых коренных народностей Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов. В музее можно прикоснуться к предметам быта и примерить национальные костюмы. Важной достопримечательностью парка является идол Золотая Баба. На эту экскурсию поедем в первой половине дня, возвращение на курорт примерно к 15:00. Поэтому вечернее время можно занять по своим пожеланиям. Докупить в подарок сувениры, мед и другие алтайские вкусности.

6 день Отъезд