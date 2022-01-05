Преимущества этого путешествия:
Приезд на курорт Белокуриха, размещение в отеле.
Немного времени на отдых.
Вечерняя гастрономическая экскурсия.
Мы познакомим Вас с теми, кто производит все для нашего здоровья из натуральных продуктов – вытяжки и концентраты из лекарственных растений, питание, бады и другие препараты.
Презентация удивит вкуснейшими угощениями – наливки из ягод, десерт из чаги, восхитят вареники из крапивного теста с печеным картофелем.
Такой презентационный вечер всегда нравится нашим гостям, отличный вариант для знакомства группы и приятное время препровождения.
Уютно и очень вкусно.
Экскурсия на лебединый заказник.
Это место обладает огромной энергией, что уезжать не хочется.
Общение с природой с ее прекрасными обитателями – лебедями просто впечатляет!
Приезжайте и посмотрите на это чудо-сказочных птиц, покормите их, пообщаетесь и поймёте, что жизнь проживаете не зря.
Какое чудо создано природой, которое не оставит никого равнодушным.
Хорошая дорога к заказнику, прекрасная парковка.
Добрые отзывчивые местные жители угостят вас домашней едой за скромную цену.
Такое чудо можно увидеть только зимой.
Насладитесь красотой природы местных озер.
Только огромная просьба – не шумите, не обижайте птиц и относитесь бережно ко всему, что вас будет окружать, берегите, так как к этому трепетно относятся местные жители.
Проведем эту экскурсию в первой половине дня, чтобы далее вы могли построить свой день по своим интересам: СПА-процедуры, горнолыжный отдых, катание на лошадках и снегоходах (самостоятельно, не входит в стоимость).
До обеда отсыпаемся!
После чего отправляемся на коротенькую экскурсию по окрестностям Белокурихи.
Места силы – это совсем недалеко от курорта, продолжительность примерно 3 часа.
Хрустальный воздух зимней тайги и красоты природы окрестностей курорта восхищают гостей.
На экскурсии расскажем много интересного про эти места.
Есть распространенная легенда о появлении Скалы Четырех братьев.
Экскурсия займет примерно 3-3,5 часа.
Далее свободное время для отдыха на курорте.
В этот день мы выезжаем на экскурсию, на целый день по пейзажному Горному Алтаю – "Многолик и чудесен Алтай"
В 8:30 выезжаем и знакомимся с удивительными местами – зимний Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос на р.Катунь в с.Чемал – это самый популярный маршрут!
Здесь уже и горы начинают показывать свои красоты, и река Катунь не замерзает местами и слышно ее шумное бурное течение.
Остановимся на смотровых площадках, пройдем по подвесному мосту через р.Катунь и полюбуемся на интересные скалы – Зубы дракона.
Можно взять купальные принадлежности, самые смелые купаются на голубых озерах, там есть согревающая банька.
Местные говорят, что воды Голубых озер придают живительную силу и омолаживают.
Насыщенный день!
Обедать будем в теплом кафе, средний чек примерно 350 руб.(не входит в стоимость).
Поздний приезд на курорт.
Предлагаем посетить в этот день необычное место и познакомиться с необычным человеком – белым шаманом.
Этнопарк "Легенда" удивит интересным наполнением, сувенирной лавкой, а главное – встречей, после которой у многих начинаются изменения в жизни.
Парк состоит из нескольких музейных композиций: музей-панорама малых коренных народов Алтая, идол Золотая Баба, главный бубен Алтая, этнодеревня, Пантеон Славянских богов – сильнейшее место!
Музей-панорама малых коренных народов Алтая «Ак-куу» (белый лебедь) позволяет посетителям полностью погрузиться в историческое прошлое жизни и быта малых коренных народностей Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов.
В музее можно прикоснуться к предметам быта и примерить национальные костюмы.
Важной достопримечательностью парка является идол Золотая Баба.
На эту экскурсию поедем в первой половине дня, возвращение на курорт примерно к 15:00.
Поэтому вечернее время можно занять по своим пожеланиям.
Докупить в подарок сувениры, мед и другие алтайские вкусности.
День выезда.
Если есть желание продлить отдых на курорте, то мы подберем варианты или продлим этот отель, в котором будете находиться.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Тип размещения
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дети до 12 лет/ дополнительное место
|Отель "Нео"
|39 000
|53 800
|26 900
|Турбаза "Белокуриха"
|37 000
|51 800
|24 900
Разница в выборе лишь в том, что отель "Нео" находится в городе, в начале курортной зоны, а турбаза "Белокуриха" в лесной зоне, выше курорта. При турбазе есть банька с бассейном, ресторанчик и хорошая прилегающая территория.
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.
Групповой трансфер из Горно-Алтайска (обычно, так как удобно добираться до Белокурихи. 2 часа в пути)
Групповой трансфер организуется от 4 человек, стоимость группового трансфера 1 000 руб. с чел.
Время прилета в Горно-Алтайск с 8:00 до 10.35 утра. Вылет из Горно-Алтайска в 8 утра и позже. Те кто, вылетает позже 8:00, ожидает в аэропорту.
Индивидуальный трансфер из Горно-Алтайска в любое время прилета и вылета. Стоимость индивидуального трансфера от 3 500 руб. и более за машину (не более 3 чел).
Да, конечно! На Телецком озере очень популярны прогулки на лошадках, катаются на Горнолыжной трассе, канатной дороге. Экскурсия в поселок Яйлю- он находится в Алтайском государственном заповеднике.
Если вы хотите остаться после программы, мы подберем варианты – можно остаться на Телецком озере, а можно переехать на курорт Белокуриха. Вы скажете пожелания менеджеру, и Вам посоветуют лучший вариант!
Если Вы любите кататься на горных лыжах, то здесь есть все для активного отдыха. Спуски на курорте Белокуриха и на Телецком озере. Пункты проката везде есть.
Если Вы хотите дополнить отдых оздоровлением на курорте – закажите путевку и после тура займетесь своим здоровьем.
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.