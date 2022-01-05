Новогодние выходные в Белокурихе

Волшебный Новый Год на знаменитом курорте России

5
3 отзыва
Волшебный Новый Год на знаменитом курорте России.

Зимой здесь сверкает белый снег, хрустальный воздух, бирюзовые горные реки пробиваются сквозь чистейший лед, а седые мудрые горные вершины по-настоящему впечатляют.
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Новогодние выходные в Белокурихе
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • комфортный отдых – размещение в уютном отеле на курорте, а в сопровождении всегда опытный гид, ухоженный теплый транспорт и термос с горячим чаем;
  • гибкая программа – экскурсии подобраны так, что есть свободное время для личного досуга на выбор: прогулки, СПА-центр, бассейны, горнолыжка;
  • активный отдых – отлично подойдет для любителей горнолыжного отдыха – ГЛК на курорте Белокуриха;
  • гастрономическая экскурсия – в программе вкусный и необычный гастроужин;
  • интересные места Горного Алтая – лебединый заказник, прогулка к местам Силы, экскурсия "В гости к Шаману".

Программа тура по дням

1 день
Заезд гостей и знакомство на гастроужине

Приезд на курорт Белокуриха, размещение в отеле.

Немного времени на отдых.

Вечерняя гастрономическая экскурсия.

Мы познакомим Вас с теми, кто производит все для нашего здоровья из натуральных продуктов – вытяжки и концентраты из лекарственных растений, питание, бады и другие препараты.

Презентация удивит вкуснейшими угощениями – наливки из ягод, десерт из чаги, восхитят вареники из крапивного теста с печеным картофелем.

Такой презентационный вечер всегда нравится нашим гостям, отличный вариант для знакомства группы и приятное время препровождения.

Уютно и очень вкусно.

Заезд гостей и знакомство на гастроужинеЗаезд гостей и знакомство на гастроужинеЗаезд гостей и знакомство на гастроужинеЗаезд гостей и знакомство на гастроужине
2 день
Лебединый заказник

Экскурсия на лебединый заказник.

Это место обладает огромной энергией, что уезжать не хочется.

Общение с природой с ее прекрасными обитателями – лебедями просто впечатляет!

Приезжайте и посмотрите на это чудо-сказочных птиц, покормите их, пообщаетесь и поймёте, что жизнь проживаете не зря.

Какое чудо создано природой, которое не оставит никого равнодушным.

Хорошая дорога к заказнику, прекрасная парковка.

Добрые отзывчивые местные жители угостят вас домашней едой за скромную цену.

Такое чудо можно увидеть только зимой.

Насладитесь красотой природы местных озер.

Только огромная просьба – не шумите, не обижайте птиц и относитесь бережно ко всему, что вас будет окружать, берегите, так как к этому трепетно относятся местные жители.

Проведем эту экскурсию в первой половине дня, чтобы далее вы могли построить свой день по своим интересам: СПА-процедуры, горнолыжный отдых, катание на лошадках и снегоходах (самостоятельно, не входит в стоимость).

Лебединый заказникЛебединый заказникЛебединый заказникЛебединый заказник
3 день
Экскурсия по Местам Силы

До обеда отсыпаемся!

После чего отправляемся на коротенькую экскурсию по окрестностям Белокурихи. 

Места силы  это совсем недалеко от курорта, продолжительность примерно 3 часа.

Хрустальный воздух зимней тайги и красоты природы окрестностей курорта восхищают гостей.

На экскурсии расскажем много интересного про эти места.

Есть распространенная легенда о появлении Скалы Четырех братьев.

Экскурсия займет примерно 3-3,5 часа.

Далее свободное время для отдыха на курорте.

Экскурсия по Местам СилыЭкскурсия по Местам СилыЭкскурсия по Местам СилыЭкскурсия по Местам Силы
4 день
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

В этот день мы выезжаем на экскурсию, на целый день по пейзажному Горному Алтаю – "Многолик и чудесен Алтай"

В 8:30 выезжаем и знакомимся с удивительными местами – зимний Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос на р.Катунь в с.Чемал – это самый популярный маршрут!

Здесь уже и горы начинают показывать свои красоты, и река Катунь не замерзает местами и слышно ее шумное бурное течение.

Остановимся на смотровых площадках, пройдем по подвесному мосту через р.Катунь и полюбуемся на интересные скалы – Зубы дракона.

Можно взять купальные принадлежности, самые смелые купаются на голубых озерах, там есть согревающая банька.

Местные говорят, что воды Голубых озер придают живительную силу и омолаживают.

Насыщенный день!

Обедать будем в теплом кафе, средний чек примерно 350 руб.(не входит в стоимость).

Поздний приезд на курорт.

Обзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному Алтаю
5 день
Знакомство с Белым Шаманом

Предлагаем посетить в этот день необычное место и  познакомиться с необычным человеком белым шаманом.

Этнопарк "Легенда"  удивит интересным наполнением, сувенирной лавкой, а главное – встречей, после которой у многих начинаются изменения в жизни.

Парк состоит из нескольких музейных композиций: музей-панорама малых коренных народов Алтая, идол Золотая Баба, главный бубен Алтая, этнодеревня, Пантеон Славянских богов – сильнейшее место!

Музей-панорама малых коренных народов Алтая «Ак-куу» (белый лебедь) позволяет посетителям полностью погрузиться в историческое прошлое жизни и быта малых коренных народностей Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов.

В музее можно прикоснуться к предметам быта и примерить национальные костюмы.

Важной достопримечательностью парка является идол Золотая Баба.

На эту экскурсию поедем в первой половине дня, возвращение на курорт примерно к 15:00. 

Поэтому вечернее время можно занять по своим пожеланиям.

Докупить в подарок сувениры, мед и другие алтайские вкусности.

Знакомство с Белым ШаманомЗнакомство с Белым ШаманомЗнакомство с Белым ШаманомЗнакомство с Белым ШаманомЗнакомство с Белым Шаманом
6 день
Отъезд

День выезда

Если есть желание продлить отдых на курорте, то мы подберем варианты или продлим этот отель, в котором будете находиться.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Тип размещения Место в двухместном номере Одноместное размещение Дети до 12 лет/ дополнительное место
Отель "Нео"  39 000  53 800 26 900
Турбаза "Белокуриха"  37 000 51 800 24 900

Разница в выборе лишь в том, что отель "Нео" находится в городе, в начале курортной зоны, а турбаза "Белокуриха" в лесной зоне, выше курорта. При турбазе есть банька с бассейном, ресторанчик и хорошая прилегающая территория. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – завтраки, гастроужин в первый день
  • Проживание на курорте Белокуриха
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта и обратно
  • Входная плата на объекты по программе – примерно 1 000 руб. /чел.
  • Курортный сбор
  • Питание и развлечения вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько стоит услуга трансфера?

Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1000 руб. до 2500 руб. Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера. Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.

Групповой трансфер из Горно-Алтайска (обычно, так как удобно добираться до Белокурихи. 2 часа в пути)

Групповой трансфер организуется от 4 человек, стоимость группового трансфера 1 000 руб. с чел.

Время прилета в Горно-Алтайск с 8:00 до 10.35 утра. Вылет из Горно-Алтайска в 8 утра и позже. Те кто, вылетает позже 8:00, ожидает в аэропорту.

Индивидуальный трансфер из Горно-Алтайска в любое время прилета и вылета. Стоимость индивидуального трансфера от 3 500 руб. и более за машину (не более 3 чел).

Есть развлечения вне программы?

Да, конечно! На Телецком озере очень популярны прогулки на лошадках, катаются на Горнолыжной трассе, канатной дороге. Экскурсия в поселок Яйлю- он находится в Алтайском государственном заповеднике.

Если вы хотите остаться после программы, мы подберем варианты – можно остаться на Телецком озере, а можно переехать на курорт Белокуриха. Вы скажете пожелания менеджеру, и Вам посоветуют лучший вариант!

Если Вы любите кататься на горных лыжах, то здесь есть все для активного отдыха. Спуски на курорте Белокуриха и на Телецком озере. Пункты проката везде есть.

Если Вы хотите дополнить отдых оздоровлением на курорте – закажите путевку и после тура займетесь своим здоровьем.

Как добраться?

Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 янв 2022
Меня давно тянуло на Алтай - его природная красота, энергетика, целебная сила, древняя история. И вот наконец собралась. Мои ожидания оправдались. Удивительный край. Зарядил меня положительной энергией и эмоциями на 100%. Обязательно сюда вернусь
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.
С
22 июня 2022
Спасибо Юлии Казаковой за то что помогла выбрать тур и оформить все документы.

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