Сногсшибательные пейзажи и потрясающие творения природы, погружение в национальную культуру и историю, великолепный выбор вариантов активного отдыха — Алтай это многогранная сокровищница и мы поможем вам не растеряться в этом великолепии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ждет Индивидуальный гибкий маршрут Выбирайте продолжительность путешествия, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. За один день вы успеете посетить:
- Чемал и его окрестности (природные достопримечательности + конная прогулка в маральнике/моторафтинг/треккинг/виа-феррата), • или, если хотите все и сразу, «слетаете» до слияния Чуи с Катунью и насладитесь пейзажами одной из самых красивых дорого мира – Чуйского Тракта. Правда, такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение). Лучше заложить на это развлечение 2-3 дня и к тому же посетить множество любопытных локаций. Если же вы хотите по настоящему прочувствовать энергетику Горного Алтая, рекомендуем программу на 4-7 дней. Можно включить в маршрут сплав, рыбалку, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках, горловое пение и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу! Пример программы на первый день Стартуем рано утром. Разомнемся прогулкой до Камышлинского водопада или доберемся до него на моторафте по Катуни. Дальше держим путь на живописный Чуйский тракт — одну из красивейших дорог мира. Ощутим мощь Ильгуменского порога, полюбуемся панорамой с перевала Чике-Таман, изучим петроглифы святилища Калбак-Таш и помедитируем над слиянием Чуи с Катунью. По пути заедем к Гейзеровому озеру удивительного цвета, а если поторопимся, успеем совершить заброску на знаменитый «Алтайский Марс», к необычным ландшафтам красноватых оттенков. Вечером заселимся на уютную турбазу или в глэмпинг, разведем костер и будем делиться впечатлениями, накопленными за этот день и предвкушать то, что ждет нас завтра. Что можно делать в остальные дни на Алтае Можно преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы и совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не всё! Скажите нам, сколько дней готовы посвятить знакомству с Алтаем и мы составим оптимальный маршрут с гарантированным набором впечатлений! Важно знать Питание. В проверенных кафе по маршруту. Иногда завтраки организованы в отелях. При желании возможно совместное приготовление завтрака или ужина, в том числе и на костре.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем Горный Алтай и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов, •стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.
экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС. В стоимость экскурсии включено:.
экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС. В стоимость экскурсии включено:.
•экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС. В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида (стоимость указана за 1 сутки), • трансфер (стоимость указана за 1 сутки), • разработка программы, • подбор и бронирование жилья при необходимости, • проживание в палатках и бивачное оборудование, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации. Турист оплачивают самостоятельно:.
- проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 3000 руб. /сутки за номер с удобствами), • питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 300-500 руб.), • внедорожные заброски (от 1000 до 8000 руб.), • паромные переправы (76 км. с юга на север Телецкого озера 12 000 руб. за машину), • дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т. д.
- от 500 до 30 000 руб.).
Любой день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Марсианские пейзажи
- Гейзерное озеро
- Семинский перевал
- Ильгуменский порог
- Перевал Чике-Таман
- Слияние Чуи с Катунью
Что включено
- Услуги гида (стоимость указана за 1 сутки),
- Трансфер (стоимость указана за 1 сутки),
- Разработка программы,
- Подбор и бронирование жилья при необходимости,
- Проживание в палатках и общественное снаряжение, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации.
Что не входит в цену
- Проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 3000 руб. /сутки за номер с удобствами),
- Питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 300-500 руб.),
- Внедорожные заброски (от 1000 до 8000 руб.),
- Паромные переправы (76 км. с юга на север Телецкого озера - от 12 000 руб. за машину),
- Дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т.д. - от 500 до 30 000 руб.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 авг 2024
Путешествовали в туре одного дня из-за ограниченний по времени (отдыхали в санатории с мужем и 18 летним сыном). Цель тура была - хоть немного впервые познакомиться с Алтаем и попробовать
А
Ася
16 авг 2024
Тур "Ваш идеальный Горный Алтай" и в правду получился ИДЕАЛЬНЫМ. Нам даже и попался идеальный гид, Олег Чекушкин. С ним очень интересно разговаривать обо всем, человек с юмором. Машина комфортабельна,
И
Иван
23 июл 2024
Заказывал индивидуальный тур у Константина Роговцева. Были предложены варианты мест для посещений, выбран наиболее подходящий вариант. В назначенное время встретился с гидом Чекушкиным Олегом. На отличной машине проехались по красивейшим
Т
Татьяна
24 мая 2024
Большая благодарность Константину за организацию экскурсии.
Экскурсия была персональной, для меня одной 😊, учтен целый список, надиктованных при заказе пожеланий, индивидуальный подход с возможностью менять маршрут по ходу экскурсии.
Отдельная, особенная благодарность
Экскурсия была персональной, для меня одной 😊, учтен целый список, надиктованных при заказе пожеланий, индивидуальный подход с возможностью менять маршрут по ходу экскурсии.
Отдельная, особенная благодарность
Е
Евгения
4 мая 2024
Впечатления самые положительные. Ещё в Москве списались с Константином по программе. Я высказала наши пожелания, он с их учётом предложил программу. Гибко планировали дату в зависимости от погоды, чтобы "поймать"
А
Александр
16 сен 2023
Все было просто замечательно. Хорошая организация и пластичный график, все можно было поменять в зависимости от погоды, наших предпочтений и впечатлений в прошедшие дни. Особенно порадовала постоянная взаимосвязь с Константином,
Е
Екатерина
26 мая 2023
Было очень мало дней на отдых, поэтому групповые туры не подходили. Константин составил индивидуальную программу, максимально насыщенную, с 9 утра до 9 вечера мы ездили, взбирались, любовались с замечательным гидом Димой. Даже в начале мая Алтай нереальный. А полное погружение позволило обнулиться и вернуться домой с новыми силами и целями! Рекомендую.
G
Gancholi
15 мая 2023
Я заказывала индивидуальную экскурсию для группы из двух человек. Это было прекрасное путешествие! Мы посетили сказочно красивые природные уголки Республики Алтай! Программа путешествия была составлена с учетом всех наших пожеланий.
Т
Татьяна
14 ноя 2022
Наш гид по Алтаю Константин Роговцов- энциклопедически эрудирован, профессионально экипирован, прекрасно знающий местность и обычаи народов Алтая. Он щедро дарит тебе радость общения с людьми, сохранившими самобытную культуру и кровную
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие туры из Горно-Алтайска
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
67 900₽ за человека
5 дней
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
2 окт в 10:00
7 окт в 10:00
36 800₽ за человека
7 дней
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: Село Манжерок
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 63 000₽ за человека