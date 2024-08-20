Что вас ждет Индивидуальный гибкий маршрут Выбирайте продолжительность путешествия, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. За один день вы успеете посетить:

Чемал и его окрестности (природные достопримечательности + конная прогулка в маральнике/моторафтинг/треккинг/виа-феррата), • или, если хотите все и сразу, «слетаете» до слияния Чуи с Катунью и насладитесь пейзажами одной из самых красивых дорого мира – Чуйского Тракта. Правда, такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение). Лучше заложить на это развлечение 2-3 дня и к тому же посетить множество любопытных локаций. Если же вы хотите по настоящему прочувствовать энергетику Горного Алтая, рекомендуем программу на 4-7 дней. Можно включить в маршрут сплав, рыбалку, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках, горловое пение и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу! Пример программы на первый день Стартуем рано утром. Разомнемся прогулкой до Камышлинского водопада или доберемся до него на моторафте по Катуни. Дальше держим путь на живописный Чуйский тракт — одну из красивейших дорог мира. Ощутим мощь Ильгуменского порога, полюбуемся панорамой с перевала Чике-Таман, изучим петроглифы святилища Калбак-Таш и помедитируем над слиянием Чуи с Катунью. По пути заедем к Гейзеровому озеру удивительного цвета, а если поторопимся, успеем совершить заброску на знаменитый «Алтайский Марс», к необычным ландшафтам красноватых оттенков. Вечером заселимся на уютную турбазу или в глэмпинг, разведем костер и будем делиться впечатлениями, накопленными за этот день и предвкушать то, что ждет нас завтра. Что можно делать в остальные дни на Алтае Можно преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы и совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не всё! Скажите нам, сколько дней готовы посвятить знакомству с Алтаем и мы составим оптимальный маршрут с гарантированным набором впечатлений! Важно знать Питание. В проверенных кафе по маршруту. Иногда завтраки организованы в отелях. При желании возможно совместное приготовление завтрака или ужина, в том числе и на костре.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем Горный Алтай и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов, •стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.

экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС. В стоимость экскурсии включено:.

экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС. В стоимость экскурсии включено:.

•экскурсия проходит на хорошем автомобиле – кроссовере, внедорожнике или минивене. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС. В стоимость экскурсии включено: