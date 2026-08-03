Мои заказы

Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро

Самая красивая дорога России
Вас ждет экскурсия по самой красивой дороге России — Чуйскому тракту. Тракт входит в топ-5 самых красивых дорог мира.

Услышать это можно много раз, но лучше хотя бы раз проехать и посмотреть на эти потрясающие красоты своими глазами.
4.9
38 отзывов
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Нас ждет незабываемое путешествие на целый день. На пути мы остановимся на незабываемых перевалах, смотровых площадках, в местах силы и настоящих обрядовых местах. Познакомимся с легендами могучего Алтая, а также узнаем кто такие шаманы, скифы. Встретим по дороге стада овец, коз, лошадей и даже яков, и обязательно с ними сфотографируемся. Изюминкой путешествия станет уникальной голубизны Гейзерное озеро. Невозможно перечислить все природные достопримечательности, которые мы охватим в день путешествия! Индивидуальный подход, корректировка маршрута по предпочтениям, и, для вашего удобства, место сбора на экскурсию по месту вашего проживания в Республике Алтай. Важная информация: Одевайте одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности, в любой удобный день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Катунские террасы
  • Слияние рек Чуи и Катуни
  • Каменное изваяние Чуйский оленный камень и петроглифы
  • Памятник шоферу Кольке Снигереву
  • Водопад Ширлак или Девичьи слезы
  • Гейзерное озеро
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Комфортный вместительный минивэн
Что не входит в цену
  • Обед (в среднем 300-500 руб. /чел. в кафе либо можете взять с собой перекус)
  • Входной билет на озеро - 100 руб.
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 60
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой удобный день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Одевайте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1
1
А
Очень классная экскурсия! Спасибо гиду Сергею за прекрасно проведённое время. Мы узнали много интересного об Алтае, жителях и их традициях. Побывали в самых красивых местах Республики Алтай. Красота природы завораживает. Хочется побывать там вновь!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Увидели великолепный Чуйский тракт и невероятную природу Алтая. С нами был прекрасный гид Сергей. Очень интересно рассказал про алтайцев и их быт и обычаи. Автомобиль был комфортный. Дорога пролетела незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Потрясающая экскурсия! Увидела очень красивые локации, было комфортно с водителем-экскурсоводом Николаем. Отвечал на все вопросы, все прошло про великолепно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
По Чуйскому тракту нам повезло путешествовать с потрясающим гидом-водителем Екатериной. Столько энергии и позитива в одном человеке я давно не видела) Водитель от Бога, человек, знающий и умеющий представить историю
читать дальшеуменьшить

и природу Алтая. Четко следила за временем, чтобы мы могли увидеть все запланированное, при этом мы нигде не бежали, на все его хватило: фото сделать, шишки пособирать, стихи на памятнике прочитать, имуранка рассмотреть, поесть\попить)))
Катя рассказала нам многое об Алтае и отдыхе здесь, теперь знаем, что следующие поездки будут еще круче)
Спасибо огромное за путешествие, рекомендуем данную экскурсию и гида Екатерину!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ездили по Чуйскому тракту 02.10.
Ну, что сказать, это волшебство, какая-то нереальная красота, в один день два времени года, на перевале попали в зиму, за перевалом-золотая осень, сказка. Мы первый раз
читать дальшеуменьшить

на Алтае, получили массу впечатлений и положительных эмоций, а помог нам в этом Николай. Гид и водитель от бога, провез нас и показал кучу красивых мест, рассказал много интересного и погрузил нас в историю Алтая. Всё было супер, буду рекомендовать всем вашу компанию и Николая, попав с ним на экскурсию, никто не пожалеет! Спасибо огромное!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо огромное, мы за один день увидели столько мест, проехали по самой красивой дороге! Наш гид Александр очень много нам показал, рассказал. Провел нас на самые крутые места для фото,
читать дальшеуменьшить

много остановок на которых мы даже не ожидали таких локаций и мест. Побывали за этот день много в каких красивых местах. Все в восторге! Машина очень удобная, нас 5 человек, несмотря на то что дорога долгая, было очень комфортно. Зарядились позитивными эмоциями, теперь уже загадываем желания на следующий год обязательно приехать на Алтай и посетить еще другие места, обязательно с вашей компанией. Успехов вам, здоровья и процветания. Спасибо! Отдельное спасибо нашему ГИДУ! Удачи!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии на «Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро»

По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
На автобусе
13 часов
20 отзывов
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
20 авг в 06:45
27 авг в 06:45
8000 ₽ за человека
До Марса - по Чуйскому тракту
На автобусе
13 часов
17 отзывов
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
18 авг в 06:00
22 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
На машине
10 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
На машине
13 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 73 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске
32 000 ₽ за экскурсию