Самая красивая дорога России
Вас ждет экскурсия по самой красивой дороге России — Чуйскому тракту. Тракт входит в топ-5 самых красивых дорог мира.
Услышать это можно много раз, но лучше хотя бы раз проехать и посмотреть на эти потрясающие красоты своими глазами.
Услышать это можно много раз, но лучше хотя бы раз проехать и посмотреть на эти потрясающие красоты своими глазами.
Ближайшие даты:
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Катунские террасы
- Слияние рек Чуи и Катуни
- Каменное изваяние Чуйский оленный камень и петроглифы
- Памятник шоферу Кольке Снигереву
- Водопад Ширлак или Девичьи слезы
- Гейзерное озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Нас ждет незабываемое путешествие на целый день. На пути мы остановимся на незабываемых перевалах, смотровых площадках, в местах силы и настоящих обрядовых местах. Познакомимся с легендами могучего Алтая, а также узнаем кто такие шаманы, скифы. Встретим по дороге стада овец, коз, лошадей и даже яков, и обязательно с ними сфотографируемся.
- Изюминкой путешествия станет уникальной голубизны Гейзерное озеро. Невозможно перечислить все природные достопримечательности, которые мы охватим в день путешествия! Индивидуальный подход, корректировка маршрута по предпочтениям, и, для вашего удобства, место сбора на экскурсию по месту вашего проживания в Республике Алтай.
Важная информация:Одевайте одежду по погоде и удобную обувь.
По договоренности, в любой удобный день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Комфортный вместительный минивэн
- Что не входит
- Обед (в среднем 300-500 руб. /чел. в кафе либо можете взять с собой перекус)
- Входной билет на озеро — 100 руб
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 60
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности, в любой удобный деньЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Одевайте одежду по погоде и удобную обувь. Также необходимо прихватить хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска
Индивидуальные
На машине
Выездные
На весь день
Чуйский тракт
Популярные места
Алтай
Природа и пейзажи
Похожие туры из Горно-Алтайска
Групповая
15 часов
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
4 ноя
6 ноя
11 ноя
16 ноя
5 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы
может быть в удобной для вас точке
4 ноя
5 ноя
6 ноя
7 ноя
26 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нескучный Чуйский
Прокатиться по лучшим местам знаменитого тракта на дружеской волне
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
19 500₽ за всё до 4 чел.