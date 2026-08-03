Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет экскурсия по самой красивой дороге России — Чуйскому тракту. Тракт входит в топ-5 самых красивых дорог мира.



Услышать это можно много раз, но лучше хотя бы раз проехать и посмотреть на эти потрясающие красоты своими глазами. 4.9 38 отзывов

Nikolay Ваш гид в Горно-Алтайске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 32 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 38 отзывов 12 часов 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Нас ждет незабываемое путешествие на целый день. На пути мы остановимся на незабываемых перевалах, смотровых площадках, в местах силы и настоящих обрядовых местах. Познакомимся с легендами могучего Алтая, а также узнаем кто такие шаманы, скифы. Встретим по дороге стада овец, коз, лошадей и даже яков, и обязательно с ними сфотографируемся. Изюминкой путешествия станет уникальной голубизны Гейзерное озеро. Невозможно перечислить все природные достопримечательности, которые мы охватим в день путешествия! Индивидуальный подход, корректировка маршрута по предпочтениям, и, для вашего удобства, место сбора на экскурсию по месту вашего проживания в Республике Алтай. Важная информация: Одевайте одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности, в любой удобный день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чуйский тракт

Семинский перевал

Перевал Чике-Таман

Катунские террасы

Слияние рек Чуи и Катуни

Каменное изваяние Чуйский оленный камень и петроглифы

Памятник шоферу Кольке Снигереву

Водопад Ширлак или Девичьи слезы

Гейзерное озеро Что включено Услуги гида-экскурсовода

Комфортный вместительный минивэн Что не входит в цену Обед (в среднем 300-500 руб. /чел. в кафе либо можете взять с собой перекус)

Входной билет на озеро - 100 руб. Место начала и завершения? Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 60 Когда и сколько длится? Когда: По договоренности, в любой удобный день Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Одевайте одежду по погоде и удобную обувь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.