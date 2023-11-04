Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро

Самая красивая дорога России

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Вас ждет экскурсия по самой красивой дороге России — Чуйскому тракту. Тракт входит в топ-5 самых красивых дорог мира.

Услышать это можно много раз, но лучше хотя бы раз проехать и посмотреть на эти потрясающие красоты своими глазами.
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Самая красивая дорога России: Чуйский тракт + Гейзерное озеро
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Катунские террасы
  • Слияние рек Чуи и Катуни
  • Каменное изваяние Чуйский оленный камень и петроглифы
  • Памятник шоферу Кольке Снигереву
  • Водопад Ширлак или Девичьи слезы
  • Гейзерное озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Нас ждет незабываемое путешествие на целый день. На пути мы остановимся на незабываемых перевалах, смотровых площадках, в местах силы и настоящих обрядовых местах. Познакомимся с легендами могучего Алтая, а также узнаем кто такие шаманы, скифы. Встретим по дороге стада овец, коз, лошадей и даже яков, и обязательно с ними сфотографируемся.
  • Изюминкой путешествия станет уникальной голубизны Гейзерное озеро. Невозможно перечислить все природные достопримечательности, которые мы охватим в день путешествия! Индивидуальный подход, корректировка маршрута по предпочтениям, и, для вашего удобства, место сбора на экскурсию по месту вашего проживания в Республике Алтай.

Важная информация:

Одевайте одежду по погоде и удобную обувь.

По договоренности, в любой удобный день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Комфортный вместительный минивэн
Что не входит
  • Обед (в среднем 300-500 руб. /чел. в кафе либо можете взять с собой перекус)
  • Входной билет на озеро — 100 руб
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 60
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой удобный день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Одевайте одежду по погоде и удобную обувь. Также необходимо прихватить хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Выездные
На весь день
Чуйский тракт
Популярные места
Алтай
Природа и пейзажи

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