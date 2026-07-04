Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту! Вы увидите большую его часть, а также древние наскальные рисунки, памятники гражданской войны, следы старого тракта и природные красоты, затерянные между перевалами и горными реками. 4.5 118 отзывов

ООО « Горный Алтай Плюс» Ваш гид в Горно-Алтайске Задать вопрос Билет для посещения 7500 ₽ за человека 4.5 118 отзывов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Об экскурсии Мы покажем вам большую часть знаменитого Чуйского тракта. Наши остановки запланированы таким образом, чтобы вы могли увидеть самые значимые достопримечательности: археологические памятники (наскальные рисунки); исторические объекты (памятники гражданской войны и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта); слияние горных рек, перевалы. В ходе поездки вы увидите Семинский перевал, перевал Чике-Таман, слияние рек Катунь и Чуя, Катунские террасы, Северо-Чуйский хребет и не только! Одним из самых впечатляющих объектов на пути будет Гейзерное озеро – небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30 м., которое находится неподалеку от села Акташ в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок фантазийных рисунков, возникающих из-за голубой глины на дне. В центре озера бьют термальные источники, вынося на дно красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Важно! В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования. Важная информация: В связи с высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее, подробности — в письме после бронирования.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чуйский тракт

Семинский перевал

Перевал Чике-Таман

Слияние рек Катунь и Чуя

Катунские террасы

Северо-Чуйский хребет и др Что включено Транспорт

Экскурсии по программе

Услуги гида-экскурсовода

Входные билеты. Что не входит в цену Питание (самостоятельно)

Страховка от клеща. Место начала и завершения? Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск Когда и как рано покупать? Когда: См. календарь Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Важная информация В связи с высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее

Подробности - в письме после бронирования Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.