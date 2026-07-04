Приглашаем вас в путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту! Вы увидите большую его часть, а также древние наскальные рисунки, памятники гражданской войны, следы старого тракта и природные красоты, затерянные между перевалами и горными реками.
Описание билетаОб экскурсии Мы покажем вам большую часть знаменитого Чуйского тракта. Наши остановки запланированы таким образом, чтобы вы могли увидеть самые значимые достопримечательности: археологические памятники (наскальные рисунки); исторические объекты (памятники гражданской войны и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта); слияние горных рек, перевалы. В ходе поездки вы увидите Семинский перевал, перевал Чике-Таман, слияние рек Катунь и Чуя, Катунские террасы, Северо-Чуйский хребет и не только! Одним из самых впечатляющих объектов на пути будет Гейзерное озеро – небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30 м., которое находится неподалеку от села Акташ в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок фантазийных рисунков, возникающих из-за голубой глины на дне. В центре озера бьют термальные источники, вынося на дно красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Важно! В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования. Важная информация: В связи с высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее, подробности — в письме после бронирования.
См. календарь
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Слияние рек Катунь и Чуя
- Катунские террасы
- Северо-Чуйский хребет и др
Что включено
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание (самостоятельно)
- Страховка от клеща.
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- В связи с высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее
- Подробности - в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 118 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
На экскурсии мы увидели великолепную природу Алтая, бирюзовое гейзерное озеро. У нас был великолепный гид Найна Петровна Вапиловская. комфорт и безопасность путешествия обеспечивал прекрасный водитель Заздравных Юрий Викторович. было очень приятно совершать экскурсии с Компанией "Алтай-инфо": все гиды отличаются высоким уровнем знаний, доброжелательностью, точностью, имением организовывать людей. Огромная им благодарность!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Великолепно! Спасибо за замечательную экскурсию. Прекрасно провели время.
Отдельная благодарность гиду - Сергею Викторовичу Долговых. Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие: доступно, интересно и очень познавательно. Супер!
Отдельная благодарность гиду - Сергею Викторовичу Долговых. Это был не просто рассказ, а настоящее путешествие: доступно, интересно и очень познавательно. Супер!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Гид Супер!!! Всё понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
была на этой экскурсии 19.08. длительная автобусная. но ни сколько усталости не было. с нами был замечательный гид от бога-Найна Петровна. столько интересного увлекательного она нам поведала. на все вопросы
Вам был полезен этот отзыв?
О
была на этой экскурсии 19.08. длительная автобусная. но ни сколько усталости не было. с нами был замечательный гид от бога-Найна Петровна. столько интересного увлекательного она нам поведала. на все вопросы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Потрясающая экскурсия! Но нам повезло в разы сильнее, что с нами был водитель-гид Олег. Обычно я не очень люблю слушать экскурсоводов, но здесь что-то с чем-то, было невероятно интересно и
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера»
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
Завтра в 06:45
3 сен в 06:45
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 34 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
2%
Индивидуальная
до 4 чел.
Природные красоты Чуйского тракта до Чуйской степи
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:30
28 авг в 06:00
43 120 ₽
44 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Горно-Алтайска)
Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Начало: Горный Алтай
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
7500 ₽ за человека