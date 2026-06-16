Отправьтесь в путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Вы подниметесь на высоту 1717, посетите питомник хаски «Сибирская Легенда» и экоферму «Жар-Птица», где животные живут в гармонии с человеком.
Узнаете историю древнего Алтая и одной из самых красивых дорог мира, по желанию покорите вершину горы Тияхта и пообедаете в уютной советской столовой — вкусно, душевно и с ноткой ностальгии.
Узнаете историю древнего Алтая и одной из самых красивых дорог мира, по желанию покорите вершину горы Тияхта и пообедаете в уютной советской столовой — вкусно, душевно и с ноткой ностальгии.
Описание экскурсии
Путешествие по Чуйскому тракту — живописная дорога через перевалы, долины и сосновые леса Алтая.
Встреча с хаски в питомнике «Сибирская Легенда» — ласковые северные собаки, общение, фото и море эмоций.
Экоферма «Жар-Птица» — знакомство с домашними животными и возможность покормить их с рук.
Семинский перевал и гора Тияхта (1899 м) — лёгкий подъём и обзор 360° на горные просторы.
Обед в «Советской столовой» на Семинском перевале— атмосферное место с домашней кухней. Вкусно, с любовью и по-алтайски.
Вы узнаете:
- Как алтайские зайсаны привели Алтай в Российскую империю
- Почему богатырь Сарлык теперь гора
- Как зимуют животные в Горном Алтае
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на Cherry Tiggo PRO MAX 7. Детские кресла по запросу. Возможно путешествие на авто Toyota Land Cruiser 200 (5 или 7 мест) за доплату
- На каждой локации гуляем примерно по 40 минут. В дороге — около 4 часа 20 минут (туда и обратно)
- Программа 5+
- Маршрут несложный, но в горку. Необходим базовый уровень физической подготовки
- Отдельно оплачивается: питомник хаски «Сибирская легенда» — 700 ₽ взрослый, 500 ₽ детский; экоферма «Жар-Птица» — 500 ₽ за чел.; обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 46 туристов
Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Вас ждут автомобильные экскурсии по самым живописным местам — никаких
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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