Описание тура
Групповые заезды: по средам и воскресеньям
Готовы бросить вызов себе и открыть Алтай по-новому? Приглашаем вас в активный тур по живописным местам Алтая! Вас ждут: дыхание ветра на конной прогулке, уютный Чемал, величие Чуйского тракта, чарующие Куехтанарские озёра, таинственное Гейзерово озеро с его причудливыми узорами и фантастические пейзажи Алтайского Марса — словно шаг на другую планету!
Живём в отелях, на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
Очередность экскурсий и показа локаций может меняться! Возможно объединение участников с группой, которая едет по расширенной программе на 5 дней. Также оставляем право менять маршрут в зависимости от погодных условий (вопрос безопасности)!
Программа тура по дням
Встреча, Чемал, конная прогулка
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
Дополнительная информация:
Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту. При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону. Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу. Конная прогулка 3+
Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула - стоимость от 15000 руб. за автомобиль.
Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.
Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.
9:00-10:30 - Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска или в самом городе, а также районах Соузга или Манжерок. Время встречи может корректироваться на более ранее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Сегодня мы изучим Чемальский район.
Вы сможете посетить храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии на Алтае. Недалеко здесь находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая - Ворота Сартакпая. При желании можно пройтись по "козьей тропке" до бывшей Чемальской ГЭС.
Обедаем в кафе (за доп. плату).
После мы поедем на конную базу, которая занимается полным циклом организации конных прогулок: от разведения и выездки лошадей до конструирования специальных мягких сёдел и обучения желающих основам верховой езды в условиях горной местности.
Сначала нас ждет инструктаж по технике безопасности, обучение основам верховой езды и управлению лошадью, распределение лошадей и индивидуальная подгонка снаряжения.
Далее отправимся в конную поездку "Верхом по террасам" в составе сборной группы, уровень - для новичков:
Тропа проведет вас прямо до подъема на смотровое поле рядом со скалистой горой Кресло Сартакпая. Далее вы спуститесь к живописнейшему берегу Катуни на дикий песчаный пляж. При желании, вы можете там пофотографироваться без спешивания. Затем возвращаемся на базу.
Вариант маршрута указан как пример. Если вы хотите более короткую поездку, или, наоборот, маршрут для опытных - дайте знать, решим этот вопрос в индивидуальном порядке.
Едем на турбазу в районах Чемал-Усть-Сема, заселяемся, отдыхаем. Базовые отели: эко-отель Бертка, турбаза Хан Алтай, турбаза Явь, усадьба Чемальское раздолье, отель Любо-Дорого, отель Чыгыш (размещение на усмотрение организатора, возможны другие турбазы аналогичного уровня). Возможны с доплатой - эко-отель Природа, глемпинги (Вдох, Айвенго, Бадан и другие), Чепош Парк, Мирамирам и другие по согласованию (возможность проживания, наличие мест и стоимость уточняйте при бронировании).
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Чуйский тракт, Семинский перевал и Чике-Таман
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сегодня нас ждет удивительное путешествие по Чуйскому тракту! По версии National Geographic Чуйский тракт входит в ТОП-10 самых красивых автомобильных дорог мира. Эта старинная дорога - первая ниточка, соединившая Россию и Китай много столетий назад.
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Перевал Чике-Таман - это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо-стальных потоков Чуи - природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак-Таш или Адыр-Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Не забудем пообедать по маршруту (за доп. плату).
Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Республика, Майман, Зеленый колобок, Зеленый мох, Хуторок, Душа Алтай, Шам Алтай, Зеленый лес, Алтай Рест, Клевер, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). С доплатой возможно размещение в глемпингах Тайгала или Панорама, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул и др.
Ужинаем (включен), отдыхаем и набираемся сил для завтрашнего дня.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Авто по маршруту - 370 км. (6 часов + остановки)
Трекинг до Куехтанарских озер
Завтракаем в отеле, выселяемся из номеров.
Сегодня нас ждет треккинг до Куехтанарских озер*.
Куехтанарские озера расположены цепочкой с севера на юг в западной части Курайского хребта, в Кош-Агачском районе. Это целая система озер в живописной долине Куюктанар, соединенная между собой: озера «перетекают» друг в друга видимым образом, образуя ручьи, протоки и даже водопады, либо скрытно.
Два первых озера представляют собой систему из двух водоемов, соединенных между собой широкой протокой на высоте 2176 м над уровнем моря. В зависимости от освещения вода озера меняет свой цвет от насыщенного синего до изумрудно-зеленого. Дорога до этих озер займет примерно 2-3 часа, примерный набор высоты – около 450 метров.
*Если у вас есть сомнения в прохождении маршрута, просьба проконсультироваться с организатором.
Обедаем в форме пикника (еда у каждого с собой).
Подъем к верхнему озеру займет еще около часа, тропа имеет довольно крутой подъем наверх, приходится обходить препятствия, карабкаться на скалы и т. д. Трудности пути компенсируются живописными видами. По желанию участников группы, можем дойти и сюда.
Переезжаем в с. Кош-Агач, заселяемся в отель «Расул» / отель «Гранд отель Султан» / турбазу «Лиана» / турбазу «РайGor» / «Шум ручья». Возможны другие отели или турбазы аналогичного уровня. С доплатой возможен отель «Архар».
Ужинаем (включено).
ВАЖНО! В случае неблагоприятных погодных условий и небезопасности прохождения трекинга, организатор оставляет за собой право показать альтернативные локации.
Гейзерово озеро и Алтайский Марс
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сперва мы отправимся на Марс, Алтайский Марс! Добраться сюда мы сможем на транспорте повышенной проходимости, в том числе возможны УАЗ-буханки. По согласованию с гидом, поездка на Марс может быть перенесена на предыдущий день – тогда у нас останется время на доп. локации.
Кызыл Чин — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи здесь напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций около с. Кош-Агач, с. Акташ, Курайской степи, Каракольской долины. * Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Обед и ужин – заказ в кафе по маршруту самостоятельный.
Далее нас ждёт продолжительное возвращение в Горно-Алтайск. После позднего прибытия в город (около 20-21 ч.), нас ждет окончание программы, где и попрощаемся (и пообещаем встретится еще раз!). Внимание: в этот день нельзя приобретать авиабилеты на обратный рейс, мы не успеем в аэропорт к вечерним рейсам!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе сопровождение гидом-проводником
- Возможно в формате гид-водитель
- Проживание в стандартных номерах отелей / турбаз: района Чемал-Усть-Сема - 1 ночь, на турбазе в с. Акташ - 1 ночь, на турбазе в с. Кош-Агач - 1 ночь. Все номера с удобствами. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
- Питание: 3 завтрака, 2 ужина конная прогулка входные билеты в объекты по маршруту
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (стоимость - по запросу, от 8000 руб, подселения нет!)
- Питание, не включенное в программу
- Баня, другие личные расходы
- Заброска на Марс-2 (стоимость распределяется в зависимости от количества участников группы)
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Повышение категории номеров или отелей - варианты и стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет – это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
Возможен ли старт из Барнаула?
Наш тур начинается в Горно-Алтайске. Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула – стоимость от 15000 руб. за автомобиль.
Аренда платьев со шлейфами для фото
Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий – условия запрашивайте. В сборной группе данная опция недоступна.