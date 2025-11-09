Мы не просто покажем вам его природную мощь, но и познакомим с культурой, традициями и духом этой земли.
Это путешествие для тех, кто хочет не
Программа тура по дням
Дорога легенд
Встреча в любом отеле по Чуйскому тракту или же в г. Горно-Алтайске и разумеется в аэропорту до 10:00.
Мы начнем с Чуйского тракта — древнего торгового пути, который связывал Север и Юг.
Это не просто дорога, а летопись, высеченная в скалах.
По пути сделаем остановки в знаковых местах:
- Слияние Чуи и Катуни — место силы, где две реки соединяются в стремительном потоке.
- Катунские террасы — свидетельство движения древних ледников.
- Семинский перевал — здесь мы попробуем кедровый кофе и обнимем вековые кедры.
- Чике-Таман — захватывающий, старинный перевал с панорамными видами.
Обед в этнокафе, где нас угостят традиционными блюдами из местных продуктов.
Вечером — ужин и встреча с каем.
Горловое пение алтайского сказителя — это голос предков, древняя музыка, которая звучит из глубин веков.
На конях до водопадов и вечер у костра
Этот день подарит мягкое и бережное знакомство с природой Алтая.
Мы отправимся в конное путешествие к Уларским водопадам, двигаясь по тем самым тропам, что веками использовали кочевники.
После прогулки — смотровая площадка, с которой видно всю долину Чуи.
Здесь, на высоте, особенно остро ощущаешь тишину, простор и древнюю мощь этих мест.
Обед в ресторане национальной кухни, а потом — баня.
Пар, аромат трав, горячий чай — лучший способ восстановиться.
Вечером соберемся у костра и разговоры, которые помогут по-новому взглянуть на мир, друг на друга и самих себя.
Тишина и восторг
Алтай умеет удивлять.
Сегодня мы увидим два его совершенно разных лица.
Гейзерное озеро — тихое, загадочное, будто сошедшее с полотен художников.
Здесь вода буквально дышит, оставляя на поверхности узоры.
Алтайский Марс — и наоборот, полная противоположность.
Красные холмы, марсианские пейзажи и ощущение, что ты где-то на другой планете.
Дальше — Чуйская степь.
Здесь можно увидеть одинокую гору Жалгызтобе — место, овеянное легендами.
Мы остановимся здесь, чтобы просто послушать тишину и почувствовать дыхание древности.
Путь назад, но не прощание
Возвращаемся по Чуйскому тракту, но теперь с другим взглядом — потому что за эти дни мы узнали Алтай глубже.
На Семинском перевале можно будет приобрести традиционные алтайские сувениры — обереги, амулеты, вещи, сделанные вручную местными мастерами.
Заселение в отель в сосновом бору.
Здесь можно просто погулять среди деревьев, вдохнуть свежий воздух, замедлиться.
А деревня мастеров неподалеку расскажет о тайнах своих ремесел.
Величие реки и свобода в движении
После завтрака отправляемся к Ороктойскому мосту.
Здесь Катунь особенно мощная — сильный поток, темная вода, скалы, за которые цепляется течение.
А потом — квадроциклы!
Этот день подарит восторг движения, скорость, приключение.
Мы отправимся на сафари, проедем по диким алтайским дорогам, увидим горные перевалы и долины, которые простираются до самого горизонта.
Захватывающая, обзорная вертолетная прогулка над долиной нижней и средней Катуни.
Вечером — прощальный ужин.
Едем домой
Завтрак, трансфер в аэропорт.
Но знаете, в чем особенность этого тура?
Вы увозите с собой не просто воспоминания о местах, а чувство, что побывали в чем-то большем.
В истории, традиции, культуре.
В настоящем Алтае.
Это было знакомство, но, кажется, это только начало.
Мы будем ждать вас снова!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Удобства везде есть, душ и туалет как само собой разумеющееся, теплые полы. Размещение только двухместное, по запросу можем и втроем разместить. Компанию друзей или семью например.
Варианты проживания
Этнодом «ЮРТА»
Современная база отдыха расположена в Республике Алтай в селе Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера.
Отель «WOOD PARK»
Представь себе отдых на берегу Катуни с невероятным видом на горы. Территория отеля оформлена с уважением к природе Алтая, персонал — супер вежливый. Есть ресторан с вкусной едой, лаунж-зоны и даже Деревня Мастеров в шаговой доступности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание. Вкусные блюда в ресторанах и уютных отелях
- Пикники на природе
- Конная прогулка
- Круглосуточное сопровождение тур. лидеров
- Трансфер на джипах по всему маршруту
- Баня
- Проживание. Комфортные номера с видом на природу
- Входы на все достопримечательности
- Концерт горлового пения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Алкоголь
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- непромокаемые треккинговые кроссовки, хорошо разношенные и удобные;
- спортивные тапочки;
Одежда:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка;
- флисовая кофта;
- лёгкая жилетка;
- пара футболок;
- нижнее белье;
- термобелье;
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- купальные принадлежности;
- дождевик;
- запасная одежда на случай непогоды;
Рюкзак:
- небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей;
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- гигиеническая губная помада;
- SPF крем 50+;
- индивидуальная аптечка;
- емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка);
- фото и/или видеоаппаратура;
Документы:
- паспорт;
- авиабилет;
- страховой полис;
В отелях есть возможность отдать вещи на стирку, поэтому можно без лишних переживаний брать ручную кладь, а не багаж.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько прилететь и улететь?
Прилет:
- Прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра
- Прямые рейсы из Москвы обычно осуществляются:
- Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:05 ночи в день начала тура)
- S7 (вылет в 23:55 накануне)
- Если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура
- В случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.
Вылет:
- Билет рекомендуем брать не раньше 9 часов утра в последний день тура.
- Прямые рейсы в Москву предлагают «Аэрофлот» (вылет в 10:30 и 11:45) и S7 (вылет в 9:15). Мы организуем трансфер до аэропорта для тех, кто улетает вместе со всей группой.
Нужны ли наличные?
Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.
Нужен ли пропуск в приграничную зону?
Для граждан РФ пропуск не нужен. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховках.
Если решили задержаться на Алтае?
Где можно остановиться:
- отель «Игман» в Горно-Алтайске;
- гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
- парк отель «Шишка» в Майме;
- гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
- отель «Геометрика» в Манжероке;
- база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
- эко-отель «Алтика» в Майме;
- отель «Этника» в Черемшанке;
- отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
- всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
- эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.
Где поесть:
- ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Лампа» в Камлаке;
- ресторан «СенаСтог» в Камлаке.
Куда сходить:
- музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
- центральный парк в Горно-Алтайске;
- ВК «Манжерок»;
- палеопарк в Элекмонаре;
- комплекс «Рублевка» с бассейном;
- деревня мастеров в селе Аскат;
- ярмарочное колесо в Чепоше.
Что можно приобрести в качестве сувениров?
- монгольские изделия из шерсти и кашемира;
- музыкальные инструменты:
- комус;
- поющие чаши;
- глюкофоны;
- алтайский мёд;
- маточное молочко;
- прополис;
- травяные чаи и травы;
- струя бобра;
- пантогематоген;
- мумие;
- варенье из шишки, кедровые орехи;
- украшения из камней.