Алтай. Начало. С вертолетом

Этот тур — погружение в настоящий Алтай.

Мы не просто покажем вам его природную мощь, но и познакомим с культурой, традициями и духом этой земли.

Это путешествие для тех, кто хочет не
просто увидеть, а почувствовать Алтай — услышать его голос в песнях сказителей, ощутить дыхание степей, попробовать еду, приготовленную по рецептам предков, и узнать истории, которые веками передавались из уст в уста.

Ближайшие даты:
22
июн30
июн6
июл12
июл25
июл31
июл12
авг

Программа тура по дням

1 день

Дорога легенд

Встреча в любом отеле по Чуйскому тракту или же в г. Горно-Алтайске и разумеется в аэропорту до 10:00.

Мы начнем с Чуйского тракта — древнего торгового пути, который связывал Север и Юг.

Это не просто дорога, а летопись, высеченная в скалах.

По пути сделаем остановки в знаковых местах:

  • Слияние Чуи и Катуни — место силы, где две реки соединяются в стремительном потоке.
  • Катунские террасы — свидетельство движения древних ледников.
  • Семинский перевал — здесь мы попробуем кедровый кофе и обнимем вековые кедры.
  • Чике-Таман — захватывающий, старинный перевал с панорамными видами.

Обед в этнокафе, где нас угостят традиционными блюдами из местных продуктов.

Вечером — ужин и встреча с каем.

Горловое пение алтайского сказителя — это голос предков, древняя музыка, которая звучит из глубин веков.

2 день

На конях до водопадов и вечер у костра

Этот день подарит мягкое и бережное знакомство с природой Алтая.

Мы отправимся в конное путешествие к Уларским водопадам, двигаясь по тем самым тропам, что веками использовали кочевники.

После прогулки — смотровая площадка, с которой видно всю долину Чуи.

Здесь, на высоте, особенно остро ощущаешь тишину, простор и древнюю мощь этих мест.

Обед в ресторане национальной кухни, а потом — баня.

Пар, аромат трав, горячий чай — лучший способ восстановиться.

Вечером соберемся у костра и разговоры, которые помогут по-новому взглянуть на мир, друг на друга и самих себя.

3 день

Тишина и восторг

Алтай умеет удивлять.

Сегодня мы увидим два его совершенно разных лица.

Гейзерное озеро — тихое, загадочное, будто сошедшее с полотен художников.

Здесь вода буквально дышит, оставляя на поверхности узоры.

Алтайский Марс — и наоборот, полная противоположность.

Красные холмы, марсианские пейзажи и ощущение, что ты где-то на другой планете.

Дальше — Чуйская степь.

Здесь можно увидеть одинокую гору Жалгызтобе — место, овеянное легендами.

Мы остановимся здесь, чтобы просто послушать тишину и почувствовать дыхание древности.

4 день

Путь назад, но не прощание

Возвращаемся по Чуйскому тракту, но теперь с другим взглядом — потому что за эти дни мы узнали Алтай глубже.

На Семинском перевале можно будет приобрести традиционные алтайские сувениры — обереги, амулеты, вещи, сделанные вручную местными мастерами.

Заселение в отель в сосновом бору.

Здесь можно просто погулять среди деревьев, вдохнуть свежий воздух, замедлиться.

А деревня мастеров неподалеку расскажет о тайнах своих ремесел.

5 день

Величие реки и свобода в движении

После завтрака отправляемся к Ороктойскому мосту.

Здесь Катунь особенно мощная — сильный поток, темная вода, скалы, за которые цепляется течение.

А потом — квадроциклы!

Этот день подарит восторг движения, скорость, приключение.

Мы отправимся на сафари, проедем по диким алтайским дорогам, увидим горные перевалы и долины, которые простираются до самого горизонта.

Захватывающая, обзорная вертолетная прогулка над долиной нижней и средней Катуни.

Вечером — прощальный ужин.

6 день

Едем домой

Завтрак, трансфер в аэропорт.

Но знаете, в чем особенность этого тура?

Вы увозите с собой не просто воспоминания о местах, а чувство, что побывали в чем-то большем.

В истории, традиции, культуре.

В настоящем Алтае.

Это было знакомство, но, кажется, это только начало.

Мы будем ждать вас снова!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Удобства везде есть, душ и туалет как само собой разумеющееся, теплые полы. Размещение только двухместное, по запросу можем и втроем разместить. Компанию друзей или семью например.

Варианты проживания

Этнодом «ЮРТА»

3 ночи

Современная база отдыха расположена в Республике Алтай в селе Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера.

Отель «WOOD PARK»

2 ночи

Представь себе отдых на берегу Катуни с невероятным видом на горы. Территория отеля оформлена с уважением к природе Алтая, персонал — супер вежливый. Есть ресторан с вкусной едой, лаунж-зоны и даже Деревня Мастеров в шаговой доступности.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание. Вкусные блюда в ресторанах и уютных отелях
  • Пикники на природе
  • Конная прогулка
  • Круглосуточное сопровождение тур. лидеров
  • Трансфер на джипах по всему маршруту
  • Баня
  • Проживание. Комфортные номера с видом на природу
  • Входы на все достопримечательности
  • Концерт горлового пения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Алкоголь
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • непромокаемые треккинговые кроссовки, хорошо разношенные и удобные;
  • спортивные тапочки;

Одежда:

  • ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка;
  • флисовая кофта;
  • лёгкая жилетка;
  • пара футболок;
  • нижнее белье;
  • термобелье;
  • носки (несколько пар);
  • головной убор (кепка/панама и шапка);
  • купальные принадлежности;
  • дождевик;
  • запасная одежда на случай непогоды;

Рюкзак:

  • небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей;

Личные вещи:

  • солнцезащитные очки;
  • гигиеническая губная помада;
  • SPF крем 50+;
  • индивидуальная аптечка;
  • емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка);
  • фото и/или видеоаппаратура;

Документы:

  • паспорт;
  • авиабилет;
  • страховой полис;

В отелях есть возможность отдать вещи на стирку, поэтому можно без лишних переживаний брать ручную кладь, а не багаж.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько прилететь и улететь?

Прилет:

  • Прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра
  • Прямые рейсы из Москвы обычно осуществляются:
    • Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:05 ночи в день начала тура)
    • S7 (вылет в 23:55 накануне)
  • Если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура
  • В случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.

Вылет:

  • Билет рекомендуем брать не раньше 9 часов утра в последний день тура.
  • Прямые рейсы в Москву предлагают «Аэрофлот» (вылет в 10:30 и 11:45) и S7 (вылет в 9:15). Мы организуем трансфер до аэропорта для тех, кто улетает вместе со всей группой.
Нужны ли наличные?

Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.

Нужен ли пропуск в приграничную зону?

Для граждан РФ пропуск не нужен. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховках.

Если решили задержаться на Алтае?

Где можно остановиться:

  • отель «Игман» в Горно-Алтайске;
  • гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
  • парк отель «Шишка» в Майме;
  • гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
  • отель «Геометрика» в Манжероке;
  • база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
  • эко-отель «Алтика» в Майме;
  • отель «Этника» в Черемшанке;
  • отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
  • всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
  • эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.

Где поесть:

  • ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
  • ресторан «Лампа» в Камлаке;
  • ресторан «СенаСтог» в Камлаке.

Куда сходить:

  • музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
  • центральный парк в Горно-Алтайске;
  • ВК «Манжерок»;
  • палеопарк в Элекмонаре;
  • комплекс «Рублевка» с бассейном;
  • деревня мастеров в селе Аскат;
  • ярмарочное колесо в Чепоше.

Что можно приобрести в качестве сувениров?

  • монгольские изделия из шерсти и кашемира;
  • музыкальные инструменты:
    • комус;
    • поющие чаши;
    • глюкофоны;
  • алтайский мёд;
  • маточное молочко;
  • прополис;
  • травяные чаи и травы;
  • струя бобра;
  • пантогематоген;
  • мумие;
  • варенье из шишки, кедровые орехи;
  • украшения из камней.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

