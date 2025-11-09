1 день

Дорога легенд

Встреча в любом отеле по Чуйскому тракту или же в г. Горно-Алтайске и разумеется в аэропорту до 10:00.

Мы начнем с Чуйского тракта — древнего торгового пути, который связывал Север и Юг.

Это не просто дорога, а летопись, высеченная в скалах.

По пути сделаем остановки в знаковых местах:

Слияние Чуи и Катуни — место силы, где две реки соединяются в стремительном потоке.

Катунские террасы — свидетельство движения древних ледников.

Семинский перевал — здесь мы попробуем кедровый кофе и обнимем вековые кедры.

Чике-Таман — захватывающий, старинный перевал с панорамными видами.

Обед в этнокафе, где нас угостят традиционными блюдами из местных продуктов.

Вечером — ужин и встреча с каем.

Горловое пение алтайского сказителя — это голос предков, древняя музыка, которая звучит из глубин веков.

