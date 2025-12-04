Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Другое место и время встр...
4 дек в 08:00
11 дек в 08:00
42 500 ₽ за человека
Экспресс-тур в долину Чулышман: Телецкое озеро и Каменные грибы
Прокатиться по озеру на катере, прогуляться в урочище Аккурум и отдохнуть от городской суеты
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи по договорё...
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
39 900 ₽ за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
49 800 ₽ за человека
Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)
На лошади дойти до Каракольских озёр, устроить посиделки у костра и провести 3 дня в тайге
Начало: Аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска, 10:00
45 000 ₽ за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
3 июн в 08:00
7 июн в 08:00
49 900 ₽ за человека
