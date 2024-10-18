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нам очень понравились. Аркадий, огромная благодарность тебе за профессионализм, знания, помощь, отклики на все просьбы и пожелания! Отдельное спасибо нашей классной компании, которая у нас образовалась. Жилье: В первые 2 дня были отдельные домики с теплым полом, нужно было ждать, пока нагреется комната, туалет, ванная и душ были не в комнате, приходилось выходить на холод и заходить в холодный туалет, хорошо, что была горячая вода. Во вторые 2 дня был общий домик с отдельными комнатами, там уже общее отопление - было тепло. Еда: завтраки и ужины входили в стоимость, обеды мы оплачивали сами, нас завозили в столовые. В первом доме Гид Аркадий готовил очень вкусно, спасибо! Хотелось бы, чтобы во втором доме готовили еду повкуснее, порции небольшие, еда не очень вкусная, на завтрак были жирные оладьи и горелые булочки, можно было бы предложить хлеб и колбасу как в первом доме. Не понравилась экскурсия в последний день в пещеры, ничего интересного и захватывающего там нет, можно даже время не терять. Все остальное очень понравилось, особенно завораживающие виды и красоты Горного Алтая! Запах горного воздуха, вкус травяного чая и звук разгоняющегося по степи ветра. Потрясающе!