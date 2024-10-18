скидка
20%
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
5625045 000₽ за человека
скидка
20%
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
8125065 000₽ за человека
скидка
20%
3 дня
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Полюбоваться цветением алтайской сакуры, покорить горы и послушать «голос» водопадов
Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30...
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
3500028 000₽ за человека
5 дней
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Начало: Горно-Алтайск, раннее утро
1 мая в 07:00
8 мая в 07:00
40 000₽ за человека
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлларионова18 октября 2024Тур по Алтаю выдался замечательным! Лучшее решение было взять тур именно у этого организатора. И программа, и маршрут, и гид
- ЧЧукилева17 октября 2024На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -: + разнообразная программа + приемлемые условия проживания + везде была горячая вода и фен +
- ДДарья12 октября 2024Тур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружились Маршрут, тайминг и места - все отлично Обязательно отправлю к вам в тур родителей И отдельное пожелание) хочется тур для любителей ходить)) Алтай 💙
- ВВышинская9 сентября 2024Первый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетили основные туристические места и
- ААлина20 июля 2024Это был мой первый опыт самостоятельного путешествия, и какой же он был удачный! Мотивирует съездить ещё куда-нибудь. Очень повезло с
- ООксана13 июля 2024Спасибо за организацию и проведение тура. Нашим гидом, водителем был Алексей. Ему отдельная признательность и благодарность. Мы увидели все главные
- ГГалина12 мая 2024Весенний цветущий Алтай надо видеть, слышать и вдыхать полной грудью! Виновник поездки Маральник (Багульник) только толика из весеннего очарования края!
- ГГалина1 мая 2024Алтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид Аркадий профессионал, эрудирован и к
- ННаталья30 апреля 2024Прекрасные три дня на Алтае, гид Аркадий заслуживает самой высокой похвалы. Всё друзья и знакомые в восторге от фотографий, искренно завидовали. Полная перезагрузка, буду всем рекомендовать путешествия с Tripster.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В мае»
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