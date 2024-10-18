В мае – туры в Горно-Алтайске

Найдено 5 туров в категории «В мае» в Горно-Алтайске, цены от 28 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
На машине
скидка
20%
55 отзывов
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
5625045 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
На машине
скидка
20%
14 отзывов
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
8125065 000 за человека
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
На автобусе
скидка
20%
5 отзывов
3 дня
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Полюбоваться цветением алтайской сакуры, покорить горы и послушать «голос» водопадов
Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30...
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
3500028 000 за человека
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
На автобусе
5 дней
К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
Полюбоваться сибирской сакурой, посетить зубровый питомник и сакральные для алтайцев места
Начало: Горно-Алтайск, раннее утро
1 мая в 07:00
8 мая в 07:00
40 000 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
На машине
На теплоходе
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илларионова
    18 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Тур по Алтаю выдался замечательным! Лучшее решение было взять тур именно у этого организатора. И программа, и маршрут, и гид
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    нам очень понравились. Аркадий, огромная благодарность тебе за профессионализм, знания, помощь, отклики на все просьбы и пожелания! Отдельное спасибо нашей классной компании, которая у нас образовалась. Жилье: В первые 2 дня были отдельные домики с теплым полом, нужно было ждать, пока нагреется комната, туалет, ванная и душ были не в комнате, приходилось выходить на холод и заходить в холодный туалет, хорошо, что была горячая вода. Во вторые 2 дня был общий домик с отдельными комнатами, там уже общее отопление - было тепло. Еда: завтраки и ужины входили в стоимость, обеды мы оплачивали сами, нас завозили в столовые. В первом доме Гид Аркадий готовил очень вкусно, спасибо! Хотелось бы, чтобы во втором доме готовили еду повкуснее, порции небольшие, еда не очень вкусная, на завтрак были жирные оладьи и горелые булочки, можно было бы предложить хлеб и колбасу как в первом доме. Не понравилась экскурсия в последний день в пещеры, ничего интересного и захватывающего там нет, можно даже время не терять. Все остальное очень понравилось, особенно завораживающие виды и красоты Горного Алтая! Запах горного воздуха, вкус травяного чая и звук разгоняющегося по степи ветра. Потрясающе!

  • Ч
    Чукилева
    17 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -: + разнообразная программа + приемлемые условия проживания + везде была горячая вода и фен +
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    пешие прогулки не сложные + невероятно красивые виды - для действительного комфорта нужно делать минус один человек в машине. Сзади троем ехать очень неудобно и тесно, хотя мы все были худые - еда, то что готовит гид мне не понравилось. - при заселении в Околицу пришлось идти и самой договариваться чтобы переселили в домик у реки. . В итоге домики у реки были все свободные, без проблем заселили без доплат (цена на них одинаковая). Хотя этим должен был заниматься гид, а не я. - гид нам предложил платную экскурсию на гору, трансформатор. Но осадок остался, тк водитель сказал совсем другую сумму ежели собрал с нас гид - 3500. Можно было бы договориться за 2500-3000 (сказал сам водитель). Но гид сказал, что это же от фирмы. Но это нет так, это ведь доп экскурсия. Это было свободное время и мы могли на прямую заказать у джиперов.

    На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -:На Алтае была впервые, сейчас опишу + и -:
  • Д
    Дарья
    12 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Тур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружились Маршрут, тайминг и места - все отлично Обязательно отправлю к вам в тур родителей И отдельное пожелание) хочется тур для любителей ходить)) Алтай 💙
    Тур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружилисьТур - супер! Отдельное спасибо гиду Аркадию и компании ребят с кем познакомились и сдружились
  • В
    Вышинская
    9 сентября 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Первый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетили основные туристические места и
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    нам открылись фантастические виды. Помимо активных дней, по вечерам была баня, конная прогулка, катер, шашлыки — программа сбалансированная. Ели сытно, успевали отдохнуть. Дороги действительно длинные, перегоны по 3-5 часов, но остановки по пути были частые, перекусы/туалет/магазины и кофе в доступе. Ехать очень комфортно в автобусе. Из пожеланий — хотелось бы чуть больше экскурсионной части и рассказов об истории края, традиций и культуры. В автобусе на задних рядах очень плохо слышно. Проживание комфортное, но жесткие кровати, сломанные смесители и нестабильное отопление тоже встречались. В целом, тур однозначно рекомендуем и с удовольствием снова поедем в следующем году смотреть другие места!

    Первый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетилиПервый раз были на Алтае и остались в полном восторге! Жили на трех разных базах, посетили
  • А
    Алина
    20 июля 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Это был мой первый опыт самостоятельного путешествия, и какой же он был удачный! Мотивирует съездить ещё куда-нибудь. Очень повезло с
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    тур группой, и гид Инна тоже замечательная! Лёгкая в общении, решает все проблемы, можно обратиться с многими вопросами. Маршрут был захватывающий, проживание с комфортом. Рекомендую!

  • О
    Оксана
    13 июля 2024
    Алтай по максимуму: природа, история, загадки
    Спасибо за организацию и проведение тура. Нашим гидом, водителем был Алексей. Ему отдельная признательность и благодарность. Мы увидели все главные
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    достопримечательности Алтая. Жили в благоустроенных домиках, были все условия в номере. Питание разнообразное. С погодой и компанией повезло. В машине восемь мест, передвигаться очень удобно. Группа небольшая, 7 человек, поэтому никого ждать подолгу не надо. Всё понравилось. Кто готов преодолевать большие расстояния, то смело пускайтесь в данное путешествие.

    Спасибо за организацию и проведение тура. Нашим гидом, водителем был Алексей. Ему отдельная признательность и благодарность
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
    Весенний цветущий Алтай надо видеть, слышать и вдыхать полной грудью! Виновник поездки Маральник (Багульник) только толика из весеннего очарования края!
    Весенний цветущий Алтай надо видеть, слышать и вдыхать полной грудью! Виновник поездки Маральник (Багульник) только толикаВесенний цветущий Алтай надо видеть, слышать и вдыхать полной грудью! Виновник поездки Маральник (Багульник) только толикаВесенний цветущий Алтай надо видеть, слышать и вдыхать полной грудью! Виновник поездки Маральник (Багульник) только толикаВесенний цветущий Алтай надо видеть, слышать и вдыхать полной грудью! Виновник поездки Маральник (Багульник) только толика
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
    Алтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид Аркадий профессионал, эрудирован и к
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    тому же отличный водитель. Маршрут насыщенный и предполагает шикарные видовые локации ближнего горного Алтая. Планируя поездку заранее, шансов увидеть фиолетовые горы от цветущего маральника не велики. Цветет он в разные сроки, в зависимости от погодных условий. Будьте готовы к жутким пробкам, если едете в выходной или в праздник. Турпоток на Алтай увеличился в разы. Ремонт дорог на открытие сезона тот еще трэш. К чести нашего гида Аркадия, умеет гибко планировать программу на день, оперативно решать вопросы. И все это с максимальной заботой и вниманием к туристам. Рекомендую эту туристическую компанию.

    Алтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид АркадийАлтай прекрасен, как всегда, в любую погоду. Только нужно быть готовым к переменам погоды. Гид Аркадий
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
    Прекрасные три дня на Алтае, гид Аркадий заслуживает самой высокой похвалы. Всё друзья и знакомые в восторге от фотографий, искренно завидовали. Полная перезагрузка, буду всем рекомендовать путешествия с Tripster.
    Прекрасные три дня на Алтае, гид Аркадий заслуживает самой высокой похвалы. Всё друзья и знакомые в

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «В мае»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
  2. Алтай по максимуму: природа, история, загадки
  3. Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
  4. К лиловым лавинам маральника: весенний отпуск с собаками на Алтае
  5. Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в октябре 2024
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