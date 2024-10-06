читать дальше

- да, да, и ещё миллион раз да! Было так хорошо, что грустно расставаться с группой и уезжать. Идеально продуманный маршрут, подбор людей, ну и конечно же самый главный человек - лучший организатор Андрей. Андрей задал такой уровень, что теперь путешествовать с кем то другим, не хочется от слова совсем. Открытый, искренний, добрый, спокойный человек. Человек который решит любой вопрос без каких либо препятствий, а даже если препятствия возникнут, вы об этом не успеете узнать и задуматься, поскольку путешествуете с профессионалом своего дела! К примеру, я очень боюсь незнакомых водителей, с Андреем не было ни единого момента, где возникло бы что то вроде тревожности, ни на секунду не отвлекаясь от пейзажей, ехали в комфортном автомобиле, с кондиционером, удобными сидениями и самое главное потрясающими, иногда пробирающими до мурашек легендами и историями Алтая. Всё было в лучших пропорциях, истории, немного этнической музыки, время для разговоров и восхищений между собой, немного тишины для быстрого сна и отдыха, в общем так, как надо. Также очень хочется отметить божественные завтраки и ужины в исполнении Андрея, ну это уровень Алтайского Мишлена, не меньше! Обеды также были очень вкусные, в классных местах, с хорошей кухней и меню. По проживанию: уютные, чистые, комфортные домики. База в Чибите украла сердечко навсегда. Теплота и уют внутри домика, а вокруг горы! Всё сделано людьми и для людей. Тёплый пол, мини холодильник, горячая вода, пахнущее чистотой, приятное для сна постельное белье и хорошие махровые полотенца, москитные сетки на окнах, удобное расположение розеток возле спальных мест, беседки, качели, хорошо оборудованная большая кухня и многое многое другое, перечислять можно долго, но главное то, что хозяин базы Мерген любит своё дело, свою базу отдыха и очевидно улучшает её постоянно. Если честно уезжать оттуда не хотелось совсем, и до сих пор не покидает желание приехать, сесть на лавочку с кружкой кофе и уставиться на горы на закате или восходе солнца, дыша прохладным чистейшим воздухом. База отдыха в Чемале также прекрасна, чего только стоит спуск к реке! Отлично организованное пространство вокруг, очень красиво и уютно, особенно вечерами. Домики тёплые, чистые, комфортные, в них мы жили расселившись по комнатам, и стоит отметить, слышимость этих добротных деревянных стен - нулевая, сон не потревожит ни одна веселящаяся по соседству компания. К слову, после 22:00 на базе соблюдают тишину, поэтому сон опять же, даже за окном никто не потревожит. Огромное спасибо за эти 5 дней! В следующем году едем на 10, не меньше, и только с вами! Твой Алтай, Андрей, вы - лучшие! (восхищались попивая привезённый чай с мёдом, Слава и Женя).