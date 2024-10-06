На 9 мая – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Горно-Алтайске, цены от 45 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
На машине
скидка
20%
51 отзыв
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
5625045 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
На машине
скидка
20%
14 отзывов
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
8125065 000 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
На машине
На теплоходе
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Родионова
    6 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Лучший отпуск
  • И
    Ирина
    2 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Прекрасно организованный, насыщенный пятидневный тур по Алтаю. На мой взгляд, лучше всего подходит для первого знакомства. Да, довольно много переездов,
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    порой длительных - но надо же понимать, что такие расстояния иначе не преодолеть. Базы для ночевок комфортные, со всем необходимым, не говоря уже о красоте вокруг них. Повезло с погодой - преимущественно солнечно, но не жарко, и уже нет комаров и клещей. Хочу сказать большое спасибо организатору Андрею за оперативные и грамотные ответы на все вопросы в процессе оформления тура. И конечно же от всей души поблагодарить нашего гида Аркадия - очень доброжелательный, приветливый человек, всегда шел навстречу пожеланиям туристов, аккуратный водитель и хороший повар. Если есть хоть небольшое желание посетить Алтай - смело оформляйте тур, вы полюбите это невероятной красоты место!

  • Е
    Евгения
    1 октября 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Как теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключения с "Твой Алтай" ответ
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    - да, да, и ещё миллион раз да! Было так хорошо, что грустно расставаться с группой и уезжать. Идеально продуманный маршрут, подбор людей, ну и конечно же самый главный человек - лучший организатор Андрей. Андрей задал такой уровень, что теперь путешествовать с кем то другим, не хочется от слова совсем. Открытый, искренний, добрый, спокойный человек. Человек который решит любой вопрос без каких либо препятствий, а даже если препятствия возникнут, вы об этом не успеете узнать и задуматься, поскольку путешествуете с профессионалом своего дела! К примеру, я очень боюсь незнакомых водителей, с Андреем не было ни единого момента, где возникло бы что то вроде тревожности, ни на секунду не отвлекаясь от пейзажей, ехали в комфортном автомобиле, с кондиционером, удобными сидениями и самое главное потрясающими, иногда пробирающими до мурашек легендами и историями Алтая. Всё было в лучших пропорциях, истории, немного этнической музыки, время для разговоров и восхищений между собой, немного тишины для быстрого сна и отдыха, в общем так, как надо. Также очень хочется отметить божественные завтраки и ужины в исполнении Андрея, ну это уровень Алтайского Мишлена, не меньше! Обеды также были очень вкусные, в классных местах, с хорошей кухней и меню. По проживанию: уютные, чистые, комфортные домики. База в Чибите украла сердечко навсегда. Теплота и уют внутри домика, а вокруг горы! Всё сделано людьми и для людей. Тёплый пол, мини холодильник, горячая вода, пахнущее чистотой, приятное для сна постельное белье и хорошие махровые полотенца, москитные сетки на окнах, удобное расположение розеток возле спальных мест, беседки, качели, хорошо оборудованная большая кухня и многое многое другое, перечислять можно долго, но главное то, что хозяин базы Мерген любит своё дело, свою базу отдыха и очевидно улучшает её постоянно. Если честно уезжать оттуда не хотелось совсем, и до сих пор не покидает желание приехать, сесть на лавочку с кружкой кофе и уставиться на горы на закате или восходе солнца, дыша прохладным чистейшим воздухом. База отдыха в Чемале также прекрасна, чего только стоит спуск к реке! Отлично организованное пространство вокруг, очень красиво и уютно, особенно вечерами. Домики тёплые, чистые, комфортные, в них мы жили расселившись по комнатам, и стоит отметить, слышимость этих добротных деревянных стен - нулевая, сон не потревожит ни одна веселящаяся по соседству компания. К слову, после 22:00 на базе соблюдают тишину, поэтому сон опять же, даже за окном никто не потревожит. Огромное спасибо за эти 5 дней! В следующем году едем на 10, не меньше, и только с вами! Твой Алтай, Андрей, вы - лучшие! (восхищались попивая привезённый чай с мёдом, Слава и Женя).

    Как теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключенияКак теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключенияКак теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключенияКак теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключенияКак теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключенияКак теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключенияКак теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключенияКак теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключения

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
  2. Алтай по максимуму: природа, история, загадки
  3. Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Каменные грибы
  7. Чемал
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в октябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 69 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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