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20%
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
6 мая в 08:00
5625045 000₽ за человека
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7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
8125065 000₽ за человека
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРодионова6 октября 2024Лучший отпуск
- ИИрина2 октября 2024Прекрасно организованный, насыщенный пятидневный тур по Алтаю. На мой взгляд, лучше всего подходит для первого знакомства. Да, довольно много переездов,
- ЕЕвгения1 октября 2024Как теперь возвращаться в жизнь не на Алтае - вопрос, а вот ехать на новые приключения с "Твой Алтай" ответ
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 9 мая»
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