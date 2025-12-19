Продуманные переезды, комфортные места отдыха, прогулки и
Программа тура по дням
Трансфер в Чемал и сплав
Прибываем в Горно-Алтайск и встречаемся с группой в аэропорту или одном секретном местечке неподалёку.
Как только все отметятся у инструктора, грузимся в трансфер и выезжаем в сторону села Чемал. По пути обязательно будут остановки на то, чтобы перекусить, размяться и сделать первые фотографии алтайских пейзажей.
Мы увидим скалы Зубы Дракона, которые возвышаются посреди вод Катуни, остров Патмос с подвесным мостом и маленьким храмом, Чемальскую ГЭС у места слияния рек Чемал и Катунь.
Приезжаем, заселяемся, идем обедать в кафе и отправляемся на первые бодрящие водные процедуры — на сплав. Мы научимся работать веслом и грести в команде, зарядимся драйвом и позитивом.
На ночёвку остановимся в гостевом доме, а за ужином устроим приветственную «свечку» (знакомство участников) и послушаем планы на ближайшие дни. Впереди так много интересного!
- 90 км едем.
- Ночёвка на базе отдыха.
- Сплав.
- Готовое питание.
Переезд к Каракольским озерам
После раннего завтрака на машинах высокой проходимости отправляемся на Каракольские озёра. Комплекс состоит из семи озёр в долине, обрамлённой горными хребтами.
Мы встанем, скорее всего, на пятом озере. Вода в нём считается целебной из-за повышенного содержания железа.
На две ночи разобьём здесь палаточный лагерь, приготовим ужин на костре, а вечер проведём за душевной беседой или весёлыми играми.
- 45 км едем.
- Ночёвка в палатках.
- Легкий треккинг.
- Готовое питание.
Треккинг по окрестностям Каракольских озер
После завтрака и утренней зарядки отправляемся гулять без рюкзаков на озёра. Постараемся посетить их все, зайдём на смотровые площадки, чтобы полюбоваться панорамой Каракол и сделать лучшие фотографии.
Затем отправимся штурмовать перевал Багаташ (высота 2100 м). Подъём будет несложным, а с перевала можно увидеть большую часть Катунского и Северо-Чуйского горных хребтов со снежными шапками, которые не тают даже летом.
Помимо оригинального названия («Багаташ» в переводе с алтайского значит «каменная лягушка») место известно своей долиной туров. Традиция складывать на перевале пирамиды из камней появилась среди туристов ещё во времена СССР. Сейчас здесь встречаются каменные изваяния самой причудливой формы.
Мы также посетим «Замок Горных Духов» — скальный массив, где по преданиям живут незримые хранители Алтая.
На ночёвку возвращаемся в лагерь на озере.
- Ночёвка в палатках.
- Треккинг налегке.
- Готовое питание.
- Можно покупаться.
Природный парк Уч-Энмек
В первой половине дня нам предстоит небольшой, но трудоемкий переезд (до 4 часов). Мы держим путь к природному парку Уч-Энмек в Каракольской долине.
По дороге обязательно сделаем остановки в живописных местах: на высшей точке Семинского перевала (1739 м), у священных обо, где можно повязать ленточку на удачу.
На ночевку мы расположимся в деревянном доме недалеко от парка.
До вечера будем гулять: поднимемся к памятнику суслику, дойдем до огромных каменных стел и посмотрим древние наскальные рисунки. На территории парка сохранились следы сразу нескольких культур, которые жили на этих землях много тысячелетий назад.
При желании можно будет просто проехаться по парку с небольшими остановками в знаковых местах, чтобы все внимательно посмотреть и пофотографироваться.
- 180 км.
- Ночёвка на базе отдыха.
- Прогулка по парку.
- Готовое питание.
Переезд в Курай
Переезжаем в посёлок Курай, где остановимся на 2 ночи в летних домиках.
Наш путь по Чуйскому тракту лежит через ещё один знаковый перевал — Чике-Таман (1295 м над уровнем моря). Дорога по крутому серпантину с захватывающими дух поворотами заставит нас поволноваться. Но в награду за острые ощущения мы получим вид на белеющие вершины отрогов Теректинского хребта со смотровой на перевале.
После него мы ещё не раз остановимся пофотографировать и посмотреть на Катунские террасы, место слияния горных рек Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-Таш и водопад Ширлак.
Обедать будем на базе возле Гейзерного озера и, конечно, заглянем посмотреть на него. Вода ярко-бирюзового цвета напоминает до блеска отполированный малахит, и это зрелище завораживает.
От базы останется проехать всего полчаса, и мы на месте. Заселяемся в домики и отдыхаем.
- 200 км едем.
- Ночёвка в домиках.
- Интересное по пути.
- Готовое питание.
Экскурсия по Курайской степи
С утра отправляемся исследовать чудеса Курайской степи. Мы проведём весь день в этом удивительном месте, узнаем много интересного о его нынешних и прошлых обитателях.
Когда-то здесь жили многочисленные тюркские народности. От них остались памятники истории — каменные изваяния, письмена и курганы. Сейчас на окраинах степи стоят лишь пара деревень, зато вольготно себя чувствуют волки и лисы, а у рек можно встретить журавлей и аистов.
По согласованию и желанию группы можно продолжить этновечером с легендами у костра, еще глубже погрузиться в традиции и культуру Алтая.
- Ночёвка в домиках.
- Автоэкскурсия.
- Прогулка.
- Готовое питание.
Переезд в альплагерь Актру
Сегодня мы переезжаем в долину Актру, где расположен знаменитый одноимённый альплагерь.
Лагерь «Актру» — старейший на Алтае, и принимает туристов уже более 80 лет. Сюда едут не только альпинисты, в долине полно живописных треккинговых маршрутов, которые будут по силам даже начинающему походнику.
Ночевать будем в палатках на территории альплагеря, а вечером обязательно устроим посиделки под звёздами и обсудим впечатления от первой половины нашего путешествия.
- 30 км едем.
- Ночёвка в палатках.
- Горы и ледники.
- Столовая.
Треккинг по высокогорью
День радиальных прогулок в горах.
Маршрут выберем по силам, желаниям и состоянию группы. Вариантов много, и каждый из них хорош: прогулка к Долине Гномов 1 км (1-2 часа), по долине реки Актру 5-7 км (4-5 часов), на ручей Водопадный и ледник Малый Актру 3 км (2-3 часа).
Если нам повезёт, на леднике увидим небольшие пещерки, что образуются при таянии льда по краю. Истончаясь, стены пещер пропускают свет и приобретают изумрудно-голубой оттенок. Выглядит это потрясающе, будто в царстве Снежной Королевы, и шикарно смотрится на фото.
Эта красота не всегда безопасна, но не волнуйтесь — в опасные пещеры инструкторы никого не пустят даже на минутку (переход налегке от 2 до 14 км в зависимости от выбранного маршрута).
- Ночёвка в палатках.
- Горы и ледники.
- Треккинг налегке.
- Столовая.
«Марсианские» горы Алтая
Утром прощаемся с Актру и отправляемся на «Марс». Но не тот, который планета, и не тот, который батончик, а особенный, Алтайский.
Сперва на высокопроходимом транспорте по лесным дорогам, потом по трассе буквально за полчаса доберёмся до поселка Чаган-Узун. Заселимся в летние домики с панорамными окнами.
После заселения переоденемся и выйдем на прогулку к «марсианским» горам, которые образовались некогда на дне древнего тёплого моря. Прогуливаясь по этим ярким полосатым взгорьям и долинам, не веришь, что ты на планете Земля. Это совершенно новый, другой Алтай, который открывается не каждому путешественнику.
Нафотографируемся, нагуляемся, посетим как можно больше мест по мере сил и желания, а на ночёвку вернёмся в кемпинг (переезд 30 км по лесной дороге (1-1,5 ч), переезд по трассе 39 км (0,5 ч), переход налегке до лагеря 8 км, прогулка от 5 до 10 км — можно поехать на высокопроходимом транспорте за доплату).
- 100 км едем.
- Ночёвка в домиках.
- Прогулка к «Марсу».
- Готовое питание.
Путь к долине Чулышман
На горы мы посмотрели, теперь отправляемся к самому большому озеру Алтая — Телецкому. За один день мы до него не доберемся, поэтому сперва держим путь в красивейшую долину Чулышман.
С базы на «Марсе» снова выходим к Чуйскому тракту (9 км налегке или заброской), загружаемся в трансфер и едем около 50 минут по трассе до села Акташ. От него нам останется каких-то 100 км пути с остановками на смотровые площадки и обед. Эта часть дороги будет уже не по трассе, а по грунтовке, поэтому переезд планируется примерно на 3,5 часа без учёта остановок.
По пути будут скалы Красные ворота, несколько небольших населенных пунктов, обзорные площадки и Пазырыкские курганы.
Изюминкой в нашем путешествии будет перевал Кату-Ярык. Там мы выгрузимся и спустимся по перевалу пешком прямо в кемпинг, а автобус довезёт наши вещи. Ехать он будет дольше, чем мы идти, так что будем ждать его на зелёной лужайке возле речки Чулышман.
Ночуем в кемпинге в палатках. В кемпинге есть спортивная площадка, уличный душ, а также возможность организовать баньку с купелью (переход с «Марса» 9 км пешком, переезд по трассе 75 км (50 мин), переезд по грунтовой дороге 100 км (3-3,5 ч), переход налегке вниз с перевала 4 км).
- 175 км едем.
- Ночёвка в палатках в кемпинге.
- Интересное по пути.
- Готовое питание.
Треккинг к Каменным грибам и водопаду Учар
Пораньше встанем, позавтракаем и переедем к началу пути к Каменным грибам (3,5 км в одну сторону), а самые выносливые смогут подняться к водопаду Учар (7,5 км в одну сторону). Как правило, на эту прогулку уходит целый день.
Вечером разобьем лагерь в любом удобном и свободном кемпинге. Далее остаётся 48 км до озера, но это уже оставим на завтра (переезд 28 км (1,5 ч), переход по желанию 3,5-7,5 км в одну сторону).
- Треккинг 3,5-7,5 км.
- Ночёвка в палатках.
- Возможность баньки.
- Готовое питание.
Отдых на юге Телецкого озера
Сегодня окажемся на южном берегу Телецкого озера, где сможем покупаться. Эту дорогу мы преодолеем за пару часов.
Озеро в южной части настолько огромное, что похоже на море. Длинный песчаный пляж, крутые вершины справа и слева, малолюдно и спокойно.
Стоянка на озере планируется на базе в домиках, прямо на берегу. В этот вечер мы подводим итоги нашего путешествия, делимся впечатлениями, обнимаемся, и не верится, что завтра уже отправляемся к дому.
Мысленно начинаем прощаться с Алтаем и его величественной красотой (переезд 48 км, 2,5 ч).
- 48 км едем.
- Ночёвка на базе отдыха.
- Интересное по пути.
- Готовое питание.
Переправа на катере и финал тура
Утром собираем лагерь, вещи и загружаемся на катера. Мы проедем всё Телецкое озеро с юга на север.
Поездка займет 3 часа, но, скорее всего, больше, ведь мы обязательно заедем посмотреть знаменитые водопады: Киште, Корбу или Чедор.
В поселке Артыбаш, расположенном на северном берегу озера, мы окажемся вечером около 17:00. Отсюда до Горно-Алтайска ехать 2-3 часа. Мы крайне рекомендуем остаться здесь ещё на пару дней, посмотреть местные красоты.
Билеты на самолет берите только на следующий день после окончания нашего путешествия! А лучше добавьте еще парочку ночей в Артыбаше (переход на катере 3 часа + прогулки на водопады).
- Переезд на катере 3 часа.
- Прогулка по северу Телецкого озера.
- Готовое питание.
- Программа тура завершается, но путешествие можно продолжить)
День вылета
Поскольку днем раньше мы только переезжаем с юга на север Телецкого озера, а далее едем на автобусе еще и до Горно-Алтайска, то много рисков не вылететь на 13 день нашего путешествия.
Мы крайне рекомендуем прогуляться также по Горно-Алтайску и посетить Национальный музей Республики Алтай для полной картины и погружения.
Ночевку с 13 на 14 день необходимо забронировать себе самостоятельно в Горно-Алтайске (мы также можем вам в этом помочь).
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Условия проживания зависят от локации: иногда отличные гостиницы, а иногда простенькие, но комфортные базы отдыха.
Также живём в летних домиках и пару раз в палатках (палатки предоставляет турклуб).
Практически всегда есть возможность умыться, принять душ или сходить в баню, зарядить технику, периодически можно будет воспользоваться wi-fi.
Варианты проживания
Гостевые дома, кемпинги и турбазы по маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания до и после выезда, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно из Артыбаша
- Оплата проживания на базах отдыха/в летних домиках и в палатках в кемпингах
- Весь внутренний трансфер на заказном автобусе или высокопроходимом транспорте
- Переезд на катере с юга на север Телецкого озера в Артыбаш
- Сплав на рафтах по реке Катунь
- Завтраки, ужины и перекусы в дни похода
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, групповая аптечка)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедников по программе
- Баня на маршруте
- Услуги инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты на самолет
- Обеды в кафе и на базах по маршруту (включены только завтраки, ужины и перекусы)
- Прокат личного снаряжения: спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10% скидкой в нашем прокате
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Внимательно отнеситесь к подбору одежды — горы Алтая всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя от возможной непогоды и холодного дыхания гор.
Все переходы налегке, вещи забрасываем к месту наших ночевок, но переносить вещи от трансфера в лагерь каждый будет сам, рекомендуем брать не много маленьких пакетов/мешков, а положить все в большой рюкзак, отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу.
Маршрут комбинированный, и проживать будете не только в гостиницах и на базах, но и в палатках, поэтому и походный быт — соответственно, учтите это при сборах.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- фотоаппарат;
- спички;
- пуховый жилет;
- кроссовки;
- платье;
- пауэрбанк.
Чем мы будем питаться в турах без рюкзаков?
Во всех турах с остановками на базах нас будут кормить завтраками и ужинами. Иногда заказываем доставку еды к месту проживания.
Обеды в стоимость не включаем, так как они чаще всего попадают на переезды, и мы будем останавливаться в кафе.
В ходовые дни тура на обеды запланирован плотный перекус. Рекомендуем брать с собой термосы для чая.
А помыться можно будет?
Во всех наших турах без рюкзаков предусмотрена возможность принять душ в номере/на базе, на крайний случай — летний душ в кемпинге, а также запланированы минимум 2 бани.
Что предоставляет турклуб?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: групповая аптечка, кухонное и костровое, палатки (3-4-местные), а также плотные перекусы на дни треккинга.
Рюкзаки, спальники, пенки участник берет свои или в прокат. Для наших участников действует 10% скидка на аренду снаряжения.
Есть ли мобильная связь и интернет?
На Алтае хорошо ловит МТС и иногда Билайн. В районе долины Чулышман можно поймать Теле 2.
Предупредите родных, что во время путешествия связь может пропадать, чтобы они не волновались.
Какая погода будет? Что делать, если пойдет дождь?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода или нашим консультантом.
Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до +10. Собирайтесь по списку.
Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Что взять обязательно?
- Защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце).
- Тёплая одежда: флис, термобельё — вечера могут быть прохладными.
- Головной убор: кепка от солнца + шапка/бафф для прохлады.
- Купальные принадлежности.
- Удобная разношенная обувь + сменка для города и дома.
Что делать, если дождь? Надеть дождевик и продолжать путь — маршрут не прерывается!
Важно знать
- Поход состоится при любой безопасной погоде.
- Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
- Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения и доверьтесь природе.
Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поездку комфортной.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Основная обувь для прогулок
Идеальный вариант — треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
Если нет треккинговых — подойдут кроссовки с агрессивным протектором.
Для треккинга в горы не подходят
- Кеды, слипоны, сандалии
- Обувь на плоской подошве без протектора
- Новая, неразношенная обувь (может натереть!)
Почему это важно? На маршруте в горах бывают
- Каменистые и скользкие участки
- Броды, роса, дождь
- Долгие переходы
Ваша обувь должна
- Надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп)
- Не скользить (агрессивный протектор обязателен!)
- Выдерживать влагу (промокнет — но не развалится)
Что ещё взять?
- Сменная обувь для города и дома — сандалии/кроксы/шлёпки (чтобы дать ногам отдохнуть).
- Носки — 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет: перед поездкой обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!