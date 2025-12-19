1 день

Трансфер в Чемал и сплав

Прибываем в Горно-Алтайск и встречаемся с группой в аэропорту или одном секретном местечке неподалёку.

Как только все отметятся у инструктора, грузимся в трансфер и выезжаем в сторону села Чемал. По пути обязательно будут остановки на то, чтобы перекусить, размяться и сделать первые фотографии алтайских пейзажей.

Мы увидим скалы Зубы Дракона, которые возвышаются посреди вод Катуни, остров Патмос с подвесным мостом и маленьким храмом, Чемальскую ГЭС у места слияния рек Чемал и Катунь.

Приезжаем, заселяемся, идем обедать в кафе и отправляемся на первые бодрящие водные процедуры — на сплав. Мы научимся работать веслом и грести в команде, зарядимся драйвом и позитивом.

На ночёвку остановимся в гостевом доме, а за ужином устроим приветственную «свечку» (знакомство участников) и послушаем планы на ближайшие дни. Впереди так много интересного!

90 км едем.

Ночёвка на базе отдыха.

Сплав.

Готовое питание.

