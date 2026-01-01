Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
Побывать на острове Патмос и в Долине горных духов, увидеть Камышлинский водопад и Катунь
Начало: Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, в центре ...
«По подвесному мосту доберётесь до острова Патмос, где расположены православный храм и женский скит Иоанна Богослова»
23 янв в 08:00
25 янв в 08:00
44 900 ₽ за человека
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, Горно-Алтайск или район М...
«Голубая вода, скалы, православный храм — тут легко представить, что ты оказался в Греции»
23 янв в 08:00
25 янв в 08:00
44 900 ₽ за человека
Золотые пейзажи Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин в мини-группе
Полюбоваться осенними перевалами, посмотреть в «Глаза Катуни» и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или Горно-Алтайск: 9:00-10...
«Голубая вода, скалы, православный храм — мы будто оказались в Греции»
3 окт в 08:00
7 окт в 08:00
54 900 ₽ за человека
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру: тур с треккингами
Проехать по всему Чуйскому тракту, подняться к захватывающим высотам и послушать горловое пение
Начало: Барнаул 6:30, Горно-Алтайск 10:00
27 апр в 09:00
74 500 ₽ за человека
