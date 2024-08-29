Программа тура по дням
Встреча, вечер знакомств
Встреча туристов в селе Элекмонар, размещение в уютном деревенском доме, инструктаж, знакомство с лошадьми, баня, вечер знакомств.
С. Элекмонар - с. Еланда
Ранний подъем, завтрак, сбор снаряжения, седловка лошадей и в путь!
Первой достопримечательностью на пути участников конного тура по Алтаю будут "Зубы Дракона", рассекающие бурные воды реки Катунь буквально на два русла…
Особо творческим натурам может показаться, что на самом деле это Гребень мифического чудовища, выходящего из подземного мира самого владыки Эрлика!
Далее держим путь по левому берегу красавицы Катунь.
Минуя село Аюла, которое, к слову, с алтайского языка переводится как "медвежий лог", поднимаемся на смотровую площадку, откуда группе конного похода по Алтаю откроется великолепный вид на легендарный остров Патмос, реку Катунь, робко впадающую в нее Чемалку и горные хребты.
Дальнейшая дорога будет проходить по узкой тропе, прижатой к реке крутым склоном горы, обильно поросшей величественными соснами, березами и мелким кустарником.
Теперь полный вперед до стоянки – уютного песчаного пляжа, где Вас будет ожидать горячий ужин, заботливо приготовленный вторым инструктором и Ваше снаряжение.
Кони ~32 км. / 6 - 7 часов.
С. Еланда - Каспинские сады - с. Куюс - древняя стоянка Куюс - водопад Бельтыртуюк
Сегодня маршрут конного похода будет проходить в основном по широким вольным полям вдоль реки Катунь, однако, не без сюрпризов – периодически тропа все же будет вилять по обрывистым участкам над рекой меж сосен и скал.
К обеду путешественники окажутся на стоянке у Каспинских яблоневых садов, где и будет организован лагерь.
После сытного обеда и постановки лагеря – снова в путь.
Меняем коней на одного "железного" и отправляемся на автомобильную экскурсию.
Первой достопримечательностью на нашем пути будет Куюсский грот — уникальный памятник истории Алтая – галерея петроглифов.
На рисунках изображены лоси, олени, козлы, фантастические хищники, антропоморфные фигуры.
Археологи насчитывают более 200 изображений.
Петроглифы датируются эпохой бронзы, но есть и более древние — созданные в неолите.
Все животные изображены довольно реалистично, что очень редко встречается на Алтае.
Куюсский грот на протяжении долгого времени был святилищем кочевых племен.
При раскопках там нашли три культурных слоя: в верхнем найдено обломанное железное орудие и части керамики, в среднем — мелкие кремневые орудия и керамические обломки, а в нижнем — большие кремниевые орудия неолита.
Продолжением автомобильной экскурсии будет живописная дорога к водопаду Бельтыртуюк.
Река Бельтертуюк является притоком Катуни и в устье создает два зрелищных каскада: первый каскад, который мы можем наблюдать от мостика, пересекающего прорезанную водой скалу, составляет 11 метров, второй же, имеет длину 29 метров и бурными потоками сквозь заросли маральника врывается в красавицу Катунь!
Возвращаемся на стоянку к вечеру — ужин, песни горной реки и крепкий сон под звездным небом в завершение дня!
Кони ~15 км. / 3-4 часа | авто ~25 км. / 4 часа.
Каспинкие сады - с. Ороктой - Ороктойская пещера
Снова в седло!
Буквально час езды и группа у Ороктойского моста.
Это место знаменательно тем, что является самым глубоким и узким в русле реки Катунь на всем ее протяжении.
Название имеет особенное –"пороги Тельдекпень".
Оценив по достоинству красоты, движемся дальше вглубь долины — к Ороктойской пещере.
Проехав село Ороктой, попадаем на лесную дорогу, от которой и начинается подъем к Ледяной красавице.
Тропа уходит вверх и вверх практически под углом в 40 градусов и протяженностью около 300 метров, потому нужно быть морально готовыми к тяжелым физическим нагрузкам и, конечно, соблюдать технику безопасности.
Однако, ваши старания будут вознаграждены увиденным! Ледяная Красавица еще никого не оставляла равнодушным!
Вдоволь изучив подземный мир, возвращаемся к уже знакомыми местами к Ороктойскому мосту и далее до стоянки.
Вечером можно прогуляться до Катунских "ванночек" и, если позволяет погода, искупаться.
Кони ~27 км. / 5 - 6 часов.
Возвращение обратной дорогой
Этой же тропой возвращаемся обратно.
Но не печальтесь повторениям.
Исходя из впечатлений путешественников Алтая, обратная дорога всегда кажется совершенно новой, ведь мы смотри горы с другой стороны!
Булухтинские пещеры, завершение программы
Этот день мы разнообразим посещением небольших гротов — пещер.
Пройдя несколько километров лугами Катуни, подходим к нашей цели — Булухтинским пещерам.
У пещер делаем остановку, организуем обеденный перерыв и, отдохнув, совершаем пеший подъем для осмотра этих уникальных произведений природного зодчества.
Далее, пройдя препятствие — ворота Сартакпая, выходим на просторные прикатунские луга, откуда открывается прямой путь к дому!
Вечером, конечно, баня и прощальный ужин в национальном алтайском жилище — аиле.
Отъезд
Отъезд.
Завтрак не включен в стоимость.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостевом доме в селе Элекмонар и в палатках.
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Варианты проживания
Гостевой дом в селе Элекмонар
Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Маяк Алтая" (с. Элекмонар).
В гостевом доме:
- 5 отдельных комнат для размещения;
- душевая;
- туалет в доме;
- кухня, где можно самостоятельно приготовить шедевр кулинарного искусства для себя и друзей;
- просторная столовая, где можно расположиться на время трапезы;
- гостиная - для отдыха после трапезы с возможностью совместно посмотреть фотографии на большом экране;
- огромный балкон, откуда наши гости любят наблюдать за надвигающейся грозой или звездным небом;
- бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.
Приусадебный участок:
- баня с отдельной парилкой (веники прилагаются);
- двухместный деревенский санузел;
- тенистый сад, в августе полон спелых фруктов;
- контактный мини-зоопарк, где обитают гуси, утки, кролики и куры с подрастающим поколением.
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайска туда-обратно (только в день заезда и день выезда)
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание, указанное в программе тура
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Аренда снаряжения
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги и экскурсии, не предусмотренные программой тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Важное:
- паспорт;
- наличные;
- телефон;
- POWER BANK (портативное зарядное устройство);
- фотоаппарат;
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшой рюкзак или сумка на пояс (чтобы было под рукой: вода, салфетки, телефон/фотоаппарат).
Предметы гигиены:
- зубная щетка и паста;
- гигиеническая помада;
- шампунь (мыло);
- влажные салфетки;
- расческа;
- антибактериальный крем;
- солнцезащитный крем и др.
Одежда:
- термобелье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной непромокаемой ткани (возможен камуфляж);
- легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор (кепка или панамка в жаркую погоду + шапка для холодной погоды);
- шарф/бафф;
- купальник.
Обувь:
- резиновые сапоги;
- ботинки (высотой до щиколотки, подошва без глубокого протектора);
- гамаши (фонарики, краги);
- тапочки – выйти быстро из дома до бани, ходить по дому.
Будет полезно:
- водонепроницаемый чехол;
- туристическая сидушка (хоба);
- солнцезащитные очки;
- нож с открывалкой;
- термос или термокружка;
- средство от насекомых;
- грелка для ног, рук;
- красивое платье для фото;
- купальник, плавки для желающих искупаться;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
На базе выдаются:
- непромокаемые плащи ОЗК;
- посуда;
- аптечка для оказания первой медицинской помощи находится у инструктора группы.
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха может колебаться +10 до +35 градусов. Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска.
Далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ЧЕРЕЗ г. ГОРНО-АЛТАЙСК
Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы поможем Вам заранее подобрать авиабилеты).
Шаг 2. Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организатору.
Стоимость трансфера из г. Горно-Алтайск в с. Элекмонар и обратно уже включена в стоимость тура.
Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме пьёте чаёк и готовитесь к путешествию.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Чемал (~ 1300 р.).
Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 часа. Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организаторуи сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. БАРНАУЛ (с пересадкой в г. Горно-Алтайске)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д вокзалом.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по маршруту: Барнаул – Горно-Алтайск (~ 650 р.).
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус / берёте такси / садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала, звоните организатору +7(925)700-03-02 или +7(966)095-03-02 и сообщаете о том, что выехали.
Шаг 6. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с. Элекмонар на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно- оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором)
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
ЧЕРЕЗ г. НОВОСИБИРСК (без пересадок)
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от Ж/Д вокзала.
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: Новосибирск – Чемал (~ 2200 р.).
Шаг 4. Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная местность), позвоните организаторуи сообщите ваше местоположение.
Шаг 5. Проехав ещё час – полтора сообщите водителю автобуса /маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на остановке Шершнёвка! Ориентиром того, что вам через 5 минут выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет располагаться слева по ходу автобуса.
Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из вышеуказанных номеров.
Шаг 7. Вас встречают в течение 5 минут.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся максимально помочь. Главное – держите нас в курсе ваших «приключений»!
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Снаряжение, выдаваемое в аренду
- Аптечка
- Общегрупповой набор посуды
- Топор
- Пила
- Тент
- Палатка
- Спальник
- Полиуретановый коврик
- Личная посуда
- ОЗК (резиновый плащ от дождя)
- Герметичный арчимак (для перевозки груза)
- Драйбег - гермомешок
Есть ли ограничения по участию в конном туре?
Дорогие друзья, мы рады видеть абсолютно всех в конном туре, но вынуждены установить следующие ограничения:
В конный тур не допускаются:
- дети младше 12 лет;
- люди старше 65 лет;
- беременные женщины.
Не рекомендуется участие:
- людям в плохой физической форме людям с весом более 90 кг;
- людям с хроническими заболеваниями / мед. противопоказаниями
P.S. если вы относитесь к одной из данных категорий, то мы готовы рассмотреть вашу заявку индивидуально.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
МАЙ и СЕНТЯБРЬ – месяцы, когда на Алтае активизируются клещи. Поэтому каждому туристу желательно заранее сделать прививку.
В каждом городе есть прививочные пункты.
Существует два типа вакцинации: СРОЧНАЯ - не менее чем за 2 недели до выезда, и ПРОСТАЯ - 1 укол за месяц и ещё один укрепляющий укол за 2 недели до выезда.
Тот, кто не успел сделать прививку, может приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "ЙОДАНТИПИРИН" и за 3 дня до приезда на Алтай начать его принимать по инструкции.
Какая будет погода?
Собираясь в тур весной или осенью, стоит помнить, что погода в горах Алтая весьма непредсказуема! Температура воздуха колеблется от +5°С до +20°С днём и от +5°С до -5°С ночью.
Возможны частые и быстрые смены погодных условий.
Участник тура должен быть готов ко всем переменам погоды и одет на все случаи жизни!
Как вести себя с лошадью?
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся самостоятельно одна за другой. Это для них привычное дело, тропы они знают хорошо. Задача всадника только:
- держать дистанцию между лошадьми (не слишком далеко и не слишком близко);
- в некоторых случаях, сидя верхом на лошади, отталкиваться рукой от стволов деревьев и беречь голову от низких веток;
- не давать лошади постоянно есть траву (для этого натяните повод и поднимите голову лошади);
- не ездить через кусты;
- строго следовать тропой, выбранной инструктором, и не заходить в опасные места: крутые откосы, в глубокие места рек;
- не давать лошади прыгать с камней.
- Лошадь – большое и мощное животное. Следите, чтобы она случайно не наступила вам на ногу.
- Подходить к лошади СЗАДИ НЕЛЬЗЯ! Наши лошади спокойны, но все же они – ЛОШАДИ:) Могут испугаться и лягнуть.
- Сделав запланированную или вынужденную остановку в пути, не отпускайте лошадь. Её необходимо привязать или попросить инструктора / товарища подержать.
- Алтайских лошадок следует привязывать не за повод, а за чембур – специальную верёвку. Чембур также используется для того, чтобы подгонять лошадь или вести её «в поводу».
- Очень важно соблюдать дистанцию между лошадками и не отставать.
- Дистанция должна быть 2-3 метра. Такое расстояние между всадниками позволяет экономить время перехода, не сбиваться с тропы, выбранной инструктором, и беречь силы лошадок.
- Если вы понимаете, что отстаёте, лошадь необходимо подгонять. Для этого пользуйтесь чембуром - это нормально, лошади не будет больно.
- Во время перехода следите за своими ощущениями. Если чувствуете, что седло «уезжает» влево / вправо / вперёд / назад - незамедлительно сообщите инструктору.
- Следите за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что-то увидели – сообщайте инструктору.
- Лошадь – ваш лучший друг, товарищ и брат во время похода. Постарайтесь установить с ней контакт. Чтобы вы друг другу доверяли и между вами появилось взаимопонимание – разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д. Достоверно известно – лошади такое внимание очень приятно!:)
Как вести себя с инструктором?
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты и беспрекословно выполнять рекомендации инструктора, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
- ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ инструктора о том, что уходите со стоянки (например, чтобы пойти погулять, пофотографировать и т. д.). Обязательно сообщите какое приблизительно время вы планируете отсутствовать и в какую сторону собираетесь идти;
- ВЫПОЛНЯЙТЕ все указания инструктора во время перехода;
- НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ на инструктора, когда он даёт объективные рекомендации;
Будет ли сотовая связь?
В пределах с. Элекмонар стабильно работают мобильные операторы Билайн, Мегафон и МТС.
В нашем штабе вполне успешно работает Wi-Fi.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.
Для чего нужны резиновые сапоги?
Резиновые сапоги нужны не для того, чтобы комфортно чувствовать себя верхом на лошади, а для того, чтобы:
- в проливные дожди,
- при обильной росе,
- переходя через ручей-речку,
- гуляя по мокрому снегу,
Вы ответите:"У меня есть непромокаемые ботинки"
Повторяем: Только резиновые сапоги уберегут вас под алтайским дождем.