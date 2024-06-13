Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Авторский тур в Горно-Алтайске

Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах

Многие заповедные места на Алтае невозможно увидеть за пару дней.

В этом туре мы уедем подальше в горы, чтобы посетить труднодоступное озеро, где редко встречаются путешественники.

Будем останавливаться в домиках с видом на Северо-Чуйский хребет, побываем в самом сердце Алтая и увидим топ локаций — прогуляемся по Алтайскому Марсу, встретим закат у Гейзерного озера, прокатимся по Чуйскому тракту и отправимся на моторафтинг по Катуни! Рассмотрим наскальные рисунки и пласты «слоёного пирога». Будем путешествовать группой до 7 человек на комфортабельном «Hyundai Grand Starex».
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Ближайшие даты:
13
июн
19
июн
25
июн
1
июл
7
июл
13
июл
19
июл
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.

Проживание. В 2-местных номерах в домиках на базах Алтая в горах. По возможности — с удобствами в комнате. Остановимся посреди высокогорной Курайской степи в уютном доме, прямо с балкона сможем любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами. Есть общая кухня со всем необходимым, весь второй этаж полностью наш (без посторонних людей).

Питание. На завтраки, обеды и ужины будем заезжать в кафе, где каждый сможет выбрать блюдо на свой вкус. Питание в стоимость не входит.

Дети. От 5-ти лет.

Программа тура по дням

1 день

Моторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и Катунь

Встречаемся в 11:00 в Горно-Алтайске (точное место по договорённости). На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex» командой до 7 человек.

Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. Отправимся на моторафтинг! После обеда в кафе нас ждёт живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру посетим дикие места, куда редко доезжают туристы — слияние рек Урсул и Катунь около так называемой «дачи Путина».

Остановимся на ночь на базе в районе села Онгудай в горах.

Моторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и Катунь
2 день

Природные богатства Алтая и священные места

Начнём насыщенный день с сытного завтрака и отправимся к горному перевалу — Чике-Таман. Далее доедем до кордона Кур-Кечу, где насладимся видом на Большой Ильгуменский порог с огромных каменных глыб. Послушаем ревущий поток воды, увидим последствия древнего катаклизма и место слияния Катуни и Чуи. Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва. Заедем на обед в кафе.

Встретим закат у разноцветного Гейзерного озера на южном склоне Курайского хребта. Здесь шаманы устанавливают связь с космосом и видят пророчества. Водоём питается подземными ключами и горными ручьями. На поверхности — причудливые узоры. Как они образовываются, расскажет гид. Аналогичное озеро можно увидеть только в Йеллоустонском парке в США.

Остановимся на ночлег посреди высокогорной Курайской степи. Прямо с балкона дома можно любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами Северо-Чуйского хребта!

Природные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные места
3 день

Заповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершины

После завтрака отправимся на машинах повышенной проходимости к труднодоступному озеру Джангысколь, куда редко доезжают путешественники. Место обладает мощной энергетикой и может похвастаться живописными картинами со всех сторон.

К обеду вернёмся на базу отдыху. Затем нас ждёт Алтайский Марс, где мы сделаем фотографии на фоне космических пейзажей. Рассмотрим пласты яркой глины, алевритов, известняков, гравия, песка и щебня, которые образуют «слоёный пирог». Узнаем о происхождении «марсианских гор» на Алтае. Пройдёмся по тоннелям и поднимемся повыше.

По пути к гостинице насладимся пейзажами Курайской степи, понаблюдаем за парящими в небе беркутами и рассмотрим снежные вершины Северо-Чуйского хребта.

Заповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершины
4 день

Акташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад Ширлак

Встретим последнее утро нашего путешествия среди гор и отправимся в село Акташ, где позавтракаем в проверенном кафе. Наберём родниковой воды и выдвинемся в обратный не менее живописный путь. По дороге посмотрим ещё на несколько интересных объектов: Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки, водопад Ширлак. Если потребуется, сделаем остановку у сувенирного рынка на одном из горных перевалов.

В Горно-Алтайске будем к 20:00. Обратные билеты домой лучше брать на следующий день.

Акташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад Ширлак

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex»
  • Встреча в аэропорту/гостинице/на автовокзале Горно-Алтайска
  • Экскурсии и посещение объектов по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Моторафтинг по Катуни
  • Аренда транспорта повышенной проходимости
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу, доплата 3000 рублей за весь тур
  • Питание - 300-350 рублей за 1 приём
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
Завершение: г. Горно-Алтайск, 20:00 (место по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе турыЧуйский трактПопулярные места3-дневные туры4-дневные турыАлтайВечерниеГорыСплавы и рафтингВодные развлечения

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
17 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
22 000 за человека
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Горно-Алтайск, утро
Завтра
4 мая
8 мая
11 мая
19 900 за человека
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
6 отзывов
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
3 мая
7 мая
10 мая
14 мая
32 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам