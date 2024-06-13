Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
В этом туре мы уедем подальше в горы, чтобы посетить труднодоступное озеро, где редко встречаются путешественники.
Будем останавливаться в домиках с видом на Северо-Чуйский хребет, побываем в самом сердце Алтая и увидим топ локаций — прогуляемся по Алтайскому Марсу, встретим закат у Гейзерного озера, прокатимся по Чуйскому тракту и отправимся на моторафтинг по Катуни! Рассмотрим наскальные рисунки и пласты «слоёного пирога». Будем путешествовать группой до 7 человек на комфортабельном «Hyundai Grand Starex».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 780 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.
Проживание. В 2-местных номерах в домиках на базах Алтая в горах. По возможности — с удобствами в комнате. Остановимся посреди высокогорной Курайской степи в уютном доме, прямо с балкона сможем любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами. Есть общая кухня со всем необходимым, весь второй этаж полностью наш (без посторонних людей).
Питание. На завтраки, обеды и ужины будем заезжать в кафе, где каждый сможет выбрать блюдо на свой вкус. Питание в стоимость не входит.
Дети. От 5-ти лет.
Программа тура по дням
Моторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и Катунь
Встречаемся в 11:00 в Горно-Алтайске (точное место по договорённости). На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex» командой до 7 человек.
Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. Отправимся на моторафтинг! После обеда в кафе нас ждёт живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру посетим дикие места, куда редко доезжают туристы — слияние рек Урсул и Катунь около так называемой «дачи Путина».
Остановимся на ночь на базе в районе села Онгудай в горах.
Природные богатства Алтая и священные места
Начнём насыщенный день с сытного завтрака и отправимся к горному перевалу — Чике-Таман. Далее доедем до кордона Кур-Кечу, где насладимся видом на Большой Ильгуменский порог с огромных каменных глыб. Послушаем ревущий поток воды, увидим последствия древнего катаклизма и место слияния Катуни и Чуи. Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва. Заедем на обед в кафе.
Встретим закат у разноцветного Гейзерного озера на южном склоне Курайского хребта. Здесь шаманы устанавливают связь с космосом и видят пророчества. Водоём питается подземными ключами и горными ручьями. На поверхности — причудливые узоры. Как они образовываются, расскажет гид. Аналогичное озеро можно увидеть только в Йеллоустонском парке в США.
Остановимся на ночлег посреди высокогорной Курайской степи. Прямо с балкона дома можно любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами Северо-Чуйского хребта!
Заповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершины
После завтрака отправимся на машинах повышенной проходимости к труднодоступному озеру Джангысколь, куда редко доезжают путешественники. Место обладает мощной энергетикой и может похвастаться живописными картинами со всех сторон.
К обеду вернёмся на базу отдыху. Затем нас ждёт Алтайский Марс, где мы сделаем фотографии на фоне космических пейзажей. Рассмотрим пласты яркой глины, алевритов, известняков, гравия, песка и щебня, которые образуют «слоёный пирог». Узнаем о происхождении «марсианских гор» на Алтае. Пройдёмся по тоннелям и поднимемся повыше.
По пути к гостинице насладимся пейзажами Курайской степи, понаблюдаем за парящими в небе беркутами и рассмотрим снежные вершины Северо-Чуйского хребта.
Акташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад Ширлак
Встретим последнее утро нашего путешествия среди гор и отправимся в село Акташ, где позавтракаем в проверенном кафе. Наберём родниковой воды и выдвинемся в обратный не менее живописный путь. По дороге посмотрим ещё на несколько интересных объектов: Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки, водопад Ширлак. Если потребуется, сделаем остановку у сувенирного рынка на одном из горных перевалов.
В Горно-Алтайске будем к 20:00. Обратные билеты домой лучше брать на следующий день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex»
- Встреча в аэропорту/гостинице/на автовокзале Горно-Алтайска
- Экскурсии и посещение объектов по программе
- Проживание
- Услуги гида
- Моторафтинг по Катуни
- Аренда транспорта повышенной проходимости
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу, доплата 3000 рублей за весь тур
- Питание - 300-350 рублей за 1 приём
- Сувениры и личные расходы