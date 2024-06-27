Зарядимся энергией в местах силы — пройдём по шаманской тропе и загадаем желания, услышим легенды края и
Описание тура
Организационные детали
Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.
Проживание. Будем жить в гостинице «Артыбаш» /турбазе «Исток» на Телецком озере и на базе отдыха «Чыгыш» /гостиничном комплексе «Золотые пески» в Чемальском районе. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение, а также вы можете занять дополнительное место в 2-местом номере (на тахте/диване).
Питание. В программу включены все завтраки, обед в 5-й день, ужины в 1-й, 3-й и 6-й дни.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и трансфер в отель
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 11:00 и отправляемся на Телецкое озеро. Ехать предстоит около 4 часов с остановками на смотровых площадках. Перекусим вкусными блинчиками, особенно рекомендуем попробовать их со взбитыми сливками и местными ягодами.
После заселения в отель соберёмся все вместе у костра, познакомимся и обсудим планы.
На катере по Телецкому озеру
После завтрака вас ждёт катание по Телецкому озеру на катере. В переводе с тюркского водоём называется «Золотым озером». Будем любоваться каньонами и бухтами, остановимся у шумных водопадов, выйдем на берег и прогуляемся, а ещё будем много фотографироваться.
После экскурсии — свободное время. Вы сможете прокатиться верхом, самостоятельно изучить окрестности, а по желанию и за доплату можем организовать экскурсию в тайгу на исчезающие источники. Стоимость — ок. 1000 руб. /чел.
Этнокомплекс, национальные игры и обед на природе
Позавтракаем, веселимся с вещами и поедем в район Нижней Катуни. По пути заедем на реку Бия в этнокомплекс, где вы познакомитесь с бытом и культурой челканцев — малого народа Алтая. Пройдём по узкой шаманской тропе и обязательно загадаем желания. Побываем в аиле (деревне), где местная хозяйка поведает нам старинные легенды и расскажет про обычаи.
Разожжём костёр, а желающие смогут поиграть в национальные игры. Обедать будем на природе. Вы сможете попробовать необычные блюда: например, вареники с черемшой, салат из папоротника и морс из свежих ягод.
После трапезы продолжим путешествие. В дороге проведём около 3 часов. Заселимся в отель и отдохнём, затем — свободное время.
Остров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мост
После завтрака поедем в Чемал и посетим святой остров Патмос. Добраться до него можно по подвесному мосту над Катунью. Полюбуемся открывающимися пейзажами, рассмотрим действующий храм Иоана Богослова и прогуляемся по козьей тропе вдоль реки.
Следующая локация — «Долина горных духов» в урочище Че-Чкыш, а ещё увидим Ороктойский мост в самом узком месте Катуни.
Поздно вечером поужинаем в кафе отеля и разойдёмся по номерам.
Поездка по Чуйскому тракту и Гейзерное озеро
Отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту. Будем любоваться перевалами Чике-Таман и Семинским, увидим слияние Чуи и Катуни.
Доберёмся до Гейзерного озера, где вода не замерзает круглый год. На поверхности водоёма благодаря подземным ключам образуются причудливые узоры. А ещё по дороге будем любоваться вершинами Северо-Чуйского хребта.
Экскурсия займёт целый день, есть будем в кафе по дороге (средний чек ок. 350 руб.). В отель вернёмся поздно вечером.
Гора Синюха, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и катание на моторафтах
Начнём день с катания по канатной дороге, которая доставит нас на гору Синюха, считавшуюся священной и покровительствующей женщинам и семьям. Окажемся на высоте 1020 метров, подъём займёт ок. 15 минут.
У вас будет свободное время. Вы сможете воспользоваться услугами профессиональных фотографов и сделать сочные кадры на фоне гор, посетить зону отдыха, заглянуть в комплекс «Легенда Алтая» или в музей «Алтай Аил» или по терренкуру подняться на вершину Малой Синюхи.
Затем поедем к Тавдинским пещерам, после чего полюбуемся Камышлинским водопадом. До водной громады доберёмся на моторафтах через реку Катунь. А ещё здесь можно увидеть милых кроликов!
Отъезд
Организуем трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (за доплату) ко времени ваших рейсов — обсуждается заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все завтраки, обед в 5-й день, ужины в 1-й, 3-й и 6-й дни
- Проживание
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Этноэкскурсия с обедом
- Все экскурсии и трансферы по программе
- Трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
- Проезд/перелёт от вашего города до Горно-Алтайска/Бийска и обратно
- Питание вне программы
- Трансфер до аэропорта (обратный путь)
- Входные билеты на объекты экскурсий - около 1500 руб. /чел
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 92 900 руб
- Стоимость тура при размещении на доп. месте - 58 900 руб