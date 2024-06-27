Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.

Проживание. Будем жить в гостинице «Артыбаш» /турбазе «Исток» на Телецком озере и на базе отдыха «Чыгыш» /гостиничном комплексе «Золотые пески» в Чемальском районе. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение, а также вы можете занять дополнительное место в 2-местом номере (на тахте/диване).

Питание. В программу включены все завтраки, обед в 5-й день, ужины в 1-й, 3-й и 6-й дни.

Дети. Участие возможно с 6 лет.