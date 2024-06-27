Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая

Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Отправляемся в большое путешествие по Алтаю в поисках приключений, самых сочных кадров и эмоций.

Зарядимся энергией в местах силы — пройдём по шаманской тропе и загадаем желания, услышим легенды края и
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поиграем в весёлые национальные игры.

Побываем в настоящем аиле и узнаем, как живёт народ челканцев, уютно посидим у костра и насладимся алтайской кухней.

Пробовали ли вы вареники с черемшой или салат из папоротника? А ешё побродим по Тавдинским пещерам, послушаем гул Камышлинского водопада, побываем на святом острове Патмос и поднимемся на гору Синюха.

Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.

Проживание. Будем жить в гостинице «Артыбаш» /турбазе «Исток» на Телецком озере и на базе отдыха «Чыгыш» /гостиничном комплексе «Золотые пески» в Чемальском районе. 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение, а также вы можете занять дополнительное место в 2-местом номере (на тахте/диване).

Питание. В программу включены все завтраки, обед в 5-й день, ужины в 1-й, 3-й и 6-й дни.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и трансфер в отель

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 11:00 и отправляемся на Телецкое озеро. Ехать предстоит около 4 часов с остановками на смотровых площадках. Перекусим вкусными блинчиками, особенно рекомендуем попробовать их со взбитыми сливками и местными ягодами.

После заселения в отель соберёмся все вместе у костра, познакомимся и обсудим планы.

Прибытие и трансфер в отельПрибытие и трансфер в отельПрибытие и трансфер в отельПрибытие и трансфер в отель
2 день

На катере по Телецкому озеру

После завтрака вас ждёт катание по Телецкому озеру на катере. В переводе с тюркского водоём называется «Золотым озером». Будем любоваться каньонами и бухтами, остановимся у шумных водопадов, выйдем на берег и прогуляемся, а ещё будем много фотографироваться.

После экскурсии — свободное время. Вы сможете прокатиться верхом, самостоятельно изучить окрестности, а по желанию и за доплату можем организовать экскурсию в тайгу на исчезающие источники. Стоимость — ок. 1000 руб. /чел.

На катере по Телецкому озеруНа катере по Телецкому озеруНа катере по Телецкому озеруНа катере по Телецкому озеру
3 день

Этнокомплекс, национальные игры и обед на природе

Позавтракаем, веселимся с вещами и поедем в район Нижней Катуни. По пути заедем на реку Бия в этнокомплекс, где вы познакомитесь с бытом и культурой челканцев — малого народа Алтая. Пройдём по узкой шаманской тропе и обязательно загадаем желания. Побываем в аиле (деревне), где местная хозяйка поведает нам старинные легенды и расскажет про обычаи.

Разожжём костёр, а желающие смогут поиграть в национальные игры. Обедать будем на природе. Вы сможете попробовать необычные блюда: например, вареники с черемшой, салат из папоротника и морс из свежих ягод.

После трапезы продолжим путешествие. В дороге проведём около 3 часов. Заселимся в отель и отдохнём, затем — свободное время.

Этнокомплекс, национальные игры и обед на природеЭтнокомплекс, национальные игры и обед на природеЭтнокомплекс, национальные игры и обед на природеЭтнокомплекс, национальные игры и обед на природеЭтнокомплекс, национальные игры и обед на природеЭтнокомплекс, национальные игры и обед на природеЭтнокомплекс, национальные игры и обед на природе
4 день

Остров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мост

После завтрака поедем в Чемал и посетим святой остров Патмос. Добраться до него можно по подвесному мосту над Катунью. Полюбуемся открывающимися пейзажами, рассмотрим действующий храм Иоана Богослова и прогуляемся по козьей тропе вдоль реки.

Следующая локация — «Долина горных духов» в урочище Че-Чкыш, а ещё увидим Ороктойский мост в самом узком месте Катуни.

Поздно вечером поужинаем в кафе отеля и разойдёмся по номерам.

Остров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мостОстров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мостОстров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мостОстров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мостОстров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мостОстров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мостОстров Патмос, урочище Чечкыш и Ороктойский мост
5 день

Поездка по Чуйскому тракту и Гейзерное озеро

Отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту. Будем любоваться перевалами Чике-Таман и Семинским, увидим слияние Чуи и Катуни.

Доберёмся до Гейзерного озера, где вода не замерзает круглый год. На поверхности водоёма благодаря подземным ключам образуются причудливые узоры. А ещё по дороге будем любоваться вершинами Северо-Чуйского хребта.

Экскурсия займёт целый день, есть будем в кафе по дороге (средний чек ок. 350 руб.). В отель вернёмся поздно вечером.

Поездка по Чуйскому тракту и Гейзерное озероПоездка по Чуйскому тракту и Гейзерное озероПоездка по Чуйскому тракту и Гейзерное озероПоездка по Чуйскому тракту и Гейзерное озероПоездка по Чуйскому тракту и Гейзерное озеро
6 день

Гора Синюха, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и катание на моторафтах

Начнём день с катания по канатной дороге, которая доставит нас на гору Синюха, считавшуюся священной и покровительствующей женщинам и семьям. Окажемся на высоте 1020 метров, подъём займёт ок. 15 минут.

У вас будет свободное время. Вы сможете воспользоваться услугами профессиональных фотографов и сделать сочные кадры на фоне гор, посетить зону отдыха, заглянуть в комплекс «Легенда Алтая» или в музей «Алтай Аил» или по терренкуру подняться на вершину Малой Синюхи.

Затем поедем к Тавдинским пещерам, после чего полюбуемся Камышлинским водопадом. До водной громады доберёмся на моторафтах через реку Катунь. А ещё здесь можно увидеть милых кроликов!

Гора Синюха, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и катание на моторафтахГора Синюха, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и катание на моторафтахГора Синюха, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и катание на моторафтахГора Синюха, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и катание на моторафтахГора Синюха, Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад и катание на моторафтах
7 день

Отъезд

Организуем трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (за доплату) ко времени ваших рейсов — обсуждается заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все завтраки, обед в 5-й день, ужины в 1-й, 3-й и 6-й дни
  • Проживание
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
  • Этноэкскурсия с обедом
  • Все экскурсии и трансферы по программе
  • Трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
  • Проезд/перелёт от вашего города до Горно-Алтайска/Бийска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер до аэропорта (обратный путь)
  • Входные билеты на объекты экскурсий - около 1500 руб. /чел
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 92 900 руб
  • Стоимость тура при размещении на доп. месте - 58 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
Завершение: Горно-Алтайск, утро. Трансфер до аэропорта - за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыГейзерное озероПопулярные местаПрирода и пейзажиЧемалОстров ПатмосУрочище Че-ЧкышТелецкое озероВодные развлеченияГастрономическиеНа катере

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