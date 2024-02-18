1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Сперва мы встретимся с группой на катере и капитаном»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
«Рафтинг, прогулка на катере, катание на внедорожниках и трекинг к водопаду — отдыхать будем активно, а вечерами расслабляться в баньке»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере»
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
«Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Завтракаем и переправляемся через Телецкое озеро на северный берег на катерах с посещением 3-х водопадов»
5 июля в 08:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
«Вас ждёт прогулка на катерах по жемчужине Алтая — Телецкому озеру»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
«После завтрака вас ждёт катание по Телецкому озеру на катере»
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
«После завтрака разместимся в катере и отправимся на водную прогулку по Телецкому озеру»
17 июня в 08:00
15 июля в 08:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита»
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ААлександр16 сентября 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторВсе было просто замечательно. Хорошая организация и пластичный график, все можно было поменять в зависимости от погоды, наших предпочтений и
- ТТатьяна18 августа 2023Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.
- ЮЮлия16 августа 2023Прекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь Алтай удивительный и манящий своими
- ЛЛюбовь15 августа 2023Очень интересно организован тур. Разнообразные локации: горы, водопады, озёра, долины. Рекомендую! Благодарю гида Людмилу и водителя Вячеслава за вкусную еду и безопасную дорогу.
- ООксана16 июля 2023Очень классное во всех отношениях путешествие! Хорошо подобрано соотношение продолжительности переездов от локации к локации и времени нахождения в различных местах.
- ТТатьяна13 июля 2023Мы с мужем и дочерью были в туре "Калейдоскоп Алтая". Нам понравилось абсолютно все, начиная от встречи в аэропорту, питания,
- ААнастасия11 июля 2023Превосходный тур, масса впечатлений! Вид гор, рек, лесов до сих пор стоит в глазах. Отличный гид, очень информативно и интересно рассказывала, очень ответственно подходила к работе, заботливо относилась ко всем свои ведомым туристам)
- ККристина22 июня 2023Я очень осталась довольна моим путешествием ❤️ сейчас посадка на самолёт даже улетать не хочется. Гиды просто молодцы, мастера своей работы, выражаю огромную благодарность вам и вашей команде 💋💋💋
- ЕЕкатерина26 мая 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторБыло очень мало дней на отдых, поэтому групповые туры не подходили. Константин составил индивидуальную программу, максимально насыщенную, с 9 утра
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На катере»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На катере" можно забронировать 10 авторских туров от 69 500 до 141 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Горно-Алтайске на 2024 год на катере, 9 ⭐ отзывов, цены от 69500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август