Прогулки на катере в Горно-Алтайске

Найдено 10 туров в категории «На катере» в Горно-Алтайске, цены от 69 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Сперва мы встретимся с группой на катере и капитаном»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
«Рафтинг, прогулка на катере, катание на внедорожниках и трекинг к водопаду — отдыхать будем активно, а вечерами расслабляться в баньке»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере»
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Калейдоскоп Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚤 На катере
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
«Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Завтракаем и переправляемся через Телецкое озеро на северный берег на катерах с посещением 3-х водопадов»
5 июля в 08:00
69 500 за человека
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
«Вас ждёт прогулка на катерах по жемчужине Алтая — Телецкому озеру»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000 за человека
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
«После завтрака вас ждёт катание по Телецкому озеру на катере»
27 июня в 08:00
25 июля в 08:00
69 900 за человека
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
«После завтрака разместимся в катере и отправимся на водную прогулку по Телецкому озеру»
17 июня в 08:00
15 июля в 08:00
77 300 за человека
Алтай без границ. Тур на 12 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
«Совершите водную прогулку на катере через Телецкое озеро, посетите знаменитые водопады, увидите заповедные поселки, красивый скальный мыс и место падения метеорита»
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Калейдоскоп Алтая
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • А
    Александр
    16 сентября 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Все было просто замечательно. Хорошая организация и пластичный график, все можно было поменять в зависимости от погоды, наших предпочтений и
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    впечатлений в прошедшие дни. Особенно порадовала постоянная взаимосвязь с Константином, что почему-то в последнее время бывает нечасто. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Сергею, за совместно проведенные дни которые оставят яркие воспоминания. Это человек который знает и любит свою работу, расскажет и покажет много интересного и зарядит позитивом.

  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
    Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера.
    Отличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катераОтличная организация и логистика. Очень повезло с гидом принимающей стороны Людмилой, инструктором на сплаве, капитаном катера
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
    Прекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь Алтай удивительный и манящий своими
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    неизведанными уголками. Чулышманская долина - изюминка маршрута. Но это не для тех, кто ищет сервис и "все включено" на Алтае… И попа, и ноги, а у кого-то и голова будет болеть обязательно без интернета… Рафтинг и купание в Телецком (опять же не для всех) - отличное завершение и свежесть перед прямой домой! Нам повезло с погодой: и не жарко было, и солнца много и красивых облаков, и дождя даже с градом - все получили сполна!

    Прекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь АлтайПрекрасный маршрут: четко организован, насыщенный и продуманный. Настоящий авто- и пеший поход! Понимаешь и принимаешь Алтай
  • Л
    Любовь
    15 августа 2023
    Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
    Очень интересно организован тур. Разнообразные локации: горы, водопады, озёра, долины. Рекомендую! Благодарю гида Людмилу и водителя Вячеслава за вкусную еду и безопасную дорогу.
  • О
    Оксана
    16 июля 2023
    Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
    Очень классное во всех отношениях путешествие! Хорошо подобрано соотношение продолжительности переездов от локации к локации и времени нахождения в различных местах.
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    Благодаря этой сбалансированности переезды проходят легко и не утомительно, а сами локации очень интересны. И это были не только известные туристические места, но и очень много тех локаций, которые мало посещают туристы, но от этого они не менее интересны и красивы. Кроме того, надо отдать должное Динару - вся организация маршрута была на очень высоком уровне. Не было никаких заминок ни с транспортом, ни с сопровождением, ни с проживанием. А все возникающие вопросы решались очень четко и оперативно. Внимание было уделено комфорту каждого участника. Динар действительно с душой подходит к своему делу, внимательно и терпеливо выслушивает пожелания каждого и стремится их учесть. Поэтому на маршруте все решается четко и оперативно. Атмосфера в группе на протяжении всего путешествия была очень спокойной и доброжелательной. И это тоже не без участия Динара, по моему мнению, каков организатор - такова и группа. Итог - когда вы едете в тур с Динаром, вы попадаете в надежные руки, и уже можно не беспокоиться о самом путешествии, а сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от посещения самих мест. Это как хороший заботливый поддерживающий корсет, на который можно опереться. Такое не везде сейчас встретишь и это очень ценно. Я очень благодарна Динару и его коллегам за это чудесное путешествие и обязательно поеду куда-то еще с этим надежным и уже проверенным гидом, и буду рекомендовать его своим знакомым)

    Очень классное во всех отношениях путешествие!
  • Т
    Татьяна
    13 июля 2023
    Калейдоскоп Алтая
    Мы с мужем и дочерью были в туре "Калейдоскоп Алтая". Нам понравилось абсолютно все, начиная от встречи в аэропорту, питания,
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    внимательного и заботливого отношения гидов, продуманной и выверенной программы, до трогательного прощания на заключительном обеде. Прекрасный познавательный тур с возможностью увидеть необыкновенно красоту нашей земли!

  • А
    Анастасия
    11 июля 2023
    Калейдоскоп Алтая
    Превосходный тур, масса впечатлений! Вид гор, рек, лесов до сих пор стоит в глазах. Отличный гид, очень информативно и интересно рассказывала, очень ответственно подходила к работе, заботливо относилась ко всем свои ведомым туристам)
  • К
    Кристина
    22 июня 2023
    Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
    Я очень осталась довольна моим путешествием ❤️ сейчас посадка на самолёт даже улетать не хочется. Гиды просто молодцы, мастера своей работы, выражаю огромную благодарность вам и вашей команде 💋💋💋
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Было очень мало дней на отдых, поэтому групповые туры не подходили. Константин составил индивидуальную программу, максимально насыщенную, с 9 утра
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    до 9 вечера мы ездили, взбирались, любовались с замечательным гидом Димой. Даже в начале мая Алтай нереальный. А полное погружение позволило обнулиться и вернуться домой с новыми силами и целями! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На катере»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
  2. Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
  3. Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
  4. Калейдоскоп Алтая
  5. Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На катере" можно забронировать 10 авторских туров от 69 500 до 141 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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