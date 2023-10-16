Приглашаем Вас насладится потрясающим зрелищем цветения Алтайской сакуры, отдохнуть в лучших отелях и отведать вкусные национальные блюда.
Вы увидите долину Катуни из окна вертолета, поднимитесь на квадроциклах в горы, послушаете горловое пение и узнаете секреты Алтайских благородных оленей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт. Село Акташ
Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска до 10:30.
После завтрака мы начинаем наши приключения на Алтае!
Вас ждет знаменитый Чуйский тракт, одна из красивейших дорог мира, Семинский перевал, Каракольская долина с древними памятниками, напоминающими нам о тех, кто жил здесь тысячи лет назад, серпантин перевала Чике-Таман, вкуснейший обед специально для нас в уютном местечке, Катунские террасы и поражающие воображение бомы (крутые обрывистые берега).
Если повезет, мы встретим сиреневые горы и вдоволь пофотографируемся с ними.
Обедаем в атмосферном агрокомплексе Инегень к 15:30.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Джипинг по Чуйской степи. Концерт горлового пения
При восходе из-за горы солнышка, озаряющего Гейзерное озеро, происходит настоящая магия, ведь утром там меньше людей и можно вдоволь насладиться этим чудом природы.
Затем мы сделаем миллион фотографий на смотровой в Курайской степи.
Грандиозные виды на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта захватывают дух и именно здесь по-настоящему чувствуешь свободу: от мыслей, от проблем, от суеты.
Потом мы попадаем на другую планету, и невозможно поверить, что это тоже Алтай!
Пустынные пейзажи и разноцветные породы, камни под ногами и ракушечник, оставшийся после древнего моря Тетис.
И на “Алтайском марсе”, долине Кызыл-чин нас ждет обед-пикник на природе.
В завершение дня мы устроим покатушки на джипах по Чуйской степи (колыбели Тюркской цивилизации).
Вечером будете слушать горловое пение с уст кайчи – сказителей, передающих свое мастерство из поколения в поколение.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 100 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Долина Чулышмана. Трекинг до водопада Куркуре
Сегодня Вас ждут еще более дикие места, без связи и электричества, но оттого еще более притягательные.
Красные ворота, Мертвое озеро, озера Учкель и Киделю, перевал Кату-Ярык и невообразимый каньон реки Чулышман.
Обедаем на природе с шикарным видом и спускаемся в долину.
Совершаем трекинг до самого красивого водопада Алтая – Куркуре.
Грохочущий, громыхающий, так переводится его название и ему оно идет на 100%!
После водопада, можно еще поохотиться за самыми красивыми розовыми горами!
Долина Чулышмана – очень теплое место и здесь каждый год горы покрываются сиреневыми кустами рододендрона Ледебура или маральником.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 88 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Путь до Чемала. Розовые горы
Вам предстоит путь до Чемала, в “цивилизацию”, туристическую Мекку Сибири, где большая концентрация розовых гор, которым мы уделим особое внимание.
Ведь именно за этим вы и приехали.
По дороге мы попробуем местные крафтовые сыры и пообедаем в сказочной деревне.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Ороктойский мост. Мараловодческие хозяйства
Утром мы узнаем таинства алтайской банной культуры после завтрака в одном из самых классных банных комплексов.
Цветение маральника.
Нежные цветки опадают от легкого дуновения ветра или маленького дождя, и застать самое полное цветение, когда горы вокруг становятся розовыми, сиреневыми, нежно-фиолетовыми, это большое везение!
Обязательно посетим Ороктойский мост, с которого открываются потрясающие виды на Катунь.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 70 км.
Проживание: эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Квадроциклы. Вертолетная прогулка. Погружение в местную культуру
День активностей и шопинга!
День полный ярких впечатлений!
Ведь сегодня вы совершите подъём на гору на огромных квадроциклах!
А оттуда открываются такие виды, что кажется, круче быть не может!
Но нет, может… Прогулка на вертолёте над долиной реки Катунь, главной водной артерии Алтая!
В случае непогоды полет может быть перемещен на другой день или время.
Защитную экипировку на квадроциклы выдадут, в квадроцикл садимся по двое-трое человек (он большой и вместительный).
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 20 км.
Проживание: эко-отель Woodpark.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак в отеле и трансфер до аэропорта в первой половине дня.
В стоимость включен трансфер до аэропорта в период с 7 до 11 ч. утра по местному времени.
Проживание
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Woodpark и отеле “Этнодом ЮРТА” или т/б “Атмосфера”.
Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ.
- стоимость тура при одноместном размещении 158 000 рублей;
- стоимость тура при размещении в автомобиле по 2 человека 168 000 руб. /чел.;
- стоимость турапри размещении в автомобиле 3 человека 158 000 руб. /чел.;
- индивидуальный тур 512000 руб. (до 4х человек).
Точное размещение на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Baza WOOD PARK»
Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.
Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.
Этнодом «Юрта»
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
- 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
- Удобный диван, как дополнительное спальное место;
- Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
- Круглый традиционный стол и табуретки;
- Отопление, которое не сушит воздух;
- Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
- Тумбочки — 2шт.;
- Гардеробная зона;
- Национальные ковры-сырмаки на полу;
- Бесплатный Wi-Fi;
- В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
База отдыха «Атмосфера»
Это современный дуплекс дом, на два отдельных номера с независимыми входами. Большие панорамные окна, терраса и собственная мангальная зона, позволяет наслаждаться волшебными пейзажами и получить заряд сильной энергетики Алтая.
Уютные номера с лаконичным дизайном, оснащены всем необходимым для комфортного проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансферы во время путешествия
- Питание трехразовое горячее
- Двухместное проживание в уютных благоустроенных номерах
- Входы на все достопримечательности и все экскурсии
- Парение в баньке
- Концерт горлового пения
- Квадроциклы
- Вертолетная прогулка
- Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
- Легкие вещи, футболки, купальники;
- Удобные вещи, штаны, леггинсы;
- Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
- Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
- Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
- Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
- Набор средств гигиены;
- Камеры, телефон, зарядные устройства.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем будем ездить?
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Есть ли связь и интернет?
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Какая там погода?
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
А комаров много?
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Сколько человек в группе?
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).
Есть ли скидки в туре?
Скидки детям предоставляются при условии совместного проживания с 2 взрослыми. Для них бронируется семейный номер. Предоставляется при условии наличия таких номеров в бронируемых отелях. Подробнее о возможности и размере скидки уточняйте у менеджера при бронирования тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊