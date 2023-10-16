2 день

Гейзерное озеро. Алтайский Марс. Джипинг по Чуйской степи. Концерт горлового пения

При восходе из-за горы солнышка, озаряющего Гейзерное озеро, происходит настоящая магия, ведь утром там меньше людей и можно вдоволь насладиться этим чудом природы.

Затем мы сделаем миллион фотографий на смотровой в Курайской степи.

Грандиозные виды на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта захватывают дух и именно здесь по-настоящему чувствуешь свободу: от мыслей, от проблем, от суеты.

Потом мы попадаем на другую планету, и невозможно поверить, что это тоже Алтай!

Пустынные пейзажи и разноцветные породы, камни под ногами и ракушечник, оставшийся после древнего моря Тетис.

И на “Алтайском марсе”, долине Кызыл-чин нас ждет обед-пикник на природе.

В завершение дня мы устроим покатушки на джипах по Чуйской степи (колыбели Тюркской цивилизации).

Вечером будете слушать горловое пение с уст кайчи – сказителей, передающих свое мастерство из поколения в поколение.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 100 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.