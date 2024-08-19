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бонус был что нас сопровождала организатор тура свободно владеющая английским языком (в группе был иностранец) и глубокими знаниями региона. В течении восьми дней мы увидели все возможные достопримечательности, посетили труднодоступные места и это добавило особых впечатлений об Алтае. Ребята инициативные, учитывают интересы туристов разных возрастов. Была возможность покататься на лошадях, квадрациклах, посетить питомник по разводу собак хаски, попариться в сауне и чане, попробовать местную кухню. Учтены были интересы детей. Компания владеет индивидуальным подходом к организации туров по интересам, бюджету туристов, возрасту, сложности маршрутов. Рекомендую эту компанию кто хочет увидеть и прочувствовать Алтай на все 100%, ну или на 99%,))))