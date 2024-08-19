На 7 дней – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «На 7 дней» в Горно-Алтайске, цены от 54 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
На квадроциклах
1 отзыв
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
18 сен в 08:00
23 сен в 08:00
90 000 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
18 сен в 09:00
54 800 за человека
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
На машине
Джиппинг
7 дней
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30-09:40 (по местному ...
16 сен в 09:30
230 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    19 августа 2024
    Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
    Оперативно прошла организация тура без задержек с ответами от компании. Остались под большим впечатлением от природы и организации тура. Большой
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    бонус был что нас сопровождала организатор тура свободно владеющая английским языком (в группе был иностранец) и глубокими знаниями региона. В течении восьми дней мы увидели все возможные достопримечательности, посетили труднодоступные места и это добавило особых впечатлений об Алтае. Ребята инициативные, учитывают интересы туристов разных возрастов. Была возможность покататься на лошадях, квадрациклах, посетить питомник по разводу собак хаски, попариться в сауне и чане, попробовать местную кухню. Учтены были интересы детей. Компания владеет индивидуальным подходом к организации туров по интересам, бюджету туристов, возрасту, сложности маршрутов. Рекомендую эту компанию кто хочет увидеть и прочувствовать Алтай на все 100%, ну или на 99%,))))

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 7 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
  2. Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
  3. По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Петроглифы
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в сентябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На 7 дней" можно забронировать 3 тура от 54 800 до 230 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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