7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
18 сен в 08:00
23 сен в 08:00
90 000₽ за человека
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
18 сен в 09:00
54 800₽ за человека
7 дней
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30-09:40 (по местному ...
16 сен в 09:30
230 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 августа 2024Оперативно прошла организация тура без задержек с ответами от компании. Остались под большим впечатлением от природы и организации тура. Большой
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 7 дней»
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