1 день

Вход в новое пространство

Завтрак в «Сказке Алтая» — первый вкус этой земли, неспешный, с ароматом горячего чая и разговоров.

Потом мы отправляемся в путь.

Чуйский тракт — это не просто дорога, это артерия, по которой веками текли караваны, легенды и энергии.

Мы останавливаемся на Семинском перевале, пьем кедрокофе — он будто согревает изнутри, раскрывая этот день.

Обед в «Инегене», где всё — от рецептов до атмосферы — наполнено душой.

Вечером — отель, баня, национальный ужин и мягкий свет костра.

Здесь можно говорить, можно молчать.

Огонь всё понимает.

