Про тишину внутри, про дыхание гор, про возможность замедлиться, прислушаться к себе и впитать эту мощную энергию Алтая. Здесь Вы не турист, а часть этой земли, её ветра, её рек, её древних историй.
Программа тура по дням
Вход в новое пространство
Завтрак в «Сказке Алтая» — первый вкус этой земли, неспешный, с ароматом горячего чая и разговоров.
Потом мы отправляемся в путь.
Чуйский тракт — это не просто дорога, это артерия, по которой веками текли караваны, легенды и энергии.
Мы останавливаемся на Семинском перевале, пьем кедрокофе — он будто согревает изнутри, раскрывая этот день.
Обед в «Инегене», где всё — от рецептов до атмосферы — наполнено душой.
Вечером — отель, баня, национальный ужин и мягкий свет костра.
Здесь можно говорить, можно молчать.
Огонь всё понимает.
Поток. Ощущение тела и природы
Утро начинается медленно.
Завтрак в «Беш» — горячий, вкусный, пробуждающий.
Затем — конная прогулка к Уларским водопадам.
Мы двигаемся в ритме природы, вслушиваемся в шаги лошадей, в журчание воды.
Она падает с высоты, мощно, свободно.
Здесь хочется закрыть глаза и просто почувствовать.
Обед-пикник на природе.
Пища здесь другая — насыщенная, наполненная вкусом.
Небольшой треккинг до смотровой.
К вечеру мы отправляемся в Галерею, где горловое пение проникает глубоко в тело, заполняет вибрациями.
Эти звуки, будто пришедшие из глубины веков, соединяют тебя с чем-то большим.
Вечером — уютный костёр, разговоры, вопросы, которые хочется задать самому себе.
Безграничность. Цвет. Пространство
Ранний выезд.
Гейзерное озеро встречает тишиной.
Вода зеркально отражает небо, и кажется, будто стоишь на границе миров.
Всё замерло.
Вдох.
Выдох.
Мы неспешно завтракаем, впитывая это утро.
Дальше — Курайская степь, место, где ветер разносит мысли, оставляя только самое важное.
Потом Алтайский Марс — земли, переливающиеся оттенками красного, жёлтого, охры.
Здесь кажется, что ты не на Земле.
Время исчезает, остается только этот момент.
Мы устраиваем пикник с шампанским, чтобы впитать эту свободу, эту бескрайнюю тишину, этот простор.
После — секретное место.
Мы не раскрываем его заранее, но обещаем: оно удивит.
Это место силы, где можно просто быть.
Дальше — Чуйское панно, древние петроглифы, оставленные людьми тысячи лет назад.
Они что-то хотели сказать нам, и мы прислушиваемся.
А затем — Коновязь Чингисхана или гигантские керексуры Юстыта, следы древних цивилизаций, напоминающие, что мы — часть большой истории.
К вечеру мы прибываем на Кок-Коль.
Озеро встречает нас своим спокойствием, вода отражает звезды, и кажется, что всё замирает.
Ужин здесь — это не просто еда, это ритуал, момент соединения с местом.
Путь вверх
Неспешное утро, завтрак на свежем воздухе.
Затем — подготовка к трекингу на озеро Небесное.
Это путь вверх, к самому чистому, глубокому, прозрачному.
Мы поднимаемся, дышим, ощущаем силу гор.
На вершине — обед прямо у воды, там, где обитают снежные барсы.
После спуска — отдых у озера Кок-Коль, где можно просто слушать ветер, можно отправиться на сапборды, скользя по воде, можно раствориться в этом мгновении.
Дикий, настоящий мир
Мы отправляемся туда, где живут архары — величественные горные бараны, и если нам повезёт, мы увидим их в их естественной среде.
Это мир, где человек — лишь гость.
Возможно, нам встретятся и яки — огромные, мохнатые, настоящие хранители этих земель.
Затем мы отправимся туда, откуда будем лицезреть все то прекрасное, что мы прошли за последние дни.
Эта невероятная, захватывающая смотровая площадка даст одно напоминание, что мир огромен, и мы — часть его.
Всё здесь наполнено дикой силой природы, первозданной и настоящей.
Открытое небо
Завтрак, неспешные разговоры.
Потом — путь обратно.
Но впереди вертолётный полёт к Белухе — самой высокой и мистической вершине Алтая.
В какой-то момент ты зависаешь в воздухе, и под тобой — бесконечные ледники, первозданная чистота.
В этот момент ты понимаешь, зачем ты здесь.
После обеда — заселение в отель, прогулка верхом для тех, кто хочет ещё ощутить этот день каждой клеточкой.
Прощальный ужин — момент благодарности, осознания, что за эти дни внутри стало больше тишины, больше понимания, больше себя.
Путь домой
Завтрак.
Медленный, вкусный, наполненный последними моментами этого путешествия.
Мы возвращаемся, но каждый увозит с собой нечто ценное.
Ты уедешь другим человеком.
Со вкусом ветра на губах, с ощущением гор в сердце, с пониманием, что настоящий путь — это всегда внутрь себя.
Варианты проживания
База отдыха «Атмосфера»
Современная база отдыха расположена в Республике Алтай в селе Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера – Атмосфера Алтая!
В каждом доме есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, собственная ванная комната, удобная мебель, отопление, гардероб, ЖК-телевизор, фен.
На территории оборудована мангальная зона и работает ресторан с заказами завтраков, обедов и ужинов по меню. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: набор посуды, электрический чайник, микроволновую печь и холодильник.
Высокогорная база отдыха «Кок-Коль»
Находится в горах, прямо на границе с Монголией, на высоте 2490 метров. Здесь дикая природа во всей её красоте: кристально чистые ледниковые воды, свежий горный воздух, густые заросли можжевельника, водопады, крутые скалы, спокойные озёра и величественные пики гор вокруг.
Отель «Архар»
Вид на озеро с отеля в степи поражает своей красотой и умиротворением. С террасы турбазы открывается потрясающий вид на водную гладь, которая блестит под лучами солнца. Вдали от городской суеты, на лоне природы, можно насладиться вдохновляющими видами вечной степи.
Отель «Инегень»
Место для базы само по себе уникально, с одной стороны мы окружены горами, которые меняют свой покров каждый сезон, создавая удивительные пейзажи, а с другой стороны, базу огибает дикий поток реки Катунь. Это сакральное место для Алтайцев.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на джипах
- Встреча в аэропорту и проводы
- Сытные завтраки в отеле, комплексные обеды, ужины по программе
- Двухместное проживание в уютных номерах
- Все локации, экскурсии
- Сопровождение опытными тур. лидерами
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Покупки сувениров
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- непромокаемые треккинговые кроссовки, хорошо разношенные и удобные;
- спортивные тапочки;
Одежда:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка;
- флисовая кофта;
- лёгкая жилетка;
- пара футболок;
- нижнее белье;
- термобелье;
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- купальные принадлежности;
- дождевик;
- запасная одежда на случай непогоды;
Рюкзак:
- небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей;
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- гигиеническая губная помада;
- SPF крем 50+;
- индивидуальная аптечка;
- емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка);
- фото и/или видеоаппаратура;
Документы:
- паспорт;
- авиабилет;
- страховой полис;
В отелях есть возможность отдать вещи на стирку, поэтому можно без лишних переживаний брать ручную кладь, а не багаж.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько прилететь и улететь?
Прилет:
- Прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра
- Прямые рейсы из Москвы обычно осуществляются:
- Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:05 ночи в день начала тура)
- S7 (вылет в 23:55 накануне)
- Если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура
- В случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.
Вылет:
- Билет рекомендуем брать не раньше 18 часов в последний день тура.
Нужны ли наличные?
Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.
Нужен ли пропуск в приграничную зону?
Для граждан РФ пропуск не нужен. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховк
Если решили задержаться на Алтае?
Где можно остановиться:
- отель «Игман» в Горно-Алтайске;
- гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
- парк отель «Шишка» в Майме;
- гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
- отель «Геометрика» в Манжероке;
- база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
- эко-отель «Алтика» в Майме;
- отель «Этника» в Черемшанке;
- отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
- всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
- эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.
Где поесть:
- ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Лампа» в Камлаке;
- ресторан «СенаСтог» в Камлаке.
Куда сходить:
- музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
- центральный парк в Горно-Алтайске;
- ВК «Манжерок»;
- палеопарк в Элекмонаре;
- комплекс «Рублевка» с бассейном;
- деревня мастеров в селе Аскат;
- ярмарочное колесо в Чепоше.
Что можно приобрести в качестве сувениров?
- монгольские изделия из шерсти и кашемира;
- музыкальные инструменты:
- комус;
- поющие чаши;
- глюкофоны;
- алтайский мёд;
- маточное молочко;
- прополис;
- травяные чаи и травы;
- струя бобра;
- пантогематоген;
- мумие;
- варенье из шишки, кедровые орехи;
- украшения из камней.