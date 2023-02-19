Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур

Празднуем Новый год на Алтае
Алтай зимой — прекрасная пора, чтобы встретить Новый год.

Отправляйтесь вместе с нами в пятидневный тур по лучшим местам горного края! Мы проведем праздничный банкет на берегу живописного Телецкого озера и пройдемся по главным туристическим локациям: Голубые глаза Катуни, остров Патмос, Алтайский Марс и другие.
5
2 отзыва
Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур
Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур
Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Пять дней в зимней сказке

Новый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка! В нашем туре мы:
  • будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
  • проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
  • посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, Чуйский тракт, Зубы дракона, Каменный залив и другие;
  • отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по ледяному озеру на снегоходах;
  • попробуем вкуснейший алтайский мед. Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием! Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
  • Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
  • Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

С 31.12.23 по 04.01.2024

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Телецкое озеро
  • Река Катунь
  • Река Бия
  • Река Чемал
  • Голубые Глаза Катуни
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Гора Тилан-Туу
  • Гора Пикет
  • Село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
  • Зубы Дракона
  • Чергинский зубрятник
  • Озеро Светлое
Что включено
  • Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
  • Двухразовое питание и новогодний банкет
  • Медицинские страховки для туристов
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
  • Телецком
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.23 по 04.01.2024
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро
  • Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб
  • Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
19 фев 2023
Спасибо «Твой Алтай» за насыщенное путешествие. Горный Алтай место силы! Горы-это любовь! Также выражаю большую благодарность Евгению-отличный гид, водитель и Повар! P.S: Горы, горы-храм… (для тех кто побывал в туре с Евгением😉)
v
19 янв 2023
Программа организована очень правильно, за время тура мы увидели самые главные и красивые места, сопровождал нас в поездке Андрей - грамотный гид, классный водитель и просто приятный в общении человек, узнали благодаря нему об Алтае все-все. Группа подобралась приятная. По размещению и питанию всё всем понравилось. Спасибо большое за отдых и яркие впечатления!!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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