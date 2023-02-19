Спасибо «Твой Алтай» за насыщенное путешествие. Горный Алтай место силы! Горы-это любовь! Также выражаю большую благодарность Евгению-отличный гид, водитель и Повар! P.S: Горы, горы-храм… (для тех кто побывал в туре с Евгением😉)

v vipclub2020

Программа организована очень правильно, за время тура мы увидели самые главные и красивые места, сопровождал нас в поездке Андрей - грамотный гид, классный водитель и просто приятный в общении человек, узнали благодаря нему об Алтае все-все. Группа подобралась приятная. По размещению и питанию всё всем понравилось. Спасибо большое за отдых и яркие впечатления!!!!