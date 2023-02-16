«Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур

«Волшебный Новый год на Алтае»
На пять дней мы попадем в настоящую новогоднюю сказку.

Прогуляемся по заснеженным тропам Телецкого озера, попробуем алтайский мед, сделаем фотографии на Чуйском тракте — одной из самых красивых дорог мира. Посетим разноцветные горы Алтайского Марса и покормим беловежских зубов. Эти новогодние каникулы вы точно запомните надолго!
5
2 отзыва
«Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур
«Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур
«Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Новогоднее чудо Алтая

Если хотите провести новогодние каникулы за пределами городов, то добро пожаловать на Алтай! Это — настоящая зимняя сказка. Морозный воздух в горах, заснеженные вершины, вековые деревья и бескрайние просторы. На пять дней мы погрузимся в мир алтайской природы. Посетим места силы и сакральные места. Увидим реку Катунь и марсианские пейзажи. Отправимся на Голубые озера, которые появляются только зимой. А еще попробуем алтайский мед и прогуляемся по подвесному мосту на острове Патмос. Проживать будем на уютных теплых базах в живописных поселках Чемал и Чибит. Одним словом — сказка! Организационные детали • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

С 02.01.2024 по 06.01.2024

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Гейзеровое озеро
  • Озеро Светлое
  • Реки Катунь, Чуя, Чемал
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Голубые Глаза Катуни
  • Чергинский Зубрятник
  • Зубы Дракона
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Перевалы Семинский и Чике-Таман
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Порог Ильгумень
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Пикет и село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
Что включено
  • Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
  • Питание
  • Медицинские страховки для туристов
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
  • Телецком
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 02.01.2024 по 06.01.2024
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Для бронирования места турист вносит предоплату - 16 000 руб
  • Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
16 фев 2023
Однозначно берите тур. Такой потрясающей природы вы нигде не увидите. Моей давней мечтой было пожить в домике у реки и она сбылась. Дикая природа, свежий воздух, вкусная еда, приветливые люди
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вокруг. На Телецком озере невероятно. Горы, реки, озера, поля. Однозначно 10 из 10. Гид очень доброжелательный, а еще потрясно готовит. Показал самые злаковые места Алтая. Если хотите насладиться красотой Сибири то этот тур то, что вам нужно.

M
29 янв 2023
Отправились путешествовать по Горному Алтаю с Евгением. Остались очень довольны. Несмотря на длительные переезды, Алтай того стоит! Евгений - прекрасный водитель, с ним безопасно, на горной дороге это важно. Он всегда выстраивал нам маршрут так, чтобы мы побывали на туристических местах без туристов)) Больше спасибо, буду вас рекомендовать)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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