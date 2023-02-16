Новогоднее чудо Алтая

Если хотите провести новогодние каникулы за пределами городов, то добро пожаловать на Алтай! Это — настоящая зимняя сказка. Морозный воздух в горах, заснеженные вершины, вековые деревья и бескрайние просторы. На пять дней мы погрузимся в мир алтайской природы. Посетим места силы и сакральные места. Увидим реку Катунь и марсианские пейзажи. Отправимся на Голубые озера, которые появляются только зимой. А еще попробуем алтайский мед и прогуляемся по подвесному мосту на острове Патмос. Проживать будем на уютных теплых базах в живописных поселках Чемал и Чибит. Одним словом — сказка! Организационные детали • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.

Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.