5 дней
Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 31.12.23 по 04.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
49 000₽ за человека
4 дня
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: Г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
40 000₽ за человека
7 дней
Новый год по-алтайски: тур на семь дней
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 31.12.2023 по 06.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
68 000₽ за человека
5 дней
«Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 02.01.2024 по 06.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир30 августа 2024Организация очень хорошая, даже добавить нечего. Всё продумано.
- ИИрина26 августа 2024Организация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросы решали очень быстро. Это было одно из лучших путешествий и по организации и по наполнению программы.
- ЛЛада24 августа 2024Хорошо продуманные маршруты к очень красивым местам. Удобное расположение базы (кордон яАру-Кем), где есть все необходимое для такого рода отдыха.
- ЮЮлия18 февраля 2023Новый год по-алтайски: тур на семь днейАлтай посещали с гидом Алексеем. Огромное спасибо за полученные впечатления и очень душевного и заботливого гида:) Скучать времени в туре нет, только наслаждаться природой Алтая, вместе устраивать пикники и наслаждаться всем вокруг!
- ММихаил15 февраля 2023Новый год по-алтайски: тур на семь днейОрганизовали тур по Алтаю с гидом Алексеем. Доволен абсолютно всем, посетили множество мест, впечатлений уйма, больше уложить, мне кажется, было невозможно. Организаторы все время были на связи, отвечали на все вопросы. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Голубые озёра»
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