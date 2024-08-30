Голубые озёра – туры в Горно-Алтайске

Найдено 4 тура в категории «Голубые озёра» в Горно-Алтайске, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур
2 отзыва
5 дней
Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 31.12.23 по 04.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
49 000 за человека
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: Г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
40 000 за человека
Новый год по-алтайски: тур на семь дней
2 отзыва
7 дней
Новый год по-алтайски: тур на семь дней
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 31.12.2023 по 06.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
68 000 за человека
«Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур
2 отзыва
5 дней
«Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
Расписание: С 02.01.2024 по 06.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    30 августа 2024
    Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
    Организация очень хорошая, даже добавить нечего. Всё продумано.
    Организация очень хорошая, даже добавить нечего. Всё продуманоОрганизация очень хорошая, даже добавить нечего. Всё продуманоОрганизация очень хорошая, даже добавить нечего. Всё продумано
  • И
    Ирина
    26 августа 2024
    Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
    Организация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросы решали очень быстро. Это было одно из лучших путешествий и по организации и по наполнению программы.
    Организация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросыОрганизация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросыОрганизация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросыОрганизация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросыОрганизация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросыОрганизация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросы
  • Л
    Лада
    24 августа 2024
    Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
    Хорошо продуманные маршруты к очень красивым местам. Удобное расположение базы (кордон яАру-Кем), где есть все необходимое для такого рода отдыха.
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    Высокопрофессиональный и приятный в общении инструктор Ирина. Теплый прием в "Таежнике", администрация решает все проблемы туриста. Из замечаний: на кордоне хотелось бы еду посодержательнее:) Ну, хотя бы молочных продуктов добавить - с этим вроде на Алтае проблем нет.

  • Ю
    Юлия
    18 февраля 2023
    Новый год по-алтайски: тур на семь дней
    Алтай посещали с гидом Алексеем. Огромное спасибо за полученные впечатления и очень душевного и заботливого гида:) Скучать времени в туре нет, только наслаждаться природой Алтая, вместе устраивать пикники и наслаждаться всем вокруг!
  • М
    Михаил
    15 февраля 2023
    Новый год по-алтайски: тур на семь дней
    Организовали тур по Алтаю с гидом Алексеем. Доволен абсолютно всем, посетили множество мест, впечатлений уйма, больше уложить, мне кажется, было невозможно. Организаторы все время были на связи, отвечали на все вопросы. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Голубые озёра»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Празднуем Новый год на Алтае. Пятидневный автотур
  2. Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
  3. Новый год по-алтайски: тур на семь дней
  4. «Волшебный Новый год на Алтае»: 5-дневный тур
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Каменные грибы
  7. Чемал
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в сентябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Голубые озёра" можно забронировать 4 тура от 40 000 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Голубые озёра», 9 ⭐ отзывов, цены от 40000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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