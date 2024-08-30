В Владимир Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае Организация очень хорошая, даже добавить нечего. Всё продумано.

И Ирина Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае Организация тура была отличной. Наш гид Оксана приложила все усилия, чтобы сделать его комфортным. Все вопросы решали очень быстро. Это было одно из лучших путешествий и по организации и по наполнению программы.

Л Лада Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае читать дальше Высокопрофессиональный и приятный в общении инструктор Ирина. Теплый прием в "Таежнике", администрация решает все проблемы туриста. Из замечаний: на кордоне хотелось бы еду посодержательнее:) Ну, хотя бы молочных продуктов добавить - с этим вроде на Алтае проблем нет. Хорошо продуманные маршруты к очень красивым местам. Удобное расположение базы (кордон яАру-Кем), где есть все необходимое для такого рода отдыха.

Ю Юлия Новый год по-алтайски: тур на семь дней Алтай посещали с гидом Алексеем. Огромное спасибо за полученные впечатления и очень душевного и заботливого гида:) Скучать времени в туре нет, только наслаждаться природой Алтая, вместе устраивать пикники и наслаждаться всем вокруг!