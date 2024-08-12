Описание тура
Организационные детали
В Горно-Алтайск прилететь нужно утром в день старта либо вечером накануне и переночевать (рекомендуем отель «Игман»). Обратные билеты лучше брать на утро следующего, после завершения программы, дня с дополнительной ночёвкой в Горно-Алтайске. Варианты прилететь в Новосибирск или Барнаул также возможны.
Возможно участие с детьми от 14 лет.
А мы не замерзнем? — Мы этого не допустим. У нас был опыт путешествия и в — 30 по Цельсию. И это было жарко) Во-первых, в Актру, как правило, безветренная и солнечная погода, а холодные массы воздуха спускаются в Курайскую степь. Плюс мы будем в движении. В итоге, чем выше мы будем подниматься, тем теплее нам будет. Ну и во-вторых, мы подготовились: термостельки и вкладыши в перчатки на всех участников, возможность взять в аренду горные ботинки, несколько запасных спальников на всякий случай и, конечно, заряженные чаем и глинтвейном термосы.
Можно ли приехать на Алтай раньше или остаться на пару дней после тура? — Даты подобраны так, чтобы вы точно успели к первому рабочему дню. Но вот, например, встретить Новый год на Алтае — отличная идея! Приезжайте пораньше, а мы поможем с билетами и местом размещения. В день старта тура заедем за вами прямо в отель.
Горы — это не опасно? — Путешествие активное, но не экстремальное. Если боишься высоты или лошадей, всегда можно попить чаю вместо виа-ферраты или конной прогулки. Что касается треккинга и восхождения в Актру — это передвижение по тропам, без использования специального снаряжения, если не считать треккинговые палки и гамаши на обувь от снега.
Я хочу на восхождение, но вдруг я не справлюсь? — Программа в Актру составлена так, что будет возможность оценить свои силы — в первый день мы идём на перевал Учитель — это достаточно крутой подъём, но расстояние не очень большое — подъём и спуск занимают от 4 до 6 часов в зависимости от темпа движения. Вся группа движется в темпе самого медленного участника. К обеду мы спускаемся на базу, отдыхаем и в вечерней бане обсуждаем итоги дня и планируем следующий.
Принять решение — продолжать восхождение или развернуться на одной из точек, можно и в процессе восхождения, посоветовавшись с гидом и принимая во внимание своё самочувствие.
Что нужно взять с собой? — Тёплую, правильно подобранную одежду и тёплая, подходящую для продолжительной ходьбы обувь, лёгкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, берите, если нет — можно взять в прокат на базе в Актру. Для бани — тапочки и купальник.
Проживание. Мы поменяем 3 места размещения: отель «Игман» в Горно-Алтайске, горный центр «Актру» и гостиница Визит-центра «Сайлюгемский» в Кош-Агаче. Размещение везде в 2-местных номерах с душем и туалетом. Исключение — горный центр «Актру» — здесь номера на 3 человек и душ с туалетом находятся в отдельном помещении в одном из корпусов. Просим отнестись с пониманием — всё-таки высокогорье, и это лучшие условия в этих местах. Ну и не забываем про ежедневную баньку.
Питание. В Актру 3-разовое питание в кают-компании на базе, в дни восхождений берём с собой перекус — бутерброды, сухофрукты, орешки, шоколадки и, конечно, горячий чай. В остальные дни в стоимость путешествия включены завтраки, обеды и ужины (в отеле, в кафе либо готовим сами, если есть время и желание).
Мобильная связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта и маршрутов в Актру. Но отвлекаться на звонки не захочется. 4G основных операторов уверенно работает в местах наших ночёвок, кроме базы в Актру, где можно подключиться к Wi-Fi за 500 рублей. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.
Программа тура по дням
Остров Патмос, Камышлинский водопад, скалолазание и дегустация мёда
Встречаемся и отправляемся исследовать «ближний» Алтай. Сначала побываем на острове с греческим названием Патмос, дойдя до него по подвесному мосту. Насладимся безлюдными пейзажами, одетыми в снежный наряд, и умиротворяющим шумом реки. Затем направимся к Камышлинскому водопаду, эффектно замерзающему зимой. Прогуляемся по левому берегу Катуни, полюбуемся причудливой ледяной скульптурой и попробуем найти в ней отверстие, чтобы умыться бодрящей водой.
Во второй половине дня желающие смогут попробовать свои силы в скалолазании на оборудованном страховкой скальном маршруте. Подготовка не требуется — виа-феррата доступна всем, кто хочет зарядиться адреналином и насладиться видами с высоты. Потом оседлаем скакунов для небольшой конной прогулки по территории маральника.
Вечером заедем на пасеку, продегустируем натуральный мёд, душистый травяной чай и медовуху.
Перевалы Чуйского тракта, петроглифы, ущелье Актру
Сегодня едем по знаменитому Чуйскому тракту, одной из самых красивых автодорог мира и визитной карточке Алтая. Поднимемся на его высшую точку — Семинский перевал, где остановимся, чтобы заглянуть на сувенирный рынок. Преодолеем захватывающий серпантин перевала Чике-Таман и полюбуемся головокружительной панорамой.
Затем отправимся в археологический комплекс Калбак-Таш. Здесь сохранилось около 3000 древних наскальных рисунков — петроглифов. Рассмотрим творчество людей прошлого и попробуем разгадать значение изображений.
Побываем в священном для алтайцев месте слияния Чуи и Катуни и, наблюдая за тем, как смешиваются воды двух рек, погреемся горячим ароматным чаем.
Вечером доберёмся села Курай, откуда на внедорожниках поднимемся в ущелье Актру, в одноимённый горный центр, где проведём три ближайших ночи.
Треккинг в горы: к леднику или на перевал
В этот день совершим выход в горы — с утра до вечера пробудем на свежем воздухе в окружении заснеженных вершин. Маршрут треккинга можно выбрать: или отправиться к леднику Большой Актру (2-3 часа), или подняться на перевал Учитель (4-6 часов). Для похода понадобятся треккинговые палки и бахилы, их можно взять напрокат.
Насладимся видами Северо-Чуйского хребта и единением с природой, а вечером погреемся и расслабимся в настоящей сибирской баньке.
Треккинг до Голубого озера или восхождение на гору Юбилейная
Сегодня решим, куда отправиться, по погоде и вашему желанию. Можно дойти до Голубого озера в небольшой котловине горно-ледникового бассейна — маршрут несложный и очень живописный. Полюбоваться покрытым льдом водоёмом бирюзового цвета, который со всех сторон обступают горы-великаны в снежных мантиях.
Можно выбрать маршрут посложнее — подняться на вершину Юбилейная (3400 м), чтобы насладиться захватывающим пейзажем долин и рельефных хребтов с высоты. Вечером погреемся у костра, пообщаемся и попаримся в бане.
Курайская степь, «Алтайский Марс», общение с кайчи
Утром прогуляемся до ледника Малый Актру и спустимся в Курайскую степь — плоскую и пустынную равнину, со всех сторон ограниченную горами, покрытыми белым покрывалом. Затем переедем в село Чаган-Узун, близко к которому находится знаменитый «Алтайский Марс» — урочище Кызыл-Чин с инопланетными вершинами красно-оранжевых оттенков. Если позволит погода, пройдём пешком по ущелью и доберёмся и до более пустынного «Марса-2».
Далее через живописную Чуйскую степь проедем до села Кош-Агач, где зимой температура опускается до −50. Пейзажи здесь уже монгольские — граница совсем рядом. Разместимся в гостинице Визит-Центра, а вечером ждём в гости кайчи — исполнителя и носителя местного фольклора, который познакомит нас с национальными музыкальными инструментами и порадует горловым пением, пробирающим до мурашек.
Обратный путь: Гейзерное озеро, старый тракт, водопад Ширлак
Сегодня едем обратно, но по пути вас ещё ждёт много интересных локаций. Побываем у необычного Гейзерного озера в лесу, на дне которого рассмотрим рисунки из глины. Увидим памятник строителям Чуйского тракта, прокатимся по участку старого тракта, посетим водопад Ширлак (Девичьи слёзы). На одном из перевалов снова заглянем на сувенирный рынок, а вечером прибудем в Горно-Алтайск. Также возможен трансфер в Барнаул и Новосибирск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: завтраки, ужины, обеды, походные перекусы с горячим чаем
- Встреча в аэропорту и сопровождение гидом во время всего путешествия
- Выступление кайчи (концерт горлового пения)
- Входные билеты: Камышлинский водопад, «Марс», Гейзерное озеро
- Заброски внедорожным транспортом в Актру
- Баня на дровах в Актру (2 вечера)
- Общественное снаряжение (рации, газ, горелки, посуда)
- Медицинская страховка с покрытием «активный отдых»
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска и обратно
- Завтрак в первый день и ужин в последний
- Виа-феррата (по желанию) - 1500 руб
- Конная прогулка (по желанию) - 1000 руб