Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру

Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение
Будем любоваться усыпанным звёздами небом и горными вершинами в снежных мантиях, париться в сибирской баньке и гулять по невероятной красоты просторам. Доберёмся до Монголии и исследуем Чуйский тракт и достопримечательности
читать дальше

рядом. Будет возможность попробовать себя в скалолазном спорте и прокатиться верхом.

А 3 дня мы и горы будем неразлучны — совершим треккинги на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Будет, что вспомнить!

Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Счастье в горах! От Горно-Алтайска до Монголии через долину Актру
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В Горно-Алтайск прилететь нужно утром в день старта либо вечером накануне и переночевать (рекомендуем отель «Игман»). Обратные билеты лучше брать на утро следующего, после завершения программы, дня с дополнительной ночёвкой в Горно-Алтайске. Варианты прилететь в Новосибирск или Барнаул также возможны.

Возможно участие с детьми от 14 лет.

А мы не замерзнем? — Мы этого не допустим. У нас был опыт путешествия и в — 30 по Цельсию. И это было жарко) Во-первых, в Актру, как правило, безветренная и солнечная погода, а холодные массы воздуха спускаются в Курайскую степь. Плюс мы будем в движении. В итоге, чем выше мы будем подниматься, тем теплее нам будет. Ну и во-вторых, мы подготовились: термостельки и вкладыши в перчатки на всех участников, возможность взять в аренду горные ботинки, несколько запасных спальников на всякий случай и, конечно, заряженные чаем и глинтвейном термосы.

Можно ли приехать на Алтай раньше или остаться на пару дней после тура? — Даты подобраны так, чтобы вы точно успели к первому рабочему дню. Но вот, например, встретить Новый год на Алтае — отличная идея! Приезжайте пораньше, а мы поможем с билетами и местом размещения. В день старта тура заедем за вами прямо в отель.

Горы — это не опасно? — Путешествие активное, но не экстремальное. Если боишься высоты или лошадей, всегда можно попить чаю вместо виа-ферраты или конной прогулки. Что касается треккинга и восхождения в Актру — это передвижение по тропам, без использования специального снаряжения, если не считать треккинговые палки и гамаши на обувь от снега.

Я хочу на восхождение, но вдруг я не справлюсь? — Программа в Актру составлена так, что будет возможность оценить свои силы — в первый день мы идём на перевал Учитель — это достаточно крутой подъём, но расстояние не очень большое — подъём и спуск занимают от 4 до 6 часов в зависимости от темпа движения. Вся группа движется в темпе самого медленного участника. К обеду мы спускаемся на базу, отдыхаем и в вечерней бане обсуждаем итоги дня и планируем следующий.
Принять решение — продолжать восхождение или развернуться на одной из точек, можно и в процессе восхождения, посоветовавшись с гидом и принимая во внимание своё самочувствие.

Что нужно взять с собой? — Тёплую, правильно подобранную одежду и тёплая, подходящую для продолжительной ходьбы обувь, лёгкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, берите, если нет — можно взять в прокат на базе в Актру. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. Мы поменяем 3 места размещения: отель «Игман» в Горно-Алтайске, горный центр «Актру» и гостиница Визит-центра «Сайлюгемский» в Кош-Агаче. Размещение везде в 2-местных номерах с душем и туалетом. Исключение — горный центр «Актру» — здесь номера на 3 человек и душ с туалетом находятся в отдельном помещении в одном из корпусов. Просим отнестись с пониманием — всё-таки высокогорье, и это лучшие условия в этих местах. Ну и не забываем про ежедневную баньку.

Питание. В Актру 3-разовое питание в кают-компании на базе, в дни восхождений берём с собой перекус — бутерброды, сухофрукты, орешки, шоколадки и, конечно, горячий чай. В остальные дни в стоимость путешествия включены завтраки, обеды и ужины (в отеле, в кафе либо готовим сами, если есть время и желание).

Мобильная связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта и маршрутов в Актру. Но отвлекаться на звонки не захочется. 4G основных операторов уверенно работает в местах наших ночёвок, кроме базы в Актру, где можно подключиться к Wi-Fi за 500 рублей. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.

Программа тура по дням

1 день

Остров Патмос, Камышлинский водопад, скалолазание и дегустация мёда

Встречаемся и отправляемся исследовать «ближний» Алтай. Сначала побываем на острове с греческим названием Патмос, дойдя до него по подвесному мосту. Насладимся безлюдными пейзажами, одетыми в снежный наряд, и умиротворяющим шумом реки. Затем направимся к Камышлинскому водопаду, эффектно замерзающему зимой. Прогуляемся по левому берегу Катуни, полюбуемся причудливой ледяной скульптурой и попробуем найти в ней отверстие, чтобы умыться бодрящей водой.

Во второй половине дня желающие смогут попробовать свои силы в скалолазании на оборудованном страховкой скальном маршруте. Подготовка не требуется — виа-феррата доступна всем, кто хочет зарядиться адреналином и насладиться видами с высоты. Потом оседлаем скакунов для небольшой конной прогулки по территории маральника.

Вечером заедем на пасеку, продегустируем натуральный мёд, душистый травяной чай и медовуху.

Остров Патмос, Камышлинский водопад, скалолазание и дегустация мёдаОстров Патмос, Камышлинский водопад, скалолазание и дегустация мёдаОстров Патмос, Камышлинский водопад, скалолазание и дегустация мёдаОстров Патмос, Камышлинский водопад, скалолазание и дегустация мёда
2 день

Перевалы Чуйского тракта, петроглифы, ущелье Актру

Сегодня едем по знаменитому Чуйскому тракту, одной из самых красивых автодорог мира и визитной карточке Алтая. Поднимемся на его высшую точку — Семинский перевал, где остановимся, чтобы заглянуть на сувенирный рынок. Преодолеем захватывающий серпантин перевала Чике-Таман и полюбуемся головокружительной панорамой.

Затем отправимся в археологический комплекс Калбак-Таш. Здесь сохранилось около 3000 древних наскальных рисунков — петроглифов. Рассмотрим творчество людей прошлого и попробуем разгадать значение изображений.

Побываем в священном для алтайцев месте слияния Чуи и Катуни и, наблюдая за тем, как смешиваются воды двух рек, погреемся горячим ароматным чаем.

Вечером доберёмся села Курай, откуда на внедорожниках поднимемся в ущелье Актру, в одноимённый горный центр, где проведём три ближайших ночи.

Перевалы Чуйского тракта, петроглифы, ущелье АктруПеревалы Чуйского тракта, петроглифы, ущелье АктруПеревалы Чуйского тракта, петроглифы, ущелье АктруПеревалы Чуйского тракта, петроглифы, ущелье Актру
3 день

Треккинг в горы: к леднику или на перевал

В этот день совершим выход в горы — с утра до вечера пробудем на свежем воздухе в окружении заснеженных вершин. Маршрут треккинга можно выбрать: или отправиться к леднику Большой Актру (2-3 часа), или подняться на перевал Учитель (4-6 часов). Для похода понадобятся треккинговые палки и бахилы, их можно взять напрокат.
Насладимся видами Северо-Чуйского хребта и единением с природой, а вечером погреемся и расслабимся в настоящей сибирской баньке.

Треккинг в горы: к леднику или на перевалТреккинг в горы: к леднику или на перевалТреккинг в горы: к леднику или на перевалТреккинг в горы: к леднику или на перевал
4 день

Треккинг до Голубого озера или восхождение на гору Юбилейная

Сегодня решим, куда отправиться, по погоде и вашему желанию. Можно дойти до Голубого озера в небольшой котловине горно-ледникового бассейна — маршрут несложный и очень живописный. Полюбоваться покрытым льдом водоёмом бирюзового цвета, который со всех сторон обступают горы-великаны в снежных мантиях.
Можно выбрать маршрут посложнее — подняться на вершину Юбилейная (3400 м), чтобы насладиться захватывающим пейзажем долин и рельефных хребтов с высоты. Вечером погреемся у костра, пообщаемся и попаримся в бане.

Треккинг до Голубого озера или восхождение на гору ЮбилейнаяТреккинг до Голубого озера или восхождение на гору ЮбилейнаяТреккинг до Голубого озера или восхождение на гору ЮбилейнаяТреккинг до Голубого озера или восхождение на гору Юбилейная
5 день

Курайская степь, «Алтайский Марс», общение с кайчи

Утром прогуляемся до ледника Малый Актру и спустимся в Курайскую степь — плоскую и пустынную равнину, со всех сторон ограниченную горами, покрытыми белым покрывалом. Затем переедем в село Чаган-Узун, близко к которому находится знаменитый «Алтайский Марс» — урочище Кызыл-Чин с инопланетными вершинами красно-оранжевых оттенков. Если позволит погода, пройдём пешком по ущелью и доберёмся и до более пустынного «Марса-2».

Далее через живописную Чуйскую степь проедем до села Кош-Агач, где зимой температура опускается до −50. Пейзажи здесь уже монгольские — граница совсем рядом. Разместимся в гостинице Визит-Центра, а вечером ждём в гости кайчи — исполнителя и носителя местного фольклора, который познакомит нас с национальными музыкальными инструментами и порадует горловым пением, пробирающим до мурашек.

Курайская степь, «Алтайский Марс», общение с кайчиКурайская степь, «Алтайский Марс», общение с кайчиКурайская степь, «Алтайский Марс», общение с кайчиКурайская степь, «Алтайский Марс», общение с кайчи
6 день

Обратный путь: Гейзерное озеро, старый тракт, водопад Ширлак

Сегодня едем обратно, но по пути вас ещё ждёт много интересных локаций. Побываем у необычного Гейзерного озера в лесу, на дне которого рассмотрим рисунки из глины. Увидим памятник строителям Чуйского тракта, прокатимся по участку старого тракта, посетим водопад Ширлак (Девичьи слёзы). На одном из перевалов снова заглянем на сувенирный рынок, а вечером прибудем в Горно-Алтайск. Также возможен трансфер в Барнаул и Новосибирск.

Обратный путь: Гейзерное озеро, старый тракт, водопад ШирлакОбратный путь: Гейзерное озеро, старый тракт, водопад ШирлакОбратный путь: Гейзерное озеро, старый тракт, водопад ШирлакОбратный путь: Гейзерное озеро, старый тракт, водопад Ширлак

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: завтраки, ужины, обеды, походные перекусы с горячим чаем
  • Встреча в аэропорту и сопровождение гидом во время всего путешествия
  • Выступление кайчи (концерт горлового пения)
  • Входные билеты: Камышлинский водопад, «Марс», Гейзерное озеро
  • Заброски внедорожным транспортом в Актру
  • Баня на дровах в Актру (2 вечера)
  • Общественное снаряжение (рации, газ, горелки, посуда)
  • Медицинская страховка с покрытием «активный отдых»
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска и обратно
  • Завтрак в первый день и ужин в последний
  • Виа-феррата (по желанию) - 1500 руб
  • Конная прогулка (по желанию) - 1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЗимниеЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыГорыПрирода и пейзажиЧуйский трактПопулярные места

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900 за человека
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
19 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за человека
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
ХорошоТам