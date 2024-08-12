Будем любоваться усыпанным звёздами небом и горными вершинами в снежных мантиях, париться в сибирской баньке и гулять по невероятной красоты просторам. Доберёмся до Монголии и исследуем Чуйский тракт и достопримечательности

рядом. Будет возможность попробовать себя в скалолазном спорте и прокатиться верхом. А 3 дня мы и горы будем неразлучны — совершим треккинги на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Будет, что вспомнить!

Описание тура

Организационные детали

В Горно-Алтайск прилететь нужно утром в день старта либо вечером накануне и переночевать (рекомендуем отель «Игман»). Обратные билеты лучше брать на утро следующего, после завершения программы, дня с дополнительной ночёвкой в Горно-Алтайске. Варианты прилететь в Новосибирск или Барнаул также возможны.

Возможно участие с детьми от 14 лет.

А мы не замерзнем? — Мы этого не допустим. У нас был опыт путешествия и в — 30 по Цельсию. И это было жарко) Во-первых, в Актру, как правило, безветренная и солнечная погода, а холодные массы воздуха спускаются в Курайскую степь. Плюс мы будем в движении. В итоге, чем выше мы будем подниматься, тем теплее нам будет. Ну и во-вторых, мы подготовились: термостельки и вкладыши в перчатки на всех участников, возможность взять в аренду горные ботинки, несколько запасных спальников на всякий случай и, конечно, заряженные чаем и глинтвейном термосы.

Можно ли приехать на Алтай раньше или остаться на пару дней после тура? — Даты подобраны так, чтобы вы точно успели к первому рабочему дню. Но вот, например, встретить Новый год на Алтае — отличная идея! Приезжайте пораньше, а мы поможем с билетами и местом размещения. В день старта тура заедем за вами прямо в отель.

Горы — это не опасно? — Путешествие активное, но не экстремальное. Если боишься высоты или лошадей, всегда можно попить чаю вместо виа-ферраты или конной прогулки. Что касается треккинга и восхождения в Актру — это передвижение по тропам, без использования специального снаряжения, если не считать треккинговые палки и гамаши на обувь от снега.

Я хочу на восхождение, но вдруг я не справлюсь? — Программа в Актру составлена так, что будет возможность оценить свои силы — в первый день мы идём на перевал Учитель — это достаточно крутой подъём, но расстояние не очень большое — подъём и спуск занимают от 4 до 6 часов в зависимости от темпа движения. Вся группа движется в темпе самого медленного участника. К обеду мы спускаемся на базу, отдыхаем и в вечерней бане обсуждаем итоги дня и планируем следующий.

Принять решение — продолжать восхождение или развернуться на одной из точек, можно и в процессе восхождения, посоветовавшись с гидом и принимая во внимание своё самочувствие.

Что нужно взять с собой? — Тёплую, правильно подобранную одежду и тёплая, подходящую для продолжительной ходьбы обувь, лёгкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви, берите, если нет — можно взять в прокат на базе в Актру. Для бани — тапочки и купальник.