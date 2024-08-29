6 дней
Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение с проживанием в домиках
Погулять на высоте 3500 м, исколесить степь до Монголии и сходить в баню среди вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
5 янв в 08:00
27 апр в 09:30
74 500₽ за человека
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
54 900₽ за человека
скидка
10%
8 дней
Знакомство с Алтаем в мини-группе: снежные вершины, кристальные озёра и заповедные тропы
Посетить must-see-локации и места силы, увидеть более 8 горных озёр и поужинать в аиле
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, с 8:00 до 12:00 (по до...
20 янв в 08:00
10 фев в 08:00
8900080 100₽ за человека
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
9 дек в 08:00
23 дек в 08:00
236 000₽ за человека
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 янв в 08:00
15 фев в 08:00
238 000₽ за человека
4 дня
Знакомство с зимним Алтаем: Манжерок, Голубые озёра, Патмос и множество лебедей
Подняться на Малую Синюху, побывать в «Долине горных духов» и увидеть озеро Светлое
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи определяетс...
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
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