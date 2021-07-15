1 Походную часть этого тура (7 дней) можно пройти пешком в сопровождении вьючных коней (кони понесут провизию, палатки, костровое оборудование, спальники). В вашем рюкзаке останутся только Ваши личные вещи, при этом, средний вес рюкзака будет составлять около 10- 12 кг, если вы соберете вещи строго по списку, брать лишние вещи в поход нежелательно. При желании, вы можете доплатить за дополнительного коня, чтобы идти полностью налегке.

2 Горный трекинговый поход – это тяжелая физическая нагрузка. Вы будете преодолевать большие расстояния по пересеченной местности с различными поверхностями и углами наклона (по камням, по грязи, по горным рекам и ручьям, по корням деревьев, по болоту).

3 В трекинговом походе могут принять участие люди, не обладающими походным опытом. Но это не значит, что поход простой. Если вы будете готовиться к маршруту – ходить в спортзал, бегать, посещать кардиотренировки, то получите удовольствие от прохождения дистанции. Если же вы не будете готовиться к маршруту, то тропа станет для Вас большим испытанием не только физических сил, но и силы воли, т. к. если вы отправитесь в этот путь, то будете должны пройти его до конца, сняться с маршрута раньше времени можно только с помощью вертолета, заказ которого, вне страхового случая, будет стоить около 550 000 руб. за борт.

4 Для участия в походе обязательно наличие специализированной трекинговой обуви и прочего рекомендованного снаряжения.

5 Бронированием данного вида похода вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми опасностями и рисками, связанным с прохождением тропы в горной местности.

6 К походу допускаются только физически и психически здоровые участники. Бронированием данного тура вы подтверждаете отсутствие у себя каких-либо заболеваний, фобий или противопоказаний к прохождению подобного рода маршрутов. На тропе нет возможности оказания скорой медицинской помощи, нет аптек, нет дорог или какой-либо инфраструктуры. В чрезвычайных случаях возможна эвакуация вертолетом по страховке.

7 В походе нет разнообразного питания. Вся пища готовится на огне и газовых горелках. Завтрак — это каша, бутерброды (колбаса, сыр, хлеб, огурец), сухофрукты/шоколад, печенье, чай/кофе. Сухой паек на обед – бутерброд (хлеб, сыр, колбаса, огурец), кабачковая икра, сушеное мясо, шоколад, сухофрукты, печенье, чай/кофе. Ужин – горячее второе блюдо + суп или салат, печенье, конфеты, чай/кофе.

8 Обратите внимание, что все продукты закупаются перед походом. Нет возможности пополнения запасов на тропе. На тропе нет холодильного оборудования. Продукты, которые относятся к скоропортящимся, могут испортиться в процессе похода. Например – это капуста, огурцы, хлеб, яблоки, сыр итд. Если это произойдет, то они будут выброшены и заменены на продукты длительного хранения. Вода для питья и приготовления пищи набирается в горных ручьях, реках и озерах.

9 Погода в горах очень непредсказуемая. Днем температура может колебаться от +5 до +30 градусов. Причем, в любой период лета. Ночные температуры могут опускаться до -5 градусов. Очень внимательно подходите к выбору спальника и одежды для похода.

10 Размещение во время экскурсионной части тура происходит на базах – по 2-3 человека в номере. Удобства (душ и туалет) располагаются в отдельном блоке, на территории базы или в номере. Размещение во время походной части тура происходит в палатках – по 3-4 человека в палатке. По отдельному согласованию возможно двухместное проживание, но не приветствуется. Этому есть несколько причин: 1 – недостаточное количество больших ровных полян в горах, если вся группа будет проживать по 2 человека, то палатки просто не поместятся в периметр удобной ровной зоны для их установки; 2 – тяжелый вес, чем больше палаток, тем больше веса нести на себе коням, а если конь по какой-то причине не сможет нести вес (очень редко такие случаи бывают, например, если конь случайно споткнулся и поранил себе ногу), то участники понесут все вещи на себе; 3 Спать по трое или четверо гораздо теплее, чем вдвоем, особенно это ощущается когда температура становится отрицательной.

11 Горный поход существенно отличается от классического тура. Вся группа в походе – это единая команда. Каждый участник помогает каждому участнику пройти тропу. Все общественные обязанности по лагерю делятся друг с другом, назначаются дежурные. Приготовление пищи, установка-сборка лагеря производится всеми участниками, по дежурствам. Гид-инструктор является руководителем группы.

12 Подробный список необходимых вещей Ваш менеджер направит Вам в отдельной памятке.

13 Также, вы получите рекомендованный список медикаментов, которые необходимо иметь с собой в походе. Обязательно согласуйте с личным врачом возможность участия в горном походе.

14 Если после прочтения данной информации поход на Шавлинские озера уже не кажется Вам хорошей идеей, то приглашаем Вас рассмотреть другие, более простые, но также очень красивые программы – «Большой Алтай. 5, 7 или 10 дней», «Сердце Алтая. 10 дней», «Долина реки Чулышман + плато Укок», «Монголия». Проживание в этих турах будет уютным и комфортным, нагрузки под силу любому человеку, при этом, путешествия активные и интересные.