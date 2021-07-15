Тайна Шелкового пути
Названия горных вершин говорят сами за себя! Пики – Сказка, Мечта и Красавица, достойнейшая цель пути. Маршрут проходит вдоль горных рек, через альпийские луга и перевалы.
Помимо похода вы посетите множество интереснейших мест Алтая и увидите одну из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем
С 8:30 до 10:00 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска, у входа в аэропорт.
Возможна встреча накануне тура в г. Барнауле и г. Новосибирска (согласовывается отдельно, с менеджером).
Сегодня мы отправляемся по Чуйскому тракту через перевалы Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м).
В пути вы осмотрите все главные природные и исторические достопримечательности.
Посещение одного из самых мистических мест Алтая – Каракольской долины, медитация на слиянии двух горных рек Чуи и Катуни, осмотр древних археологических памятников.
Размещение: турбаза, двухместное-трехместное, удобства на территории или размещение в палаточном лагере в зависимости от стоимости тура. Включено питание: ужин. Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта. Авто: 360 км. Пешком – 4 км.
Джип-поездка на Акташский ретранслятор по желанию. Гейзерное озеро. Улаганский перевал
Завтрак.
После завтрака и утренних фотосъемок мы отправляемся к одному маленькому, но очень красивому гейзерному озеру.
На его дне находится голубая глина, которая придает ему очень яркий голубой цвет, а бьющие ключи, рисуют на дне причудливые узоры.
Участникам, которые уже видели гейзерное озеро есть возможность предложить альтернативную программу по согласованию с менеджером.
Далее мы отправимся любоваться прекрасными пейзажами снежников Северо-Чуйского хребта с вершины Акташского ретранслятора (оплачивается дополнительно, по желанию – 2500 руб.).
Наверх нас поднимут мощные внедорожные машины.
В ясную погоду оттуда видно главную вершину Алтая – гору Белуху.
Те, кто не хотят на джип-прогулку, могут отдохнуть на базе.
Инструктаж перед походом.
Проверка снаряжения.
Ужин у огня.
Баня с купанием в горной реке.
Размещение: турбаза, двухместное-трехместное, удобства на территории или размещение в палаточном лагере в зависимости от стоимости тура. Вкл. питание: завтрак, ужин. Экскурсии и мероприятия: гейзерное озеро, Акташский ретранслятор. Авто: 70 км. Пешком: 5 км.
Поход на Каракабакские озера
Ранний подъем, завтрак, инструктаж, распределение вещей на конях.
Начало пешей части маршрута.
Сегодня будет непростой походный день, т. к. мышцы еще не привыкли к нагрузкам.
От реки Чуя тропа круто набирает высоту и выходит на плато, на высоту около 1700 м, откуда открываются потрясающие виды на ледник Маашей.
Радиальный выход к чарующим Каракабакским озерам.
Помощь гиду в установке лагеря и приготовлении питания на всю группу распределяется между дежурными.
Размещение: палатки на 3-4 места (при необходимости возможны палатки на 2 человека). Вкл. питание: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин (походная кухня). Путь: от пос. Чибит до Каракабакских озер. Пешком - 14 км.
Перевал Орой
07:00-08:30 Подъем, завтрак, сбор лагеря.
Сегодня нам предстоит пройти заболоченный перевал Орой (2229 м, некатегорийный) к реке Шабага.
Великолепные виды, приятная тропа, божественные запахи трав и цветов сделают переход незабываемым опытом.
Ночевка в палатках недалеко от слияния рек Шавла и Шабага (1800 м. над уровнем моря).
Размещение: палатки по 3-4 человека (по запросу возможно двухместное размещение) Вкл. питание: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин (походная кухня) Путь: от стоянки до слияния рек Шабага и Шавла. Пешком - 21 км.
Поход на Шавлинские озера. Нижнее Шавлинское озеро
8:00 Подъем, завтрак, сбор лагеря.
Переход на нижне-Шавлинское озеро.
По правому берегу реки Шавла группа поднимается на Шавлинское озеро.
Тропа идет в пойме реки Шавла, среди деревьев, под ногами часто встречается болотистая почва.
К озеру ведет крутой подъем по древнему мореному валу (1983 м. над уровнем моря).
Оборудование базового лагеря.
Баня, купание в ледяном озере.
Размещение: палатки по 3-4 человека. Вкл. питание: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин (походная кухня). Путь: от слияния рек Шабага и Шавла до Нижнего Шавлинского озера. Пешком - 6 км.
Радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро
Завтрак, радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро (2500 м. над уровнем моря).
Мы окажемся прямо в окружении горных великанов и горных пирамид.
На следующий день можно будет неспешно отдохнуть на берегу озера или совершить восхождение на смотровую гору, откуда открывается чудесный вид.
Размещение: палатки на 3-4 человека. Вкл. питание: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин (походная кухня) Экскурсии и мероприятия: отдых на берегу озера или радиальный выход налегке к Верхнему Шавлинскому озеру. Пешком-12 км.
Дневка
Дневка.
Можно будет неспешно отдохнуть на берегу озера или совершить восхождение на смотровую гору, откуда открывается чудесный вид.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.
Переход Шавлинское озера - река Шабага
Ранний подъем, завтрак, сбор лагеря, прощание с Шавлинскими озерами.
Возвращение.
Сегодня нам предстоит большой марш-бросок вдоль рек.
Переход Шавлинское озера – река Шабага.
Установка лагеря.
Ужин.
Размещение: палатки по 3-4 человека. Вкл. питание: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин (походная кухня). Путь: переход от Нижнего Шавлинского озера до слияния рек Шавла и Шабага. Пешком – 24 км.
Переход до пос. Чибит
Ранний подъем, завтрак, сбор лагеря.
Переход через перевал Орой, спуск в поселок Чибит, переезд до турбазы.
Заселение.
Отдых.
Баня.
Прощальный ужин и костер.
Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное, удобства на территории или размещение в палаточном лагере в зависимости от стоимости тура. Вкл. питание: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин в кафе турбазы. Путь: переход от слияния рек Шавла и Шабага до пос. Чибит. Пешком - 7 км.
Отъезд
08:00-09:30 Завтрак, выезд из домиков.
09:00-14:30 Трансфер + посещение Ильгуменских порогов.
Заезд на сувенирный рынок – Семинский перевал.
14:30-16:30 Трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайска для тех, кто приобрел авиабилеты с вечерними вылетами.
16:30-17:30: Трансфер до гостиниц г. Горно-Алтайска для тех, кто продолжит самостоятельную программу в Республике Алтай.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта:
- при размещении в номере на турбазе, 2 ночи до старта похода и 1 ночь после похода + 6 ночей проживание в палатках (без удобств) – 80 300 руб. за 1 человека (по запросу и наличию мест на турбазах);
- при размещении в палатках (без удобств) на протяжении всего тура (9 ночей) – 69 800 руб. за 1 человека.
Варианты проживания
Эко-туристический комплекс «Кочевник» или аналогичный
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин ходьбы в с. Чибит находится продуктовый магазин, в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. На территории имеется всё необходимое для комфортного отдыха.
Береговая зона оборудована для безопасного купания и активных водных развлечений. К услугам гостей пейнтбольный клуб, оздоровительный комплекс, теннисный корт, футбольное поле и площадки для игр в баскетбол и волейбол. На асфальтированных дорожках можно прокатиться на лонгборде или роликах, а лесные тропинки подойдут для велопрогулок.
Гостям предлагается 3 варианта размещения: палаточный лагерь, летние и зимние дома, а также благоустроенные номера в отдельностоящем здании. Домики расположены на берегу реки Чуя и предусматривают размещение до 6 человек. Рядом с домами расположены беседки и кострища для самостоятельного приготовления пищи.
В летних домиках на 2х человек одна 1,5-спальная кровать и одна 1-спальная, стол. электрообогреватель, электричество. Душ, WC на территории. Возможно размещение до 3х человек за счет размещения 2х человек на 1,5-спальной кровати.
В летних домиках на 4х человек 4 односпальных кроватей, стол, стулья, набор посуды, умывальник, эл. обогреватель, электричество. Душ,WC на территории. Номера располагаются на первом или втором этаже двухэтажного дома.
Палаточный лагерь
Там, где нет цивилизации и «все выключено», лучшим домом становится надежная палатка. Та, что не сломается от ветра и не промокнет после первого дождя, на 3-4 человека, чтобы ночами точно никто не замерз. Именно такие мы берем с собой в горы.
А бонусом виды и воспоминания, что не заменит ни одна картина или фильм!
Палаточный лагерь
Там, где нет цивилизации и «все выключено», лучшим домом становится надежная палатка. Та, что не сломается от ветра и не промокнет после первого дождя, на 3-4 человека, чтобы ночами точно никто не замерз. Именно такие мы берем с собой в горы.
А бонусом виды и воспоминания, что не заменит ни одна картина или фильм!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов-инструкторов - 1-2 человека
- Прокат коней + работа конюха
- Проживание (турбаза-3 ночи+палатка-6 ночей) или только палатка (9 ночей) в зависимости от стоимости тура
- Трансфер от Горно-Алтайска и обратно
- Баня - 2 раза
- Питание на турбазе - 3 завтрака
- Питание на турбазе - 3 ужина
- Питание (полевая кухня) - 6 завтраков
- Питание (сухой паек во время переходов в обед) - 6 раз
- Питание (полевая кухня) - 6 ужинов
- Прокат группового снаряжения (палатки на 2-3 места, костровое оборудование, горелки, газ, посуда, тент, гермомешки, коврики)
- Рекреационные сборы
- Экскурсионные билеты
- Страхование жизни и здоровья на активную часть маршрута - 7 дней. Сумма покрытия до 1 000 000 руб. «Росгосстрах»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
- Питание во время трансфера
- Обеды - день № 1, 2, 10
- Прокат рюкзака (по желанию) - 3500 руб. за поход
- Прокат спальника (по желанию) - 3500 руб. за поход
- Джип-поездка на Акташский ретранслятор (по желанию) - 2500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак. Для мужчин объем рюкзака 70-90 л, для женщин – не менее 70 л (можно взять у нас в аренду).
- Накидку для рюкзака (можно взять у нас в аренду).
- Спальный мешок. На озерах ночуем в палатках, а в горах погода очень изменчива. Поэтому, обязательно возьмите спальный мешок до -20С категории Comfort (можно взять у нас в аренду, коврик выдается бесплатно).
- Трекинговые палки. Они существенно снизят нагрузку на ноги, особенно при спуске (только свои, аренды нет).
- Ветрозащитная, водоотталкивающая куртка.
- Флисовая куртка.
- Легкая ветровка.
- Легкая шапочка.
- Непродуваемые и непромокаемые теплые брюки на плохую погоду и вечера.
- Свитер/толстовку.
- Теплые носки (2 пары).
- Тонкие носки (2 пары).
- Ботинки или кроссовки с толстой подошвой для прогулок по пересеченной местности.
- Сланцы (для бани).
- Любые удобные штаны/джинсы – 2 пары.
- Футболки с длинным рукавом (для защиты от ожогов).
- Шорты, легкая майка.
- Полотенце, купальник или купальные плавки.
- Кепка или панамка от солнца.
- Перчатки (хлопок, флис) для конных прогулок.
- Личная посуда (КЛМН): кружка, ложка, миска, нож.
- Солнцезащитные очки, крем от загара.
- Налобный фонарик с запасными батарейками.
- Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и проч.
- Средства личной гигиены.
Подробный список необходимых вещей Ваш менеджер направит Вам в отдельной памятке.
Что взять с собой?
Документы для граждан РФ:
- Действующий внутренний или заграничный паспорт.
- Свидетельство о рождении на ребенка.
Документы для иностранных граждан:
- Действующий заграничный паспорт.
- Свидетельство о рождении на ребенка.
- Оформленную визу (если требуется).
Деньги:
- Мы постарались максимально сэкономить Ваши средства, включив в стоимость тура практически все расходы. Несмотря на это, лучше иметь при себе некоторое количество наличных денег для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 450-600 рублей), бани, дополнительных услуг. Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам придется расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.
Каковы особенности маршрута?
1 Походную часть этого тура (7 дней) можно пройти пешком в сопровождении вьючных коней (кони понесут провизию, палатки, костровое оборудование, спальники). В вашем рюкзаке останутся только Ваши личные вещи, при этом, средний вес рюкзака будет составлять около 10- 12 кг, если вы соберете вещи строго по списку, брать лишние вещи в поход нежелательно. При желании, вы можете доплатить за дополнительного коня, чтобы идти полностью налегке.
2 Горный трекинговый поход – это тяжелая физическая нагрузка. Вы будете преодолевать большие расстояния по пересеченной местности с различными поверхностями и углами наклона (по камням, по грязи, по горным рекам и ручьям, по корням деревьев, по болоту).
3 В трекинговом походе могут принять участие люди, не обладающими походным опытом. Но это не значит, что поход простой. Если вы будете готовиться к маршруту – ходить в спортзал, бегать, посещать кардиотренировки, то получите удовольствие от прохождения дистанции. Если же вы не будете готовиться к маршруту, то тропа станет для Вас большим испытанием не только физических сил, но и силы воли, т. к. если вы отправитесь в этот путь, то будете должны пройти его до конца, сняться с маршрута раньше времени можно только с помощью вертолета, заказ которого, вне страхового случая, будет стоить около 550 000 руб. за борт.
4 Для участия в походе обязательно наличие специализированной трекинговой обуви и прочего рекомендованного снаряжения.
5 Бронированием данного вида похода вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми опасностями и рисками, связанным с прохождением тропы в горной местности.
6 К походу допускаются только физически и психически здоровые участники. Бронированием данного тура вы подтверждаете отсутствие у себя каких-либо заболеваний, фобий или противопоказаний к прохождению подобного рода маршрутов. На тропе нет возможности оказания скорой медицинской помощи, нет аптек, нет дорог или какой-либо инфраструктуры. В чрезвычайных случаях возможна эвакуация вертолетом по страховке.
7 В походе нет разнообразного питания. Вся пища готовится на огне и газовых горелках. Завтрак — это каша, бутерброды (колбаса, сыр, хлеб, огурец), сухофрукты/шоколад, печенье, чай/кофе. Сухой паек на обед – бутерброд (хлеб, сыр, колбаса, огурец), кабачковая икра, сушеное мясо, шоколад, сухофрукты, печенье, чай/кофе. Ужин – горячее второе блюдо + суп или салат, печенье, конфеты, чай/кофе.
8 Обратите внимание, что все продукты закупаются перед походом. Нет возможности пополнения запасов на тропе. На тропе нет холодильного оборудования. Продукты, которые относятся к скоропортящимся, могут испортиться в процессе похода. Например – это капуста, огурцы, хлеб, яблоки, сыр итд. Если это произойдет, то они будут выброшены и заменены на продукты длительного хранения. Вода для питья и приготовления пищи набирается в горных ручьях, реках и озерах.
9 Погода в горах очень непредсказуемая. Днем температура может колебаться от +5 до +30 градусов. Причем, в любой период лета. Ночные температуры могут опускаться до -5 градусов. Очень внимательно подходите к выбору спальника и одежды для похода.
10 Размещение во время экскурсионной части тура происходит на базах – по 2-3 человека в номере. Удобства (душ и туалет) располагаются в отдельном блоке, на территории базы или в номере. Размещение во время походной части тура происходит в палатках – по 3-4 человека в палатке. По отдельному согласованию возможно двухместное проживание, но не приветствуется. Этому есть несколько причин: 1 – недостаточное количество больших ровных полян в горах, если вся группа будет проживать по 2 человека, то палатки просто не поместятся в периметр удобной ровной зоны для их установки; 2 – тяжелый вес, чем больше палаток, тем больше веса нести на себе коням, а если конь по какой-то причине не сможет нести вес (очень редко такие случаи бывают, например, если конь случайно споткнулся и поранил себе ногу), то участники понесут все вещи на себе; 3 Спать по трое или четверо гораздо теплее, чем вдвоем, особенно это ощущается когда температура становится отрицательной.
11 Горный поход существенно отличается от классического тура. Вся группа в походе – это единая команда. Каждый участник помогает каждому участнику пройти тропу. Все общественные обязанности по лагерю делятся друг с другом, назначаются дежурные. Приготовление пищи, установка-сборка лагеря производится всеми участниками, по дежурствам. Гид-инструктор является руководителем группы.
12 Подробный список необходимых вещей Ваш менеджер направит Вам в отдельной памятке.
13 Также, вы получите рекомендованный список медикаментов, которые необходимо иметь с собой в походе. Обязательно согласуйте с личным врачом возможность участия в горном походе.
14 Если после прочтения данной информации поход на Шавлинские озера уже не кажется Вам хорошей идеей, то приглашаем Вас рассмотреть другие, более простые, но также очень красивые программы – «Большой Алтай. 5, 7 или 10 дней», «Сердце Алтая. 10 дней», «Долина реки Чулышман + плато Укок», «Монголия». Проживание в этих турах будет уютным и комфортным, нагрузки под силу любому человеку, при этом, путешествия активные и интересные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут ли клещи на маршруте?
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до конца июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Какое будет питание?
- В походе нет разнообразного питания. Вся пища готовится на огне и газовых горелках. Завтрак - это каша, бутерброды (колбаса, сыр, хлеб, огурец), сухофрукты/шоколад, печенье, чай/кофе. Сухой паек на обед – бутерброд (хлеб, сыр, колбаса, огурец), кабачковая икра, сушеное мясо, шоколад, сухофрукты, печенье, чай/кофе. Ужин – горячее второе блюдо + суп или салат, печенье, конфеты, чай/кофе.
- Обратите внимание, что все продукты закупаются перед походом. Нет возможности пополнения запасов на тропе. Продукты, которые относятся к скоропортящимся, могут испортиться в процессе похода, если это произойдет, то они будут выброшены и заменены на продукты длительного хранения.
- Вода для питья и приготовления пищи набирается в горных ручьях, реках и озерах.
Какая будет погода?
Погода в горах очень непредсказуемая. Днем температура может колебаться от +5 до 30 градусов. Причем, в любой период лета. Ночные температуры могут опускаться до -5 градусов. Очень внимательно подходите к выбору спальника и одежды для похода.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда.
Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин)
Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии
По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обратного трансфера и работу гида в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!