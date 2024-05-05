Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Насыщенную программу мы разбавим свободными днями — вы сами сможете выбрать, чем заняться: взять дополнительные экскурсии или без спешки погулять по окрестностям с фотоаппаратом.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|111 000 ₽
Описание
Организационные детали
Очередность экскурсий по дням может меняться по усмотрению исполнителя. Гости гарантировано получат полный спектр заявленных экскурсий за время проведения тура.
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. Будем жить в усадьбе «Ника»/ отеле «Алтай Сиеста», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Стоимость тура при 1-местном проживании — 144 500 рублей. (подселение 1 человека в 2-местный номер невозможно).
Питание. В программу включено 3-разовое питание, в 1 день — только обед и ужин.
Сложность. Тур подойдёт для участников с любым уровнем подготовки. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Моторафтинг и Камышлинский водопад
Встречаемся в Горно-Алтайске и поедем в посёлок Барангол, где за доплату позавтракаем. Затем разместимся на моторафтах и помчимся к Камышлинскому водопаду. Назад доберёмся на том же транспорте или пройдёмся по живописному лесу вдоль берега Катуни.
К 14:00 приедем в село Узнезя и разместимся в номерах отеля. Экскурсия займёт 2-3 часа. Обед и ужин в отеле включены.
После обеда по желанию и за доплату вы сможете отправиться на пешеходную экскурсию «Деревня мастеров Аскат».
Путешествие в Чемал и остров Патмос
Утром поедем на экскурсию «Легенды Чемала». Вы увидите первую алтайскую ГЭС, с высоты полюбуетесь Катунью, шагая по узкой тропе над рекой, сфотографируете слияние Чемала и Катуни и посетите православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Продолжительность экскурсии — 3 часа. На машине проедем 50 км, а пешком пройдём 2 км.
Водная прогулка по Телецкому озеру
Вас ждёт прогулка на катерах по жемчужине Алтая — Телецкому озеру. По пути будем любоваться шумными водопадами Киште и Корбу, посетим Алтайский заповедник — край гор, высоких деревьев и живописных рек, а ещё увидим Каменный залив — изумрудную воду, окружённую валунами.
Продолжительность экскурсии — 10 часов. На автомобиле проедем около 500 км, на катере проплывём — 80 км.
Трекинг к Каракольским озёрам
Сегодня в планах посетить Каракольские озёра. Позавтракаем, разместимся во внедорожнике (УАЗ или Газ-66) и поедем до села Верх-Анос. Затем продолжим путь пешком. Через живописный кедровый лес, вдыхая хвойные ароматы, предстоит пройти около 5 км в одну сторону.
Будем любоваться бирюзовыми озёрами, разбросанными тут и там на склонах хребта Иолго. Каждое из них уникально и не похоже на другое!
Продолжительность экскурсии — 12 часов. Обедать будем в формате ланч-бокса на маршруте, завтрак и ужин — в отеле.
На автомобиле проедем 80 км, пешком в обе стороны пройдём около 10 км.
Урочище Че-Чкыш
Отправимся в урочище Че-Чкыш. Ехать будем около 40 км по Чемальскому тракту — из окна машины будут открываться невероятные горные пейзажи.
Прогуляемся к небольшому водопаду, по пути рассматривая древние наскальные рисунки, изображающие сцены быта и охоты. Поднимемся на обзорную площадку, откуда особенно эффектно смотрится Катунь. На экскурсии гид познакомит вас с шаманизмом и расскажет, как шаманы общаются с духами в состоянии транса.
Экскурсия займёт 3 часа. Проедем 80 км на автомобиле и пройдём пешком около 2 км.
Перевалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и Катуни
Отправляемся в путешествие по одной из самых красивых автодорог в мире — по Чуйскому тракту, протянувшемуся до самой Монголии. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и обязательно остановимся в знаковых точках, чтобы сфотографироваться и купить необычные алтайские сувениры: мёд, травы местного сбора, товары из шерсти.
Программа на день насыщенная. Посетим древние курганы 6-2 веков до н. э. у села Туэкта, рассмотрим обелиски вблизи села Иня и будем разглядывать петроглифы (древние наскальные рисунки) разных эпох в урочище Калбак-Таш. А ещё увидим фрагмент древнего торгового пути, о котором говорилось в древних китайских летописях!
Полюбуемся легендарным видом — слиянием Чуи и Катуни с обзорной площадки, а затем поедем в село Акташ, чтобы увидеть удивительное Гейзерное озеро.
Вернёмся в Чемальский район и поужинаем в отеле. Завтрак и обед в этот день — в кафе по дороге. На машине предстоит проехать около 700 км. Продолжительность экскурсии — 12 часов.
Сплав по Катуни
Сегодня вас ждёт сплав по Катуни на рафтах. Утром доберёмся до базы, где нас встретят профессиональные инструкторы-водники. Разместимся на рафте и отправимся навстречу приключениям. Предстоит пройти два порога: Ирадаш и Семинский. Финишируем у Камышлинского водопада.
В июне максимальная сложность порогов достигает 3 категории. Каждому участнику выдаются гидрокостюм, спасательный жилет и шлем. Сухую одежду и обувь вы сможете отдать инструктору на хранение. Сплав займёт 4 часа: 2 часа на воде и 2 часа на автомобиле до места старта.
При желании можно заменить сплав другой 3-часовой экскурсией на выбор: в Тавдинские пещеры (грот Орла, грот Девичьи слёзы, стоянка древних людей, Талдинская карстовая арка, пещера «Ноздри дракона», «Скала неверных жён») или в деревню мастеров Аскад с посещением местных художников, скорняков и гончаров и прогулкой к Серебряному источнику по сосновому бору.
Свободный день
Вы сможете самостоятельно составить программу на день или за доплату заказать дополнительные экскурсии.
Свободный день
Вы сможете самостоятельно составить программу на день или за доплату заказать дополнительные экскурсии.
Свободный день
Вы сможете самостоятельно составить программу на день или за доплату заказать дополнительные экскурсии.
Отъезд
Если вы вылетаете из Барнаула утренними рейсами, то в аэропорт поедем в ночь. Путь займёт 4-5 часов.
Если вы улетаете из Горно-Алтайска — в аэропорт выдвинемся утром. Ехать до него — 1,5 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 144 500 рублей
- Проживание в отеле
- 3-разовое питание, в 1-й день - обед и ужин
- Трансфер от Горно-Алтайска до места старта (с. Узнезя) и обратно
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Скидка для детей - 5%
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Барнаула/Бийска (цена по запросу)
- Доплата за 1-местное проживание - 39 000 руб
- Страхование МС и НС