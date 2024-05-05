Встречаемся в Горно-Алтайске и поедем в посёлок Барангол, где за доплату позавтракаем. Затем разместимся на моторафтах и помчимся к Камышлинскому водопаду. Назад доберёмся на том же транспорте или пройдёмся по живописному лесу вдоль берега Катуни.

К 14:00 приедем в село Узнезя и разместимся в номерах отеля. Экскурсия займёт 2-3 часа. Обед и ужин в отеле включены.

После обеда по желанию и за доплату вы сможете отправиться на пешеходную экскурсию «Деревня мастеров Аскат».