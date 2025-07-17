Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Городце до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Городце, цены от 3240 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Городец
Пешая
2 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3240 ₽3600 ₽ за всё до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Пешая
2 часа
-
10%
41 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
3420 ₽3800 ₽ за всё до 15 чел.
Городец в историях
Пешая
2 часа
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец в историях
О купцах, богатырях, Букингемском дворце и Змее Горыныче
Начало: У Кольцова колодца
Завтра в 10:30
9 дек в 10:30
3400 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    17 июля 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Дата посещения: 17 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.
  • И
    Ирина
    17 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли с ней по интересному маршруту, узнали много интересных фактов о городе, архитектуре, насладились красивыми видами на Волгу. Город очень понравился.
  • Н
    Наталья
    6 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Очень понравилась экскурсия. Детям (8,9,11,13 лет) и взрослым было очень интересно. Узнали очень много интересного о городе, о нашей истории в целом.
  • К
    Каминская
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с какой любовью Светлана рассказвала о своем городе. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую. Обязательно приедем еще летом.
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы. Очень душевная получилась экскурсия, несмотря на мрачную погоду. Рекомендую к посещению.
  • И
    Игорь
    3 ноября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу.
  • Г
    Григорий
    30 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Светлана, спасибо вам за отличную экскурсию! Жаль, дождь немного подпортил впечатление от прогулки по Городцу(((
    Будем вас рекомендовать друзьям и знакомым!
  • Г
    Галина
    30 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Приятный и знающий экскурсовод.
    Много информации с лёгкой подачей.
    Однозначно, время проведённое с пользой.
    Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Все отлично и информативно!
  • О
    Ольга
    23 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Отличная экскурсия по Городцу!

    Дата: 18.10.2025
    Экскурсовод: Светлана

    Остались под большим впечатлением от экскурсии по древнему Городцу. Наш гид Светлана — профессионал своего
    читать дальше

    дела! Экскурсия прошла в очень комфортном, спокойном темпе, без лишней спешки. Светлана прекрасно и структурированно рассказала об основных достопримечательностях, дополняя рассказ интересными фактами и историями.
    Очень порадовало, что она была внимательна к группе, прислушивалась к пожеланиям и отвечала на все вопросы. Отдельное спасибо за ценные рекомендации по лучшим местам в городе (кафе, музеи, сувениры). Всем, кто планирует поездку в Городец, очень советую экскурсию со Светланой!

  • Г
    Галина
    21 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Собираясь в поездку с друзьями, я тщательно подбираю гида - именно от этого человека зависит и впечатление, и настроение, и
    читать дальше

    атмосфера в целом! А главное моё ожидание от гида - влюбить меня в свой город! Всё вышеперечисленное удалось Светлане!!! Низкий поклон ей за любовь к своему небольшому, но такому исторически значимому городку! Спокойный голос, логическая последовательность подачи материала говорит о её высоком профессионализме! Нас было четверо взрослых людей 60+, но подготовленная Светланой экскурсия однозначно зайдёт людям любого возраста! Спасибо!!! Рекомендую!!!

  • Е
    Елена
    20 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию! Очень понравился городок Городец!
  • П
    Павел
    16 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Неожиданно интересная и познавательная экскурсия. Мы в восторге.
  • М
    Марина
    13 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    все прошло хорошо, только не поняли, есть музей пряника там… вроде пряники называются Городецкие и мы забыли спросить, а может
    читать дальше

    и пропустили мимо, но экскурсия отличная, легкая и интересная…. Рекомендуем приехать и уехать в Городец по воде, двойное удовольствие. И уже там заказать экскурсию. . Ну это наше мнение, а там сами планируйте… Светлане особое спасибо

  • М
    Мария
    11 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Были со Светланой на экскурсии по Городцу. Экскурсия интересная, на все вопросы Светлана ответила, порекомендовала музеи и магазины. Город очень милый, обязательно всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    1 октября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Светлана с первой минуты завоевала наше внимание. Атмосфера легкости и комфорта сопровождала нас на протяжении всего маршрута. Светлана умеет интересно
    читать дальше

    преподнести исторические факты, разбавляя их занимательными историями, что сделало экскурсию не только познавательной, но и невероятно увлекательной. Нам было интересно погрузиться в историю Городца со всеми подробностями и не было ощущения, что мы находимся на скучном уроке истории, наоборот, Светлана нас увлекла и два часа прошли, как пять минут. По ее рекомендации мы купили замечательные пряники и очень вкусную молочную продукцию местного завода. Светлана нам все понравилось!)
    Однозначно рекомендую! Это было прекрасно!

  • Э
    Элина
    14 сентября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Организовала поездку по просьбе мамы в качестве подарка на юбилей. Долго выбирала гида. И не ошиблась.
    Светлана не только оправдала желания,
    читать дальше

    но и превзошла их. Очень пунктуальна. Мы приехали вовремя. Светлана уже ждала. Уточнила пожелания. И началась наша невероятно интересная экскурсия. Очень умная и интеллигентная, безумно влюбленнная в свой родной город, очень спокойно и интересно, Светлана открывала для нас историю уникального городка Городец.
    От нее мы узнали такие факты, какие не найдешь в гугле и др подобных 😉. Слушая рассказ Светланы, возникает ощущение, что она была свидетелем тех событий 400-700 летней давности 🤔
    Настолько все реалистично.
    Мы все, начиная с нашей юбилярши, в большом восторге. Обсуждали все и после.
    Хотела написать Светлане лично благодарность, но решила, что здесь будет более актуально. Еще раз спасибо огромное. Однозначно, рекомендую.

  • М
    Марина
    14 сентября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Спасибо большое Светлане за интересную экскурсию! Были с детьми, они тоже с удовольствием и интересом слушали, самое главное, многое запомнили, тк после экскурсии мы еще самостоятельно прошли по маршруту и поделились знаниями и эмоциями!
  • А
    Анастасия
    2 сентября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Светлана, чем вы точно запоминаетесь- так это приятным, бархатным голосом и грамотной речью.

    Вас можно слушать бесконечно.

    Экскурсия очень интересная и содержательная.

    Нам
    читать дальше

    все очень понравилось.
    Видно, как Светлана любит свой город и то что делает.

    Спасибо за прекрасный рассказ.

    Мой муж в конце экскурсии мне сказал:
    " это было достойно".

  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Добрый день! 21 августа осмотрели с семьей достопримечательности Городца с экскурсоводом Светланой. Несмотря на плохую дождливую погоду, получили массу удовольствия
    читать дальше

    как от увиденной красоты, так и от полученной интересной информации. Светлана - профессионал своего дела, знает и любит свой город, от души делится своими знаниями с экскурсантами. Помимо экскурсии она дала нам много ценных советов по организации дальнейшего отдыха: где вкусно пообедать, где лучше купить сувениры, какие музеи посетить. Очень рекомендуем всем экскурсии по Городцу со Светланой.

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Городце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Городец
  2. Были и легенды древнего Городца
  3. Городец в историях
Какие места ещё посмотреть в Городце
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Феодоровский мужской монастырь
  4. Старый город
  5. Усадьба графини Паниной
Сколько стоит экскурсия по Городцу в декабре 2025
Сейчас в Городце в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3240 до 3420 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
