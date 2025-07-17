М Маргарита Добро пожаловать в Городец Дата посещения: 17 июля 2025 Экскурсия очень понравилась. Интересно и познавательно. Увидели самые красивые и значимые места Городца. Экскурсовода рекомендуем.

И Ирина Добро пожаловать в Городец Спасибо Светлане за отличную экскурсию по Городцу! Экскурсовод с любовью рассказывала об истории своего города, прошли с ней по интересному маршруту, узнали много интересных фактов о городе, архитектуре, насладились красивыми видами на Волгу. Город очень понравился.

Н Наталья Добро пожаловать в Городец Очень понравилась экскурсия. Детям (8,9,11,13 лет) и взрослым было очень интересно. Узнали очень много интересного о городе, о нашей истории в целом.

К Каминская Добро пожаловать в Городец Были на экскурсии 4 ноября 2025 г. Светлана профессионал. Нам очень понравился Городец и то, с какой любовью Светлана рассказвала о своем городе. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла очень интересно. Рекомендую. Обязательно приедем еще летом.

С Светлана Добро пожаловать в Городец Нашим гидом была Светлана. Она рассказала об истории города, показала ключевые достопримечательности, ответила на все вопросы. Очень душевная получилась экскурсия, несмотря на мрачную погоду. Рекомендую к посещению.

И Игорь Добро пожаловать в Городец Спасибо Светлане за прекрасную и познавательную экскурсию по городу.

Г Григорий Добро пожаловать в Городец Светлана, спасибо вам за отличную экскурсию! Жаль, дождь немного подпортил впечатление от прогулки по Городцу(((

Будем вас рекомендовать друзьям и знакомым!

Г Галина Добро пожаловать в Городец Приятный и знающий экскурсовод.

Много информации с лёгкой подачей.

Однозначно, время проведённое с пользой.

Большое спасибо!

Т Татьяна Добро пожаловать в Городец Все отлично и информативно!

О Ольга Добро пожаловать в Городец



Дата: 18.10.2025

Экскурсовод: Светлана



Дата: 18.10.2025

Экскурсовод: Светлана

Остались под большим впечатлением от экскурсии по древнему Городцу. Наш гид Светлана — профессионал своего дела! Экскурсия прошла в очень комфортном, спокойном темпе, без лишней спешки. Светлана прекрасно и структурированно рассказала об основных достопримечательностях, дополняя рассказ интересными фактами и историями.

Очень порадовало, что она была внимательна к группе, прислушивалась к пожеланиям и отвечала на все вопросы. Отдельное спасибо за ценные рекомендации по лучшим местам в городе (кафе, музеи, сувениры). Всем, кто планирует поездку в Городец, очень советую экскурсию со Светланой!

Собираясь в поездку с друзьями, я тщательно подбираю гида - именно от этого человека зависит и впечатление, и настроение, и атмосфера в целом! А главное моё ожидание от гида - влюбить меня в свой город! Всё вышеперечисленное удалось Светлане!!! Низкий поклон ей за любовь к своему небольшому, но такому исторически значимому городку! Спокойный голос, логическая последовательность подачи материала говорит о её высоком профессионализме! Нас было четверо взрослых людей 60+, но подготовленная Светланой экскурсия однозначно зайдёт людям любого возраста! Спасибо!!! Рекомендую!!!

Е Елена Добро пожаловать в Городец Спасибо большое за профессионально проведенную экскурсию! Очень понравился городок Городец!

П Павел Добро пожаловать в Городец Неожиданно интересная и познавательная экскурсия. Мы в восторге.

Ну это наше мнение, а там сами планируйте… Светлане особое спасибо все прошло хорошо, только не поняли, есть музей пряника там… вроде пряники называются Городецкие и мы забыли спросить, а может и пропустили мимо, но экскурсия отличная, легкая и интересная…. Рекомендуем приехать и уехать в Городец по воде, двойное удовольствие. И уже там заказать экскурсию.

М Мария Добро пожаловать в Городец Были со Светланой на экскурсии по Городцу. Экскурсия интересная, на все вопросы Светлана ответила, порекомендовала музеи и магазины. Город очень милый, обязательно всем рекомендую.

Однозначно рекомендую! Это было прекрасно! Светлана с первой минуты завоевала наше внимание. Атмосфера легкости и комфорта сопровождала нас на протяжении всего маршрута. Светлана умеет интересно преподнести исторические факты, разбавляя их занимательными историями, что сделало экскурсию не только познавательной, но и невероятно увлекательной. Нам было интересно погрузиться в историю Городца со всеми подробностями и не было ощущения, что мы находимся на скучном уроке истории, наоборот, Светлана нас увлекла и два часа прошли, как пять минут. По ее рекомендации мы купили замечательные пряники и очень вкусную молочную продукцию местного завода. Светлана нам все понравилось!)

Однозначно рекомендую! Это было прекрасно! Светлана с первой минуты завоевала наше внимание. Атмосфера легкости и комфорта сопровождала нас на протяжении всего маршрута. Светлана умеет интересно

Э Элина Добро пожаловать в Городец

Светлана не только оправдала желания, но и превзошла их. Очень пунктуальна. Мы приехали вовремя. Светлана уже ждала. Уточнила пожелания. И началась наша невероятно интересная экскурсия. Очень умная и интеллигентная, безумно влюбленнная в свой родной город, очень спокойно и интересно, Светлана открывала для нас историю уникального городка Городец.

От нее мы узнали такие факты, какие не найдешь в гугле и др подобных 😉. Слушая рассказ Светланы, возникает ощущение, что она была свидетелем тех событий 400-700 летней давности 🤔

Настолько все реалистично.

Мы все, начиная с нашей юбилярши, в большом восторге. Обсуждали все и после.

Организовала поездку по просьбе мамы в качестве подарка на юбилей. Долго выбирала гида. И не ошиблась. Светлана не только оправдала желания, но и превзошла их. Хотела написать Светлане лично благодарность, но решила, что здесь будет более актуально. Еще раз спасибо огромное. Однозначно, рекомендую.

М Марина Добро пожаловать в Городец Спасибо большое Светлане за интересную экскурсию! Были с детьми, они тоже с удовольствием и интересом слушали, самое главное, многое запомнили, тк после экскурсии мы еще самостоятельно прошли по маршруту и поделились знаниями и эмоциями!

А Анастасия Добро пожаловать в Городец



Вас можно слушать бесконечно.



Экскурсия очень интересная и содержательная.



Нам все очень понравилось.

Видно, как Светлана любит свой город и то что делает.



Спасибо за прекрасный рассказ.



Мой муж в конце экскурсии мне сказал:

" это было достойно". Светлана, чем вы точно запоминаетесь- так это приятным, бархатным голосом и грамотной речью.Вас можно слушать бесконечно.Экскурсия очень интересная и содержательная.Нам