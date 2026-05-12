Городец, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, является самым древним городом Нижегородской области.
В XIX веке он стал центром судостроения и пряничного производства, а также приобрел известность благодаря городецкой росписи. В
В XIX веке он стал центром судостроения и пряничного производства, а также приобрел известность благодаря городецкой росписи. В
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Древняя история
- 🏛️ Уникальные музеи
- 🖌️ Городецкая роспись
- 🚶 Прогулки по валу
- 🏞️ Виды с набережной
- 🕍 Федоровский монастырь
- 🍪 Вкусные пряники
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Городца - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а музеи и достопримечательности открыты для посещения. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы Городец сохраняет своё очарование, однако прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Земляной вал
- Федоровский монастырь
- Купеческий квартал
- Набережная
- Городецкая часовня
- Богадельня Н.А. Бугрова
Описание экскурсии
В XIX в. село Городец занимает лидирующие позиции в судостроении; переживает расцвет пряничное производство; широкую известность приобретает городецкая роспись. На рубеже XIX-XX в. в. Городец становится старообрядческой столицей Поволжья, выполняя связующую роль между Москвой и знаменитыми керженскими скитами: «Что положат на Рогоже – на том стоит Городец, а на чем Городец – на том и Керженец». Сегодня Городец – музейная столица Нижегородской области с двенадцатью музеями: краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским, Городом мастеров и др.
Программа
- Мы прогуляемся по древнему земляному валу. Земляные укрепления средневекового Городца – высокий вал и ров (гораздо более мощные, чем, например, аналогичные укрепления Суздаля) хорошо сохранились.
- Посетим Федоровский монастырь, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем возвращении из Золотой Орды.
- Навестим «Купеческой квартал».
- Полюбуемся заволжскими далями с небольшой, но уютной набережной.
- Познакомимся с историей старообрядчества на примере городецких памятников истории и культуры («Австрийская» и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н. А. Бугрова).
- После обзорной прогулки по городу, на исторических улицах которого иностранная речь давно стала привычным делом, останется время, чтобы заглянуть в приглянувшиеся вам музейчики.
- С собой можно будет приобрести сувенир на память – знаменитый и очень вкусный городецкий печатный пряник.
Приезжайте в Городец!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 8 лет
|534 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1334 ₽
|Школьники
|1200 ₽
|Студенты
|1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Городце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нас очаровал Гордец и, конечно, в этом заслуга Алексея. Его рассказ был насыщен интересными фактами при этом общение очень приятное, доброжелательное и дружеское. Нам захотелось еще приехать сюда. Спасибо! Удачи!
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И
Посетили Городец 9 марта. Алексей организовал прекрасную экскурсию, логистика была продумана до мелочей: и транспорт, и пеший маршрут, и музеи, и обед, и время на «разграбление города» (сувенирных лавок). Мы
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Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось.
У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все ближе к современному центру и музейному кварталу, а также посетили
У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все ближе к современному центру и музейному кварталу, а также посетили
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Л
30 июня 2024г. наша группа посетила г. Городец с экскурсией. Гидом был Алексей. Мы в восторге! Очень приятный, культурный молодой человек. Как гид, просто выше всех похвал!!!! Человек живет историей, очень обширно, интересно, познавательно!!!!!!
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E
Отличная экскурсия по городу. Мы очень придирчивые экскурсанты к материалу и маршруту, но Алексей превзошел все наши ожидания! Смело рекомендую!
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Спасибо Алексею за интересную экскурсию
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