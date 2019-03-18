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Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области

Алексей
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Алексей – ваш гид
Городец — ровесник Москвы — был основан, по преданию, Юрием Долгоруким в 1152 г.

Это самый древний город в Нижегородской области.

Во время обзорной экскурсии по Городцу мы обязательно подробнее познакомимся с его историей и основными достопримечательностями.
От 3640 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
В древний Городец
В древний Городец

В XIX в. село Городец занимает лидирующие позиции в судостроении; переживает расцвет пряничное производство; широкую известность приобретает городецкая роспись. На рубеже XIX-XX в.в. Городец становится старообрядческой столицей Поволжья, выполняя связующую роль между Москвой и знаменитыми керженскими скитами: «Что положат на Рогоже – на том стоит Городец, а на чем Городец – на том и Керженец». Сегодня Городец – музейная столица Нижегородской области с двенадцатью музеями: краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским, Городом мастеров и др.

Программа

  • Мы прогуляемся по древнему земляному валу. Земляные укрепления средневекового Городца – высокий вал и ров (гораздо более мощные, чем, например, аналогичные укрепления Суздаля) хорошо сохранились.
  • Посетим Федоровский монастырь, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем возвращении из Золотой Орды.
  • Навестим «Купеческой квартал».
  • Полюбуемся заволжскими далями с небольшой, но уютной набережной.
  • Познакомимся с историей старообрядчества на примере городецких памятников истории и культуры («Австрийская» и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н.А.Бугрова).
  • После обзорной прогулки по городу, на исторических улицах которого иностранная речь давно стала привычным делом, останется время, чтобы заглянуть в приглянувшиеся вам музейчики.
  • С собой можно будет приобрести сувенир на память – знаменитый и очень вкусный городецкий печатный пряник.

Приезжайте в Городец!

Организационные детали

  • Для сборных экскурсий (которые проводятся по расписанию) стоимость за 1 человека включает трансфер на заказном микроавтобусе из Н.Новгорода до Городца и обратно, а также экскурсию по двум музеям Городца (как правило, на легендарную фабрику «Городецкая роспись» с фирменным магазином и в гостеприимный «Терем русского самовара»). По программе для желающих предусмотрено время на обед (30 мин., оплачивается дополнительно).
  • Для индивидуального тура (проводится по вашему запросу) транспорт предоставляется путешественниками или оплачивается дополнительно: 400 руб. за человека (рейсовый мягкий автобус, время в пути 1 ч. 30 мин.), от 2500 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), от 4000 руб. за 4-10 человек (минивен или микроавтобус).
  • По желанию экскурсию можно расширить, включив в нее: обзорную прогулку по историческому центру младшего брата Городца – расположенного по другую сторону Волги молодому городу гидроэнергетиков – Заволжью; древнее село Николо-Погост; посещение источника «Никола-Ключ».
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец
В древний Городец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 марта 2019
Посетили Городец 9 марта. Алексей организовал прекрасную экскурсию, логистика была продумана до мелочей: и транспорт, и пеший маршрут, и музеи, и обед, и время на «разграбление города» (сувенирных лавок). Мы любовались и старым городом, и видами Волги, и прекрасным видом с городских валов со столетними соснами, солнце нас порадовало, освещая город мастеров, погрузились в глубь веков (Городец старше Москвы!) Хочется побывать в Городце снова, летом, включая водную прогулку, путешествие по пригородам, а с Алексеем - хоть на край света!

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Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Городец — самый старый город в Нижегородской области, он же Радилов, он же Малый Китеж. Очарование волжских набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят вас в Городец, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов. Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей.

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