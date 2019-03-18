Посетили Городец 9 марта. Алексей организовал прекрасную экскурсию, логистика была продумана до мелочей: и транспорт, и пеший маршрут, и музеи, и обед, и время на «разграбление города» (сувенирных лавок). Мы любовались и старым городом, и видами Волги, и прекрасным видом с городских валов со столетними соснами, солнце нас порадовало, освещая город мастеров, погрузились в глубь веков (Городец старше Москвы!) Хочется побывать в Городце снова, летом, включая водную прогулку, путешествие по пригородам, а с Алексеем - хоть на край света!