Ежедневно, утром

Что вас ожидает:

Невероятной красоты водопады и горные селения

Наша экскурсия начнётся утром, мы сядем на комфортабельный внедорожник и отправляемся в путь из Грозного. Первое, что нам встретится — селение Старые Атаги, далее проедем селение Чишки, где мы пересечём знаменитую реку Аргун. Часть пути пройдёт по горной дороге, мы заедем в Шатой, где сразу же увидим Шатойскую башню. Окрестности селения Нихалой и целый комплекс ярких водопадов, самый высокий из которых достигает 33 метров, станут следующим пунктом нашей программы.

Национальные блюда, горный серпантин и чистый воздух

После того, как мы полюбуемся на всю эту красоту, мы отправимся на обед в ресторан «Нихалой», где сможем попробовать национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам из экологически чистых продуктов. Далее наш путь продолжится вдоль реки Чанты-Аргун по горной дороге, от которой захватывает дух, у неподготовленных туристов. Но не волнуйтесь, наш автомобиль прекрасно подготовлен для горных условий. По пути вас ждут фотоостановки в самых живописных местах.

Культурное и архитектурное наследие чеченского народа

По мере приближения к селению Итум-Кали, мы увидим Ушкалойские башни-близнецы. В Итум-Кали мы посетим отреставрированную средневековую крепость Пхьа-Коч, где сейчас находится краеведческий музей им. Хусейна Исаева, здесь вы ближе познакомитесь с культурным наследием чеченского народа. После музея мы посетим Тазбичинскую башню, где желающие смогут подняться на самый верхний этаж. На этом экскурсия заканчивается и мы отправляемся в обратный путь и ещё раз насладимся красотой местной природы.

Важная информация: