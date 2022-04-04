Ежедневно, утром

Аргунское ущелье: По следам древних караванов

Незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского ущелья, с вкусным обедом

Индивидуальная
Незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского ущелья, с вкусным обедом в национальном стиле и посещением достопримечательностей по пути следования.
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Аргунское ущелье: По следам древних караванов

Что вас ожидает:

    Невероятной красоты водопады и горные селения
    Наша экскурсия начнётся утром, мы сядем на комфортабельный внедорожник и отправляемся в путь из Грозного. Первое, что нам встретится — селение Старые Атаги, далее проедем селение Чишки, где мы пересечём знаменитую реку Аргун. Часть пути пройдёт по горной дороге, мы заедем в Шатой, где сразу же увидим Шатойскую башню. Окрестности селения Нихалой и целый комплекс ярких водопадов, самый высокий из которых достигает 33 метров, станут следующим пунктом нашей программы.
    Национальные блюда, горный серпантин и чистый воздух
    После того, как мы полюбуемся на всю эту красоту, мы отправимся на обед в ресторан «Нихалой», где сможем попробовать национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам из экологически чистых продуктов. Далее наш путь продолжится вдоль реки Чанты-Аргун по горной дороге, от которой захватывает дух, у неподготовленных туристов. Но не волнуйтесь, наш автомобиль прекрасно подготовлен для горных условий. По пути вас ждут фотоостановки в самых живописных местах.
    Культурное и архитектурное наследие чеченского народа
    По мере приближения к селению Итум-Кали, мы увидим Ушкалойские башни-близнецы. В Итум-Кали мы посетим отреставрированную средневековую крепость Пхьа-Коч, где сейчас находится краеведческий музей им. Хусейна Исаева, здесь вы ближе познакомитесь с культурным наследием чеченского народа. После музея мы посетим Тазбичинскую башню, где желающие смогут подняться на самый верхний этаж. На этом экскурсия заканчивается и мы отправляемся в обратный путь и ещё раз насладимся красотой местной природы.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и бутылку воды.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Трансфер по программе
    Что не входит
    • Обед — примерно 300 руб. /чел.
    • Билет в музей — 50 руб. /чел.
    • Билет на Нихалойские водопады — 100 руб. /чел
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
    Завершение: По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно, утром
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и бутылку воды
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно, утром

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