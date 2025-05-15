Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Водное чудо Северного Кавказа меняет свою природу с учётом погодных капризов. Голубые воды озера настолько чисты, что дно видно на глубине, словно под стеклом. Озеро можно посещать в любое время года. Экскурсия на озеро Кезеной-Ам. Только для вас фото в национальном костюме. 5 1 отзыв

Ибрагим Ваш гид в Грозном Групповая экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автомобиле Когда Каждый день с 09:00. 3500 ₽ за человека

Описание экскурсии Что вас ждёт? На этой экскурсии вы увидите много красивых мест. Посетим мечеть в городе Шали, а также мечеть в городе Аргун — это единственная мечеть в стиле хай-тек. Дальше мы отправимся к красивым водопадам. Обед пройдёт в красивом месте. А напоследок, конечно, озеро… Истинное природное произведение искусства и настоящая жемчужина Чечни и всего Кавказа — озеро Кезеной-Ам. Мы посетим это прекрасное и такое разное озеро — бирюзовое, голубое, синее, зелёное! Я расскажу вам легенды, связанные с ним. По дороге к озеру покажу ещё несколько смотровых, где открывается самый красивый вид. На фоне озера предлагаю фотоссесию в национальных костюмах, чтобы полностью почувствовать весь колорит. Вам захочется ещё не раз вернуться в это место.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Шали (мечеть)

Город Аргун (мечеть)

Водопады

Смотровые площадки

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Грозный ул. Эсембаева, 10 Завершение: Грозный, ул. Эсембаева Когда и сколько длится? Когда: Каждый день с 09:00. Экскурсия длится около 8 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.