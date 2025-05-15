Водное чудо Северного Кавказа меняет свою природу с учётом погодных капризов. Голубые воды озера настолько чисты, что дно видно на глубине, словно под стеклом. Озеро можно посещать в любое время года. Экскурсия на озеро Кезеной-Ам. Только для вас фото в национальном костюме.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? На этой экскурсии вы увидите много красивых мест. Посетим мечеть в городе Шали, а также мечеть в городе Аргун — это единственная мечеть в стиле хай-тек. Дальше мы отправимся к красивым водопадам. Обед пройдёт в красивом месте. А напоследок, конечно, озеро… Истинное природное произведение искусства и настоящая жемчужина Чечни и всего Кавказа — озеро Кезеной-Ам. Мы посетим это прекрасное и такое разное озеро — бирюзовое, голубое, синее, зелёное! Я расскажу вам легенды, связанные с ним. По дороге к озеру покажу ещё несколько смотровых, где открывается самый красивый вид. На фоне озера предлагаю фотоссесию в национальных костюмах, чтобы полностью почувствовать весь колорит. Вам захочется ещё не раз вернуться в это место.
Каждый день с 09:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Шали (мечеть)
- Город Аргун (мечеть)
- Водопады
- Смотровые площадки
- Озеро Кезеной-Ам
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный ул. Эсембаева, 10
Завершение: Грозный, ул. Эсембаева
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 мая 2025
Очень хороший гид Анзор, деликатный, спокойный, грамотный. Увлекательно и с любовью рассказывал с своём родном крае, легенды и традиции чеченцев. Красивейшие озеро высоко в горах, селение Хой и водопад" Девичья коса". Спасибо большое, обязательно порекомендую своим друзьям и знакомым посетить Чечню.
