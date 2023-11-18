Во время экскурсии мы успеем посетить сразу четыре города Чеченской республики, в которых находятся прекрасные мечети.
Нас ждут Грозный, где вы увидите не только мечеть «Сердце Чечни», но и комплекс высоток «Грозный-Сити», Гудермес, Аргун и Шали с его мечетью из белоснежного мрамора.
Нас ждут Грозный, где вы увидите не только мечеть «Сердце Чечни», но и комплекс высоток «Грозный-Сити», Гудермес, Аргун и Шали с его мечетью из белоснежного мрамора.
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Грозный
- Гудермес
- Аргун
- Шали
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВы увидите четыре крупных города Чеченской республики и мечети в этих городах. В Грозном осмотрим мечеть «Сердце Чечни» и прилегающий к ней парк с фонтанами, а также высотный комплекс «Грозный-Сити». В Гудермесе находится мечеть имени Ташу-Хаджи. Вы увидите центр города и местную фабрику мороженого, где сможете попробовать местное мороженое. Посетим город Аргун и мечеть «Сердце матери», которая построена в стиле хай-тек и названа в честь матери Рамзана Кадырова. Также нас ждет город Шали и мечеть «Гордость мусульман» из белого мрамора с прилегающим к ней парком с фонтанами.
С 8утра до 22.00 каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заеду за вами по месту вашего пребывания в ГрозномЗавершение: Грозный, ул. Кадырова, 37
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 8утра до 22.00 каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Связь с гидом djalaevhamzat@gmail.com
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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