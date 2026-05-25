Во время экскурсии мы успеем посетить сразу четыре города Чеченской республики, в которых находятся прекрасные мечети.
Нас ждут Грозный, где вы увидите не только мечеть «Сердце Чечни», но и комплекс высоток «Грозный-Сити», Гудермес, Аргун и Шали с его мечетью из белоснежного мрамора.
Нас ждут Грозный, где вы увидите не только мечеть «Сердце Чечни», но и комплекс высоток «Грозный-Сити», Гудермес, Аргун и Шали с его мечетью из белоснежного мрамора.
Описание экскурсииВы увидите четыре крупных города Чеченской республики и мечети в этих городах. В Грозном осмотрим мечеть «Сердце Чечни» и прилегающий к ней парк с фонтанами, а также высотный комплекс «Грозный-Сити». В Гудермесе находится мечеть имени Ташу-Хаджи. Вы увидите центр города и местную фабрику мороженого, где сможете попробовать местное мороженое. Посетим город Аргун и мечеть «Сердце матери», которая построена в стиле хай-тек и названа в честь матери Рамзана Кадырова. Также нас ждет город Шали и мечеть «Гордость мусульман» из белого мрамора с прилегающим к ней парком с фонтанами.
С 8утра до 22.00 каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грозный
- Гудермес
- Аргун
- Шали
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заеду за вами по месту вашего пребывания в Грозном
Завершение: Грозный, ул. Кадырова, 37
Когда и сколько длится?
Когда: С 8утра до 22.00 каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
У нас получилась спонтанная поездка на один день в Грозный. Нашли эту экскурсию одного дня. Нашим гидом был Хамзат. Очень приятный и добродушный человек. Интересно рассказывал о своей Республике, ее красотах, обычаях. На все наши вопросы ответил. Экскурсия получилась насыщенная! Мечети нас конечно потрясли! Спасибо большое!
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Ф
Экскурсия яркая, интересная, познавательная. Хамазат подробно и в деталях рассказывает об истории, культуре, обычаях и традициях чеченского общества. Всё понравилось!
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Г
Замечательный гид Хамзат, очень тактичный, интеллигентный и знающий о своей Родине все, начиная с основания! Получили огромное удовольствие от поездки и общения с ним, сказочная красота природы по дороге от
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V
Потрясающая поездка по Чечне! Мы посетили четыре города и четыре величественные мечети. Впечатляет масштаб и красота «Сердца Чечни» в Грозном и удивительная архитектура мечети в Аргуне. Очень красивые места, гостеприимные люди. Получил массу положительных эмоций, однозначно рекомендую!
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А
Были на экскурсии с Хамзатом, прекрасный гид, очень добрый, спокойный и понимающий, показал достопримечательности Чечни и ближайших городов! Нам очень понравилось, на протяжении экскурсии находились под его опекой и заботой. Подсказал номера такси, посоветовал ресторан, подсказал трансфер, забрал и довез, большое спасибо за приятные впечатления о Чечне!
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И
Мы посетили Аргун, Гудермес, Шали. В Грозном посетили английский замок. Самые восторженные впечатления от экскурсии в Шали, в мечеть Гордость мусульман. Она превзошла все наши ожидания. За ужином мы отведали блюда чеченской кухни. Огромная благодарность экскурсоводу, Хамзату.
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