Четыре города и четыре мечети Чечни

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Во время экскурсии мы успеем посетить сразу четыре города Чеченской республики, в которых находятся прекрасные мечети.

Нас ждут Грозный, где вы увидите не только мечеть «Сердце Чечни», но и комплекс высоток «Грозный-Сити», Гудермес, Аргун и Шали с его мечетью из белоснежного мрамора.
Четыре города и четыре мечети Чечни
Четыре города и четыре мечети Чечни
Четыре города и четыре мечети Чечни
Четыре города и четыре мечети Чечни
Четыре города и четыре мечети Чечни
Четыре города и четыре мечети Чечни
Ближайшие даты:
18
ноя
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя

Что вас ожидает:

  • Грозный
  • Гудермес
  • Аргун
  • Шали
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы увидите четыре крупных города Чеченской республики и мечети в этих городах. В Грозном осмотрим мечеть «Сердце Чечни» и прилегающий к ней парк с фонтанами, а также высотный комплекс «Грозный-Сити». В Гудермесе находится мечеть имени Ташу-Хаджи. Вы увидите центр города и местную фабрику мороженого, где сможете попробовать местное мороженое. Посетим город Аргун и мечеть «Сердце матери», которая построена в стиле хай-тек и названа в честь матери Рамзана Кадырова. Также нас ждет город Шали и мечеть «Гордость мусульман» из белого мрамора с прилегающим к ней парком с фонтанами.

С 8утра до 22.00 каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заеду за вами по месту вашего пребывания в Грозном
Завершение: Грозный, ул. Кадырова, 37
Когда и сколько длится?
Когда: С 8утра до 22.00 каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Связь с гидом djalaevhamzat@gmail.com
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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