Во время экскурсии мы успеем посетить сразу четыре города Чеченской республики, в которых находятся прекрасные мечети. Нас ждут Грозный, где вы увидите не только мечеть «Сердце Чечни», но и комплекс высоток «Грозный-Сити», Гудермес, Аргун и Шали с его мечетью из белоснежного мрамора.

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