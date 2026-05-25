Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время экскурсии мы успеем посетить сразу четыре города Чеченской республики, в которых находятся прекрасные мечети.



Нас ждут Грозный, где вы увидите не только мечеть «Сердце Чечни», но и комплекс высоток «Грозный-Сити», Гудермес, Аргун и Шали с его мечетью из белоснежного мрамора. 5 11 отзывов

Hamzat Ваш гид в Грозном Задать вопрос Групповая экскурсия 4000 ₽ за человека 5 11 отзывов 4 часа 1-7 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы увидите четыре крупных города Чеченской республики и мечети в этих городах. В Грозном осмотрим мечеть «Сердце Чечни» и прилегающий к ней парк с фонтанами, а также высотный комплекс «Грозный-Сити». В Гудермесе находится мечеть имени Ташу-Хаджи. Вы увидите центр города и местную фабрику мороженого, где сможете попробовать местное мороженое. Посетим город Аргун и мечеть «Сердце матери», которая построена в стиле хай-тек и названа в честь матери Рамзана Кадырова. Также нас ждет город Шали и мечеть «Гордость мусульман» из белого мрамора с прилегающим к ней парком с фонтанами.

С 8утра до 22.00 каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Грозный

Гудермес

Аргун

Шали Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Заеду за вами по месту вашего пребывания в Грозном Завершение: Грозный, ул. Кадырова, 37 Когда и сколько длится? Когда: С 8утра до 22.00 каждый день Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.