Отправляемся в города Аргун и Шали. Расположены они в 30 минутах езды от города Грозный. Для начала посещаем город Аргун, здесь расположена мечеть Сердце Матери, выполненная в стиле Хай-Тек, обязательно заходим внутрь и исследуем внутреннее убранство мечети. Теперь отправляемся в этнографический музей Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию деревни, созданную местными жителями. Гуляя по музею мы получше познакомимся с бытом и устройством жизни чеченского этноса. Дальше по плану город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Мечеть поражает своей красотой как снаружи, так и внутри. Обязательно заходим внутрь. Возвращаемся в Грозный. Теперь время обеда. Он будет проходить на знаменитой шашлычной улице.

По желанию туристов можем отправиться на вкусный ужин в атмосферный ресторане со вкусной местной кухней (и не только местной:)). Также вечером по желанию группы можем устроить часовую экскурсию, чтобы посмотреть мечети в вечерней подсветке (Аргун, Шали).