Удивительные мечети Чечни

Удивительные мечети Чечни
Удивительные мечети Чечни
Удивительные мечети Чечни
Удивительные мечети Чечни
Удивительные мечети Чечни
Удивительные мечети Чечни
Удивительные мечети Чечни

Что вы увидите 🤩

  • города Аргун и Шали
  • этнографический музей Шира-Юрт
  • Мечеть Сердце матери
  • Мечеть Гордость мусульман
Отправляемся в города Аргун и Шали. Расположены они в 30 минутах езды от города Грозный. Для начала посещаем город Аргун, здесь расположена мечеть Сердце Матери, выполненная в стиле Хай-Тек, обязательно заходим внутрь и исследуем внутреннее убранство мечети. Теперь отправляемся в этнографический музей Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию деревни, созданную местными жителями. Гуляя по музею мы получше познакомимся с бытом и устройством жизни чеченского этноса. Дальше по плану город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Мечеть поражает своей красотой как снаружи, так и внутри. Обязательно заходим внутрь. Возвращаемся в Грозный. Теперь время обеда. Он будет проходить на знаменитой шашлычной улице.
По желанию туристов можем отправиться на вкусный ужин в атмосферный ресторане со вкусной местной кухней (и не только местной:)). Также вечером по желанию группы можем устроить часовую экскурсию, чтобы посмотреть мечети в вечерней подсветке (Аргун, Шали).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • Входной билет (100 рублей)
  • обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу вас с отеля
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 10:00

Анастасия Л.
Анастасия Л.
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