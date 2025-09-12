Описание экскурсииНачнем нашу обзорную экскурсию по Грозному с мечети "Сердце Чечни", посетим православный храм Архангела Михаила, цветочный парк, смотровую площадку высотного комплекса "Грозный-Сити", мемориальный комплекс "Аллея славы" и музей А. Кадырова. Далее мы отправимся в город Аргун и посетим мечеть "Сердце матери". Следующий город нашей экскурсии станет г. Шали и мы увидим самую большую мечеть Европы "Гордость мусульман". Финальной точкой станет смотровая "Лестница в небеса" на окраине города Грозного и обязательно мы уделим время для вкуснейшего обеда или ужина с национальной кухней.
ежедневно с 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Православный храм Архангела Михаила
- Цветочный парк
- Смотровая площадка высотного комплекса «Грозный-Сити»
- Мемориальный комплекс «Аллея славы»
- Музей А. Кадырова
- Мечеть «Сердце матери»
- Самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман»
- Смотровая «Лестница в небеса»
- Бульвар Махмуда Эсамбаева
- Проспект Владимира Путина
- Инсталляция «Песочные часы»
- Площадь Кадырова
- Стела «Город воинской славы»
Что включено
- Услуги аккредитованного гида и транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты на смотровую / «Грозный-сити/» (200 руб.)
- Билеты в музей А. Кадырова (100 руб.)
- Обед (от 500 руб.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Марина
12 сен 2025
Хочу поблагодарить гида Мансура Саидова за высочайший профессионализм. Он так искренне,информационно и так интересно показывает и рассказывает о великолепной и очень красивой Чечне,о великом народе Чечни -стойком,терпеливом,гостеприимном,народе с чистой Душой,что
