Полная обзорная по Грозному, Аргун, Шали с гастрономическим финалом

Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Начнем нашу обзорную экскурсию по Грозному с мечети "Сердце Чечни", посетим православный храм Архангела Михаила, цветочный парк, смотровую площадку высотного комплекса "Грозный-Сити", мемориальный комплекс "Аллея славы" и музей А. Кадырова. Далее мы отправимся в город Аргун и посетим мечеть "Сердце матери". Следующий город нашей экскурсии станет г. Шали и мы увидим самую большую мечеть Европы "Гордость мусульман". Финальной точкой станет смотровая "Лестница в небеса" на окраине города Грозного и обязательно мы уделим время для вкуснейшего обеда или ужина с национальной кухней.

ежедневно с 9:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Православный храм Архангела Михаила
  • Цветочный парк
  • Смотровая площадка высотного комплекса «Грозный-Сити»
  • Мемориальный комплекс «Аллея славы»
  • Музей А. Кадырова
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман»
  • Смотровая «Лестница в небеса»
  • Бульвар Махмуда Эсамбаева
  • Проспект Владимира Путина
  • Инсталляция «Песочные часы»
  • Площадь Кадырова
  • Стела «Город воинской славы»
Что включено
  • Услуги аккредитованного гида и транспорт.
Что не входит в цену
  • Билеты на смотровую / «Грозный-сити/» (200 руб.)
  • Билеты в музей А. Кадырова (100 руб.)
  • Обед (от 500 руб.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 9:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
12 сен 2025
Хочу поблагодарить гида Мансура Саидова за высочайший профессионализм. Он так искренне,информационно и так интересно показывает и рассказывает о великолепной и очень красивой Чечне,о великом народе Чечни -стойком,терпеливом,гостеприимном,народе с чистой Душой,что
читать дальше

окончательно и бесповоротно влюбляет в Чечню каждого человека. Мне очень повезло!!! Обязательный,надежный,пунктуальный Мансур знает каждый чудесный уголок Грозного и готов, не взирая на время,знакомить каждого гостя с красотой,историей,с прошлым и будущим своей любимого города. Навсегда влюбляешься в Чечню и восхищаешься ее Великим Народом,могучим возрождением и ее красотой теперешней и будущей. Благодарю Вас Мансур за эту экскурсию. Вы безусловно лучшим Гид Чечни. (Сахранская Марина-Российское телевидение.)

Входит в следующие категории Грозного

