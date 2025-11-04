Мои заказы

Дикая природа Чечни - из Грозного

Горное озеро, сожжённое село и 2000-летние гроты
Мы поедем по самым живописным местам Кавказа: живописные видовые точки, Каменное войско и его легенды, красивое озеро Галай-амъ, теснина Терхи и Хайбах с его трагической историей.

За 1 день вы увидите горы во всём их многообразии и услышите рассказы о пути чеченского народа от древности до наших дней.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Грозного

10:00 — смотровая площадка

11:00 — скалы Каменное войско

11:30 — смотровая площадка в Пешхе

11:50 — город Шамсудина

12:30 — башня Ялхой, с которой открываются отличные виды на гроты в скалах

13:20 — сожжённое село Хайбах

13:50 — особенный камень

14:10 — смотровая площадка с видом на горное озеро Галай-амъ

14:30 — пикник озеро Галай-амъ из ваших продуктов. Мы организуем стол и стулья для комфортного обеда

16:30 — природная арка

16:50 — каменная стела

17:20 — теснина Терхи

После этого мы отправимся обратно в Грозный. Тайминг нашей поездки — примерный и гибкий.

Организационные детали

  • Едем на Volkswagen Polo, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero или аналогичном по комфортабельности автомобиле
  • Возьмите с собой еду для пикника
  • Маршрут простой, ограничений по возрасту и физподготовке нет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!

Жан
Жан
4 ноя 2025
Муслим отличный гид и прекрасный душевный человек. У меня был один из самых удивительных и запоминающихся дней - а я опытный путешественник, объехавший вокруг Земли несколько раз. Было просто- ЧУДЕСНО. Этот день мне запомнится на долго. Спасибо Муслим за прерасный пикник возле горново озера. До сих пор живу воспомининиями!!!!!!
