Жан

Муслим отличный гид и прекрасный душевный человек. У меня был один из самых удивительных и запоминающихся дней - а я опытный путешественник, объехавший вокруг Земли несколько раз. Было просто- ЧУДЕСНО. Этот день мне запомнится на долго. Спасибо Муслим за прерасный пикник возле горново озера. До сих пор живу воспомининиями!!!!!!