Мы поедем по самым живописным местам Кавказа: живописные видовые точки, Каменное войско и его легенды, красивое озеро Галай-амъ, теснина Терхи и Хайбах с его трагической историей.
За 1 день вы увидите горы во всём их многообразии и услышите рассказы о пути чеченского народа от древности до наших дней.
За 1 день вы увидите горы во всём их многообразии и услышите рассказы о пути чеченского народа от древности до наших дней.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Грозного
10:00 — смотровая площадка
11:00 — скалы Каменное войско
11:30 — смотровая площадка в Пешхе
11:50 — город Шамсудина
12:30 — башня Ялхой, с которой открываются отличные виды на гроты в скалах
13:20 — сожжённое село Хайбах
13:50 — особенный камень
14:10 — смотровая площадка с видом на горное озеро Галай-амъ
14:30 — пикник озеро Галай-амъ из ваших продуктов. Мы организуем стол и стулья для комфортного обеда
16:30 — природная арка
16:50 — каменная стела
17:20 — теснина Терхи
После этого мы отправимся обратно в Грозный. Тайминг нашей поездки — примерный и гибкий.
Организационные детали
- Едем на Volkswagen Polo, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero или аналогичном по комфортабельности автомобиле
- Возьмите с собой еду для пикника
- Маршрут простой, ограничений по возрасту и физподготовке нет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жан
4 ноя 2025
Муслим отличный гид и прекрасный душевный человек. У меня был один из самых удивительных и запоминающихся дней - а я опытный путешественник, объехавший вокруг Земли несколько раз. Было просто- ЧУДЕСНО. Этот день мне запомнится на долго. Спасибо Муслим за прерасный пикник возле горново озера. До сих пор живу воспомининиями!!!!!!
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Главные места Чечни за 1 день: озеро Казеной Ам, село Хой, Шали и Аргун
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
3150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам из Грозного
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.