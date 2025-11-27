Познакомиться с башенными комплексами и живописными ущельями Кавказа
Ингушетия — самая маленькая республика Северного Кавказа, но её пейзажи и памятники оставляют сильное впечатление. Башенные комплексы на скалах, ущелья и перевалы, водопады и горы.
Вы обнаружите следы раннего христианства, узнаете о местных традициях и насладитесь живописной природой.
Описание экскурсии
Ассинское и Джейрахское ущелья — помимо удивительной природы это хранители целой россыпи уникальных достопримечательностей, культуры и истории.
Древнейший христианский храм Тхаба-Ерды — один из самых таинственных в Ингушетии.
Средневековый комплекс сторожевых башен Вовнушки — башни стоят прямо на скалах, без фундамента.
Башенный комплекс Эгикал — живой музей в окружении гор. С извилистых тропы открывается вид на долину и исторические памятники.
Цей-Лоамский перевал — высота 2100 метров. С обзорной площадки можно полюбоваться горами Ингушетии и Северной Осетии, рассмотреть снежную вершину Казбека.
Эка-Чожинский водопад — крупнейший в Ингушетии, высота 37 метров. Водопад состоит из двух каскадов, его открыли в 2014 году.
Примерный тайминг
9:00 — выезд 10:00 — Ассинское ущелье 11:00 — Эка-Чожинский водопад 11:30 — смотровая площадка с родником 17:00 — возвращение в город
Организационные детали
Поездка проходит на Nissan Pathfinder, Honda Elysion или Toyota Alphard
Дополнительные расходы: входные билеты (въезд к храму) — 200 ₽ за чел., обед 500–1000 ₽ за чел.
Можно провести экскурсию для группы до 15 человек, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1652 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюблённые в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.