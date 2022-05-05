Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам

Джип-тур на Галанчожское озеро - красивейший водоём, располагающийся

Индивидуальная
Джип–тур на Галанчожское озеро — красивейший водоём, располагающийся в окружении очень красивых и живописных горных склонов на высоте около 2000 метров. но очень живописная, как и само место, в котором расположилось озеро.
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам

Что вас ожидает 🤩

  • Знаменитая Галанчожская арка
  • Селение Хайбах
  • Озеро Галанчож

Что вас ожидает:

    Озеро Галанчож — «жемчужина Нашхи»
    Начнем мы свое путешествия от Грозного на запад до селения Гехи, через которое достигнем и пересечём Рошни-Чу, а далее продолжим путь по исторической области Нашха — колыбели чeчeнской цивилизации. Приготовьтeсь восторгаться пeйзажами вдоль горной дороги, по которой мы доберёмся до «железного моста». В этом месте в реку Гехи впадает один из многочисленных притоков. Один из истоков притока бeрeт своe начало прямо из скальной породы.
    Далее начнётся подъём по крутой горной дороге на высоту около 2000 м. Вдоль пути постоянно удивляет своей неповторимостью пейзаж за окном (остановки для видео и фото предусмотрены). Доезжаем до 18 метровой арки, которая называется «второй ход».
    По дороге к озеру заедем в селение Хайбах. В нём во время сталинской депортации 1944 года войсками НКВД было совершено одно из самых ужасных преступлений, о чём вам поведает гид.
    И, наконец, озеро Галанчож (верховье бассейна реки Гехи), настоящая жемчужина Нашхи. С высоты оно похоже на воду, налитое в блюдце. После прогулки по берегу озера и отдыха, двигаемся в обратном направлении.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и куртку/ветровку, (девушкам — джинсы и тунику) и бутылку воды.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Трансфер по программе
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
    Завершение: По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно утром
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой перекус и воду.
    • Можно устроить пикник за дополнительную плату
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно утром

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