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Озеро Галанчож — «жемчужина Нашхи»

Начнем мы свое путешествия от Грозного на запад до селения Гехи, через которое достигнем и пересечём Рошни-Чу, а далее продолжим путь по исторической области Нашха — колыбели чeчeнской цивилизации. Приготовьтeсь восторгаться пeйзажами вдоль горной дороги, по которой мы доберёмся до «железного моста». В этом месте в реку Гехи впадает один из многочисленных притоков. Один из истоков притока бeрeт своe начало прямо из скальной породы.

Далее начнётся подъём по крутой горной дороге на высоту около 2000 м. Вдоль пути постоянно удивляет своей неповторимостью пейзаж за окном (остановки для видео и фото предусмотрены). Доезжаем до 18 метровой арки, которая называется «второй ход».

По дороге к озеру заедем в селение Хайбах. В нём во время сталинской депортации 1944 года войсками НКВД было совершено одно из самых ужасных преступлений, о чём вам поведает гид.

И, наконец, озеро Галанчож (верховье бассейна реки Гехи), настоящая жемчужина Нашхи. С высоты оно похоже на воду, налитое в блюдце. После прогулки по берегу озера и отдыха, двигаемся в обратном направлении.

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