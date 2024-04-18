Предлагаю пройти экспресс-знакомство с Чеченской республикой: за одну экскурсию вы посетите три главных мечети Чечни, расположенные в городах Грозный, Аргун и Шали.
Поднимитесь на одну из высоток комплекса «Грозный Сити», чтобы окинуть город взглядом с высоты птичьего полета, и прогуляетесь по прекрасному Цветочному парку.
Поднимитесь на одну из высоток комплекса «Грозный Сити», чтобы окинуть город взглядом с высоты птичьего полета, и прогуляетесь по прекрасному Цветочному парку.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный Сити
- Цветочный парк
- Лестница в небеса
Описание
Колоритная Чечня
На нашей экскурсии мы исследуем Чеченскую республику — посетим города Грозный, Аргун и Шали, где увидим самые величественные и впечатляющие мечети Европы. Они точно не оставят вас равнодушными:
- мечеть «Гордость мусульман» в Шали — самая большая и роскошная мечеть на всей Европейской части;
- мечеть «Сердце матери» в Аргуне — единственная мечеть в России, которая построена в стиле хай-тек. Вы обязательно посетите ее и насладитесь всей ее красотой, а также узнаете некоторые факты о ее строительстве;
- мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Вы посетите очень колоритную мечеть, сделанную по прообразу Голубой мечети Стамбула. Вы прочувствуете весь восточный колорит Чечни. Также мы посетим всем полюбившийся комплекс высотных зданий «Грозный Сити», где со смотровой одного из небоскрёбов вы сможете насладиться видами города Грозный с высоты птичьего полета. После этого вы прогуляетесь по красивому Цветочному парку, а в заключение нашего тура мы проедем на смотровую площадку, которая называется «Лестница в небеса». Важно знать• Экскурсию можно дополнить посещением Аргунского ущелья (оплачивается дополнительно — 4000 руб. с группы).
- Летом по пятницам, субботам и воскресеньям можно поехать на экскурсию в вечернее время, чтобы дополнительно посмотреть на «Поющие фонтаны» (оплачивается дополнительно — 2000 руб. с группы).
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный Сити
- Цветочный парк
- Лестница в небеса
Что включено
- Экскурсия на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую - 100 руб. с человека
- Обед
- Посещение Аргунского ущелья (по желанию) - 3000 руб. с группы
- Вечерняя экскурсия с осмотром «Поющих фонтанов» (по желанию, летом по пятницам, субботам и воскресеньям) - 2000 руб. с группы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания туриста
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии с иных мест обговаривается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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