Три города Чечни и домашнее чаепитие

Грозный, Аргун, Шали и чаепитие с местной бабушкой за 1 день

Приглашаю на обзорную экскурсию по городам Чечни! Вы увидите три главных мечети республики: Сердце Матери, Гордость мусульман и Сердце Чечни. Заедете в гости к нам домой и пообщаетесь за чашечкой чая с местной бабушкой.

Я расскажу много интересного: есть ли у нас межнациональные браки, как свекровь контролирует жизнь невестки и почему сейчас актуально многоженство.
Три города Чечни и домашнее чаепитие
Три города Чечни и домашнее чаепитие
Три города Чечни и домашнее чаепитие
Три города Чечни и домашнее чаепитие
Три города Чечни и домашнее чаепитие
Три города Чечни и домашнее чаепитие
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Чеченской республикой

Вы посетите три города — Грозный, Аргун, Шали — и увидите главные достопримечательности нашей республики. В программе экскурсии:

  • Мечеть Гордость мусульман — самая большая мечеть в Европе. Вместе мы отыщем в ее архитектуре элементы арабского, персидского и византийского стилей. А также поговорим о том, как она связана с греческим островом Тасос.
  • Мечеть Сердце Матери — возведенная в стиле хай-тек, она стала первой по-настоящему современной мечетью в стране. Вы узнаете, кто ее проектировал и какие инновационные идеи использовались при ее строительстве.
  • Мечеть Сердце Чечни — напоминающая элегантный цветок, она покорит вас величием и изяществом одновременно. Я расскажу, сколько времени ушло на ее возведение, сколько рабочих было при этом задействовано и другие интересные факты.
  • Чаепитие в местной семье — мы поедем к нам домой, выпьем чаю со сладостями и пообщаемся с чеченской бабушкой.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мечети Сердце Чечни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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