Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Чеченской республикой
Вы посетите три города — Грозный, Аргун, Шали — и увидите главные достопримечательности нашей республики. В программе экскурсии:
Мечеть Гордость мусульман — самая большая мечеть в Европе. Вместе мы отыщем в ее архитектуре элементы арабского, персидского и византийского стилей. А также поговорим о том, как она связана с греческим островом Тасос.
Мечеть Сердце Матери — возведенная в стиле хай-тек, она стала первой по-настоящему современной мечетью в стране. Вы узнаете, кто ее проектировал и какие инновационные идеи использовались при ее строительстве.
Мечеть Сердце Чечни — напоминающая элегантный цветок, она покорит вас величием и изяществом одновременно. Я расскажу, сколько времени ушло на ее возведение, сколько рабочих было при этом задействовано и другие интересные факты.
Чаепитие в местной семье — мы поедем к нам домой, выпьем чаю со сладостями и пообщаемся с чеченской бабушкой.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у мечети Сердце Чечни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Румиса — ваш гид в Грозном
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Руми, я гид в Грозном. Очень люблю свою работу, людей и их улыбки. Надеюсь, мы скоро с вами увидимся!