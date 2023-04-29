Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам

Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе

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Горная дорога в Галанчожский район, со всеми её сложностями и фантастическими видами, займёт около 3 часов в одну сторону.

Но как только вы увидите озеро Галай-Ам, эти часы окупятся с лихвой! Мы исследуем одно из самых живописных, неизведанных и безлюдных мест Чеченской республики. А в пути поговорим об обычаях чеченского народа и остановимся в средневековом селении.
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
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Описание

Что вас ожидает

Из Грозного через живописные горные перевалы мы отправимся в край, куда редко добираются туристы. В пути поговорим о культуре и обычаях чеченцев, о нашей истории и жизни регионы. В программе нашего путешествия:

Каменная арка и легендарная Нашха. 18-метровая арка знаменует въезд в историческое место Нашха. Именно здесь, по мнению исследователей, колыбель чеченского народа и его родовых обществ. До наших дней дошли древние постройки, которые вы увидите по пути.

Затерянное зеро Галай-Ам. Словно аккуратное голубое блюдце, озеро расположилось в природной чаше в окружении горных массивов. Поверьте, здесь вас ждут пейзажи невероятной красоты, ради которых стоит проделать долгий путь! Впрочем, и сама дорога к озеру по серпантину будет впечатляющей: за каждым новым поворотом — горные панорамы, от которых захватывает дух.

Селение Акка-Басе с развалинами старинных жилых башен. Средневековое селение, почти разрушенное, всё же сохранило свою самобытную атмосферу до наших дней. Прогуляемся среди остовов каменных и в прямом смысле прикоснемся к чеченкой истории.

В Грозный вернемся к 18-19 часам.

Организационные детали

  • ВАЖНО: при бронировании учитывайте погодные условия в Галанчожском районе на день поездки. В дождь поездка по этому маршруту небезопасна!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Путешествовать будем на комфортабельном внедорожнике (Mitsubishi Pajero либо Nissan Patrol). Транспорт включен в стоимость.
  • Перекус на день нужно взять с собой. Мы едем в труднодоступные места, кафе и ресторанов по пути нет. В пути гид с удовольствием сварит для вас чай/кофе и сделает бутерброды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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