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Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам

Открыть труднодоступный уголок чеченской природы и побывать в древнем селении Акка-Басе
Горная дорога в Галанчожский район, со всеми её сложностями и фантастическими видами, займёт около 3 часов в одну сторону.

Но как только вы увидите озеро Галай-Ам, эти часы окупятся с лихвой! Мы исследуем одно из самых живописных, неизведанных и безлюдных мест Чеченской республики.
5
5 отзывов
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам
Скрытая красота: горное озеро Галай-Ам

Описание экскурсии

Из Грозного через живописные горные перевалы мы отправимся в край, куда редко добираются туристы. В программе нашего путешествия:

Каменная арка и легендарная Нашха. 18-метровая арка знаменует въезд в историческое место Нашха. До наших дней дошли древние постройки, которые вы увидите по пути.

Затерянное зеро Галай-Ам. Словно аккуратное голубое блюдце, озеро расположилось в природной чаше в окружении горных массивов. Поверьте, здесь вас ждут пейзажи невероятной красоты, ради которых стоит проделать долгий путь! Впрочем, и сама дорога к озеру по серпантину будет впечатляющей: за каждым новым поворотом — горные панорамы, от которых захватывает дух.

Селение Акка-Басе с развалинами старинных жилых башен. Средневековое селение, почти разрушенное, всё же сохранило свою самобытную атмосферу до наших дней. Прогуляемся среди остовов каменных и в прямом смысле прикоснемся к чеченской истории.

В Грозный вернёмся к 18-19 часам.

Организационные детали

  • ВАЖНО: при бронировании учитывайте погодные условия в Галанчожском районе на день поездки. В дождь поездка по этому маршруту небезопасна!
  • Поездку для вас проведу я или другой член моей команды
  • Путешествовать будем на комфортабельном внедорожнике (Mitsubishi Pajero либо Nissan Patrol). Транспорт включён в стоимость.
  • Перекус на день нужно взять с собой. Мы едем в труднодоступные места, кафе и ресторанов по пути нет. В пути проводник с удовольствием сварит для вас чай/кофе и сделает бутерброды.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимирлан
Тимирлан — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Тимирлан, я представляю команду профессиональных джиперов. Исколесив практически все горные дороги Северного Кавказа, мы поняли: это великолепие надо показать людям! С 2018 года мы провели более тысячи поездок и не получили ни одного негативного отзыва. С радостью станем вашими проводниками в мир величественных гор!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Алена
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ цивилизации и насладиться спокойствием и умиротворением очень рекомендую!
Тимирлан великолепный гид, интересный собеседник.
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ
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Анастасия
Незабываемая экскурсия, завораживающие виды гор и озера Галай Ам.
Незабываемая экскурсия, завораживающие виды гор и озера Галай Ам.
Незабываемая экскурсия, завораживающие виды гор и озера Галай Ам.
Незабываемая экскурсия, завораживающие виды гор и озера Галай Ам.
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А
Экскурсию проводил Азнаур. Экскурсия проходила в формате дружеского ненавязчивого общения. Мне повезло с погодой, когда приехали на озеро на небе не было ни единого облака и озеро предстало во всей
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красе. Но даже большее впечатление произвела дорога с фантастическими видами! Могу сказать, что это одно из красивейших мест, которые я видел, посетив перед этим Грузию, Ингушетию, Северную Осетию. В завершении Азнаур приготовил горячий чай, который мы пили недалеко от озера. Рекомендую!

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Юлия
Огромное спасибо гиду Азнауру! Экскурсия превзошла все ожидания. Я была на многих экскурсиях и видела много разнообразных пейзажей гор и ущелий северного Кавказа. Но дорога к озеру это что-то - не хватит слов, чтобы описать всю красоту этих мест. Говоря словами В. Высоцкого "лучше гор могут быть только горы, в которых ты не бывал".
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Егор
Экскурсия просто супер!!!
Очень много нового узнали про республику, традиции и быт. Горы прекрасны, да и с погодой нам повезло.
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