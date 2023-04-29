Горная дорога в Галанчожский район, со всеми её сложностями и фантастическими видами, займёт около 3 часов в одну сторону. Но как только вы увидите озеро Галай-Ам, эти часы окупятся с лихвой! Мы исследуем одно из самых живописных, неизведанных и безлюдных мест Чеченской республики. А в пути поговорим об обычаях чеченского народа и остановимся в средневековом селении.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из Грозного через живописные горные перевалы мы отправимся в край, куда редко добираются туристы. В пути поговорим о культуре и обычаях чеченцев, о нашей истории и жизни регионы. В программе нашего путешествия:

Каменная арка и легендарная Нашха. 18-метровая арка знаменует въезд в историческое место Нашха. Именно здесь, по мнению исследователей, колыбель чеченского народа и его родовых обществ. До наших дней дошли древние постройки, которые вы увидите по пути.

Затерянное зеро Галай-Ам. Словно аккуратное голубое блюдце, озеро расположилось в природной чаше в окружении горных массивов. Поверьте, здесь вас ждут пейзажи невероятной красоты, ради которых стоит проделать долгий путь! Впрочем, и сама дорога к озеру по серпантину будет впечатляющей: за каждым новым поворотом — горные панорамы, от которых захватывает дух.

Селение Акка-Басе с развалинами старинных жилых башен. Средневековое селение, почти разрушенное, всё же сохранило свою самобытную атмосферу до наших дней. Прогуляемся среди остовов каменных и в прямом смысле прикоснемся к чеченкой истории.

В Грозный вернемся к 18-19 часам.

Организационные детали