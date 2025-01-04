Из Грозного через живописные горные перевалы мы отправимся в край, куда редко добираются туристы. В программе нашего путешествия:
Каменная арка и легендарная Нашха. 18-метровая арка знаменует въезд в историческое место Нашха. До наших дней дошли древние постройки, которые вы увидите по пути.
Затерянное зеро Галай-Ам. Словно аккуратное голубое блюдце, озеро расположилось в природной чаше в окружении горных массивов. Поверьте, здесь вас ждут пейзажи невероятной красоты, ради которых стоит проделать долгий путь! Впрочем, и сама дорога к озеру по серпантину будет впечатляющей: за каждым новым поворотом — горные панорамы, от которых захватывает дух.
Селение Акка-Басе с развалинами старинных жилых башен. Средневековое селение, почти разрушенное, всё же сохранило свою самобытную атмосферу до наших дней. Прогуляемся среди остовов каменных и в прямом смысле прикоснемся к чеченской истории.
В Грозный вернёмся к 18-19 часам.
Организационные детали
ВАЖНО: при бронировании учитывайте погодные условия в Галанчожском районе на день поездки. В дождь поездка по этому маршруту небезопасна!
Поездку для вас проведу я или другой член моей команды
Путешествовать будем на комфортабельном внедорожнике (Mitsubishi Pajero либо Nissan Patrol). Транспорт включён в стоимость.
Перекус на день нужно взять с собой. Мы едем в труднодоступные места, кафе и ресторанов по пути нет. В пути проводник с удовольствием сварит для вас чай/кофе и сделает бутерброды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимирлан — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Тимирлан, я представляю команду профессиональных джиперов. Исколесив практически все горные дороги Северного Кавказа, мы поняли: это великолепие надо показать людям! С 2018 года мы провели более тысячи поездок и не получили ни одного негативного отзыва. С радостью станем вашими проводниками в мир величественных гор!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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Алена
Невероятно красивая экскурсия, еще нетронутые цивилизацией горные районы Чечни. Невероятный маршрут, кто хочет сбежать от благ цивилизации и насладиться спокойствием и умиротворением очень рекомендую! Тимирлан великолепный гид, интересный собеседник.
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Анастасия
Незабываемая экскурсия, завораживающие виды гор и озера Галай Ам.
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А
Алексей
Экскурсию проводил Азнаур. Экскурсия проходила в формате дружеского ненавязчивого общения. Мне повезло с погодой, когда приехали на озеро на небе не было ни единого облака и озеро предстало во всей читать дальшеуменьшить
красе. Но даже большее впечатление произвела дорога с фантастическими видами! Могу сказать, что это одно из красивейших мест, которые я видел, посетив перед этим Грузию, Ингушетию, Северную Осетию. В завершении Азнаур приготовил горячий чай, который мы пили недалеко от озера. Рекомендую!
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Юлия
Огромное спасибо гиду Азнауру! Экскурсия превзошла все ожидания. Я была на многих экскурсиях и видела много разнообразных пейзажей гор и ущелий северного Кавказа. Но дорога к озеру это что-то - не хватит слов, чтобы описать всю красоту этих мест. Говоря словами В. Высоцкого "лучше гор могут быть только горы, в которых ты не бывал".
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Егор
Экскурсия просто супер!!! Очень много нового узнали про республику, традиции и быт. Горы прекрасны, да и с погодой нам повезло.
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