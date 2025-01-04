Горная дорога в Галанчожский район, со всеми её сложностями и фантастическими видами, займёт около 3 часов в одну сторону. Но как только вы увидите озеро Галай-Ам, эти часы окупятся с лихвой! Мы исследуем одно из самых живописных, неизведанных и безлюдных мест Чеченской республики.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Грозного через живописные горные перевалы мы отправимся в край, куда редко добираются туристы. В программе нашего путешествия:

Каменная арка и легендарная Нашха. 18-метровая арка знаменует въезд в историческое место Нашха. До наших дней дошли древние постройки, которые вы увидите по пути.

Затерянное зеро Галай-Ам. Словно аккуратное голубое блюдце, озеро расположилось в природной чаше в окружении горных массивов. Поверьте, здесь вас ждут пейзажи невероятной красоты, ради которых стоит проделать долгий путь! Впрочем, и сама дорога к озеру по серпантину будет впечатляющей: за каждым новым поворотом — горные панорамы, от которых захватывает дух.

Селение Акка-Басе с развалинами старинных жилых башен. Средневековое селение, почти разрушенное, всё же сохранило свою самобытную атмосферу до наших дней. Прогуляемся среди остовов каменных и в прямом смысле прикоснемся к чеченской истории.

В Грозный вернёмся к 18-19 часам.

Организационные детали