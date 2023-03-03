Помимо заметок о знаковых местах Грозного и его прошлом, полном очень контрастных эпизодов, вы услышите рассказы о чеченской культуре. Наш город запомнится вам вкусной кухней, колоритным рынком и яркими нарядами. С меня — заведение, где готовят самый вкусный хингалш, и местечко, где можно купить серебро по самым низким ценам. Кроме того, я расскажу, почему у всех здесь, в основном, П-образные дома и как уживаются в одном дворе свекровь и невестка. Не обойдем стороной традиции гостеприимства. А еще поговорим о том, как у нас мужчины сватались и брали обед верности.
Обед и входные билеты оплачиваются отдельно: музей и смотровая площадка — по 100 руб. /человека.