Приглашаю отправиться на прогулку по самым ярким местам, где раскрывается дух и облик столицы Чечни. Вы познакомитесь с историей современных и старинных святынь, погуляете по ухоженным променадам и откроете лучшие панорамы с высоты. А также услышите любопытные факты о чеченских традициях, отведаете лучший хингалш и заглянете на колоритный рынок.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по улочкам и крышам Грозного

Мы зайдем в величественную мечеть «Сердце Чечни», которая является уменьшенной копией Голубой мечети. Я расскажу, сколько времени ушло на ее возведение, сколько рабочих было при этом задействовано и другие интересные факты.

Поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на основные достопримечательности с подсветкой от резиденции Главы Республики.

Также погуляем по местному Арбату и задержимся у английского дворца советского периода.

Осматривая храм Святого Михаила Архангела, вы узнаете о непростой судьбе старинного памятника, восстанавливаемого дважды, и 200-летней чудотворной иконе, сохранившейся в обители.

И конечно, за 2,5 часа я покажу немало других замечательных локаций, где по вашему желанию сфотографирую вас или поснимаю на видео.

Грозный изнутри

Помимо заметок о знаковых местах Грозного и его прошлом, полном очень контрастных эпизодов, вы услышите рассказы о чеченской культуре. Наш город запомнится вам вкусной кухней, колоритным рынком и яркими нарядами. С меня — заведение, где готовят самый вкусный хингалш, и местечко, где можно купить серебро по самым низким ценам. Кроме того, я расскажу, почему у всех здесь, в основном, П-образные дома и как уживаются в одном дворе свекровь и невестка. Не обойдем стороной традиции гостеприимства. А еще поговорим о том, как у нас мужчины сватались и брали обед верности.

Организационные детали

Обед и входные билеты оплачиваются отдельно: музей и смотровая площадка — по 100 руб. /человека.