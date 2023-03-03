Грозный - в дружеской компании

Познакомиться с достопримечательностями, посетить лучшие смотровые и узнать детали местной культуры

Приглашаю отправиться на прогулку по самым ярким местам, где раскрывается дух и облик столицы Чечни.

Вы познакомитесь с историей современных и старинных святынь, погуляете по ухоженным променадам и откроете лучшие панорамы с высоты.

А также услышите любопытные факты о чеченских традициях, отведаете лучший хингалш и заглянете на колоритный рынок.
Грозный - в дружеской компании
Грозный - в дружеской компании
Грозный - в дружеской компании
Грозный - в дружеской компании
Грозный - в дружеской компании
Грозный - в дружеской компании
Грозный - в дружеской компании
Грозный - в дружеской компании
Ближайшие даты:
7
янв
9
янв
10
янв
12
янв
13
янв
14
янв
16
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по улочкам и крышам Грозного

  • Мы зайдем в величественную мечеть «Сердце Чечни», которая является уменьшенной копией Голубой мечети. Я расскажу, сколько времени ушло на ее возведение, сколько рабочих было при этом задействовано и другие интересные факты.
  • Поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на основные достопримечательности с подсветкой от резиденции Главы Республики.
  • Также погуляем по местному Арбату и задержимся у английского дворца советского периода.
  • Осматривая храм Святого Михаила Архангела, вы узнаете о непростой судьбе старинного памятника, восстанавливаемого дважды, и 200-летней чудотворной иконе, сохранившейся в обители.
  • И конечно, за 2,5 часа я покажу немало других замечательных локаций, где по вашему желанию сфотографирую вас или поснимаю на видео.

Грозный изнутри

Помимо заметок о знаковых местах Грозного и его прошлом, полном очень контрастных эпизодов, вы услышите рассказы о чеченской культуре. Наш город запомнится вам вкусной кухней, колоритным рынком и яркими нарядами. С меня — заведение, где готовят самый вкусный хингалш, и местечко, где можно купить серебро по самым низким ценам. Кроме того, я расскажу, почему у всех здесь, в основном, П-образные дома и как уживаются в одном дворе свекровь и невестка. Не обойдем стороной традиции гостеприимства. А еще поговорим о том, как у нас мужчины сватались и брали обед верности.

Организационные детали

Обед и входные билеты оплачиваются отдельно: музей и смотровая площадка — по 100 руб. /человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у храма Михаила Архангела
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиВодные развлечения👩‍🏫Для школьников👵Для пенсионеров☀️Летние🔭ОбзорныеХрам Архангела Михаила🗽Популярные места🙏РелигиозныеЦентральная площадьГрозный-СитиМечеть «Сердце Чечни»👨‍🎓Для студентов

Похожие туры в Грозном

Грозный история и современность
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Грозный история и современность
Мы посетим мечеть «Сердце Чечни», полюбуемся на город с небоскребов Грозный-Сити
центр города
4 500 за всё до 6 чел.
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Город Грозный и регион КМВ. Тур на выходные
В этом туре вы посетите Грозный и регион Кавказских Минеральных Вод
г. Пятигорск
3 мар
10 мар
17 мар
24 мар
от 11 900 за 1 человека
О Грозном - интересно и с любовью
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сайд-Магомед
Сайд-Магомед
5
100 отзывов
Очень популярно сейчас
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Мечеть Сердце Чечни
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
2 999 за всё до 5 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Адам
Адам
5
23 отзыва
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
5 000 за всё до 5 чел.
Грозный и самые притягательные мечети Чечни! VIP
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
1 отзыв
Грозный и самые притягательные мечети Чечни! VIP
Мы отправимся на обзорную прогулку по Грозному
Заберу вас с отеля
10 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Апти
Апти
5
56 отзывов
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
по договоренности
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
7 800 за всё до 3 чел.
Первый день в Грозном
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Нур-Магомед
Нур-Магомед
5
1 отзыв
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
у мечети «Сердце Чечни»
Сегодня
Завтра
8 янв
12 янв
2 999 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Грозный
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Добро пожаловать в Грозный
Вы погуляете по центральной части Грозного, чтобы познакомиться с его историей и современной жизнью
Грозный, сквер Журналистов
5 000 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и радушный Грозный
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
5
1 отзыв
Гостеприимный и радушный Грозный
Грозный стал городом в конце XIX века и с тех пор пережил много взлетов и падений
Мы заберем вас с места проживания
8 500 за всё до 3 чел.
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Классическая программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
В этом туре вы поближе познакомитесь с Кавказом
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 23 450 за 1 человека
Добро пожаловать в Грозный
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.4
9 отзывов
Добро пожаловать в Грозный
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
в сквере Журналистов
8 янв
12 янв
13 янв
14 янв
5 500 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Грозного
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ахмед
Ахмед
Нет отзывов
Сулакский каньон из Грозного
Посетить «визитную карточку» Дагестана и восхититься фантастическими пейзажами
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
13 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Грозном
ХОРОШО
🧭
ТАМ