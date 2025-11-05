Мы приглашаем вас в вечернее путешествие по главным символам Чечни. Когда включается подсветка, они приобретают особую красоту и одухотворённость. Вы познакомитесь со столицей республики и выясните, почему город так называется. Узнаете о прошлом Грозного, традициях и обычаях чеченского народа. И конечно, услышите историю всех трёх мечетей.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном — одна из самых больших на Кавказе. Её фасады и интерьеры отделаны травертином.
Мечеть «Сердце матери» в Аргуне — первая и единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тэк. Олицетворяет материнскую любовь и заботу.
Мечеть «Гордость мусульман» в Шали — самая большая мечеть в Европе. Создана из белоснежного мрамора с греческого острова Тасос.
Смотровая площадка «Лестница в небеса» — отсюда на высоте 380 метров открывается вид на столицу республики, город Грозный.
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris, Toyota Corolla или Toyota Camry
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 805 туристов
Я живу в Грозном и представляю дружную команду гидов. Мы расскажем вам историю Чеченской Республики, покажем самые красивые места, поделимся местными традициями и обычаями. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в отличной компании!Задать вопрос
5
Основано на 5 отзывах
С
Светлана
5 ноя 2025
Очень понравились экскурсии! Ахмед очень приятный молодой человек, легко располагает к себе, дружелюбный и общительный. Рассказывает интересно, отвечал на все наши вопросы. Возил нас по интересным локациям. От поездки остались только приятные впечатления. Спасибо!!!
В
Вадим
27 окт 2025
Добрый, умный, радушный, понимающий, терпеливый экскурсовод, отлично разбирающийся в истории Чечни и учитывающий пожелания клиентов 👍👍👍Рекомендую однозначно 👍👍👍
Александр
19 июл 2025
Отличная и познавательная экскурсия! Всё очень хорошо!
А
Александр
9 июл 2025
Прекрасно проведённая экскурсия. Получили удовольствие.
В
Владимир
29 апр 2025
Экскурсия прошла на легке, все красиво и интересно. Спасибо Ахмеду за рассказ и погружение в тонкости культуры.
