Мы приглашаем вас в вечернее путешествие по главным символам Чечни. Когда включается подсветка, они приобретают особую красоту и одухотворённость. Вы познакомитесь со столицей республики и выясните, почему город так называется. Узнаете о прошлом Грозного, традициях и обычаях чеченского народа. И конечно, услышите историю всех трёх мечетей.

Описание экскурсии

Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном — одна из самых больших на Кавказе. Её фасады и интерьеры отделаны травертином.

Мечеть «Сердце матери» в Аргуне — первая и единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тэк. Олицетворяет материнскую любовь и заботу.

Мечеть «Гордость мусульман» в Шали — самая большая мечеть в Европе. Создана из белоснежного мрамора с греческого острова Тасос.

Смотровая площадка «Лестница в небеса» — отсюда на высоте 380 метров открывается вид на столицу республики, город Грозный.

Организационные детали