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фото», не выбирайте это предложение 🚫⛔️ Экскурсия с Румисой - это действительно прогулка в дружеской компании 🙌🏻 Название оправдано на все стопятьсоттыщ процентов!!) С первых минут было ощущение, что встретилась с подругой и просто гуляем по городу. Румиса потрясающая! Мой грозненский краш 🫶🏻💜 Разносторонне развитая, простая до безумия и в то же время невероятно начитанная девушка 👌🏻 Два часа пролетели за легкой непринужденной беседой обо всем: архитектура, история, культура, традиции… + посмотрели всё, что было интересно мне, а не заявлено «обязательно к посещению» - это прям отдельный кайф)) Советую всем! Вот вообще без вариантов)