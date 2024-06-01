1 чел.
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Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
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Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
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от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
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2 часа
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
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Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
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4 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ЮЮрий18 мая 2024Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
- ВВалерия17 мая 2024Экскурсии с Адамом и Зелемханом это просто на разрыв сердечка! Спасибо вам за ваши обширные знания, доброту, толерантность к другому
- ННина12 мая 2024Если вам нужна экскурсия из серии «посмотрите налево/посмотрите направо, давайте остановимся у этого здания, встаньте вот здесь, чтобы сделать стандартное
- ИИрина4 мая 2024У нас была замена гида, провел Рамзан. Очень грамотный и знающий молодой человек. Рассказ очень объемный, много деталей, ответ получили
- ССветлана4 мая 2024Экскурсия содержательная, было сделано много красочных фото у основных достопримечательностях Грозного.
- NNATALYA2 мая 2024Были на экскурсии 29 апреля. Я бы назвала её Вечерний Грозный. Гид - Адам. Впечатление великолепное!!! Это знаток истории, прошлого и настоящего, эрудит, с высокой культурой общения! Рекомендую всем!
- ЕЕкатерина2 мая 2024Вот так бывает: планируешь экскурсию, а в итоге оставляешь там огромный кусок сердца! Экскурсии с Адамом буду рекомендовать не только друзьям,
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Центральная площадь»
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