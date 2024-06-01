Центральная площадь – экскурсии в Грозном

Найдено 5 экскурсий в категории «Центральная площадь» в Грозном, цены от 4 999 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520 за всё до 20 чел.
Первый день в Грозном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999 за всё до 19 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Грозный - в дружеской компании
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • Ю
    Юрий
    18 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копияПриятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия
  • В
    Валерия
    17 мая 2024
    Грозный: прошлое, настоящее и будущее
    Экскурсии с Адамом и Зелемханом это просто на разрыв сердечка! Спасибо вам за ваши обширные знания, доброту, толерантность к другому
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    мнению! Вы много дали нам для понимания Чечни и ее жителей! Ребята с такой любовью рассказывают о своей родине, что невольно перенимаешь это чувство! Всем, кто хочет не просто посмотреть, но и понять, прочувствовать - рекомендую!!!

  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Грозный - в дружеской компании
    Если вам нужна экскурсия из серии «посмотрите налево/посмотрите направо, давайте остановимся у этого здания, встаньте вот здесь, чтобы сделать стандартное
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    фото», не выбирайте это предложение 🚫⛔️ Экскурсия с Румисой - это действительно прогулка в дружеской компании 🙌🏻 Название оправдано на все стопятьсоттыщ процентов!!) С первых минут было ощущение, что встретилась с подругой и просто гуляем по городу. Румиса потрясающая! Мой грозненский краш 🫶🏻💜 Разносторонне развитая, простая до безумия и в то же время невероятно начитанная девушка 👌🏻 Два часа пролетели за легкой непринужденной беседой обо всем: архитектура, история, культура, традиции… + посмотрели всё, что было интересно мне, а не заявлено «обязательно к посещению» - это прям отдельный кайф)) Советую всем! Вот вообще без вариантов)

  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Первый день в Грозном
    У нас была замена гида, провел Рамзан. Очень грамотный и знающий молодой человек. Рассказ очень объемный, много деталей, ответ получили
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    на все свои вопросы, погрузились в трагическую историю города. Нас всегда подкупает, когда гид настолько много знает. Всем остались довольны, главный знак качества, когда экскурсия закончилась, а ты хочешь ещё продолжения) спасибо

    У нас была замена гида, провел Рамзан. Очень грамотный и знающий молодой человек. Рассказ очень объемныйУ нас была замена гида, провел Рамзан. Очень грамотный и знающий молодой человек. Рассказ очень объемныйУ нас была замена гида, провел Рамзан. Очень грамотный и знающий молодой человек. Рассказ очень объемныйУ нас была замена гида, провел Рамзан. Очень грамотный и знающий молодой человек. Рассказ очень объемный
  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Первый день в Грозном
    Экскурсия содержательная, было сделано много красочных фото у основных достопримечательностях Грозного.
  • N
    NATALYA
    2 мая 2024
    Грозный: прошлое, настоящее и будущее
    Были на экскурсии 29 апреля. Я бы назвала её Вечерний Грозный. Гид - Адам. Впечатление великолепное!!! Это знаток истории, прошлого и настоящего, эрудит, с высокой культурой общения! Рекомендую всем!
    Были на экскурсии 29 апреля. Я бы назвала её Вечерний Грозный. Гид - Адам. Впечатление великолепное!!!
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Грозный: прошлое, настоящее и будущее
    Вот так бывает: планируешь экскурсию, а в итоге оставляешь там огромный кусок сердца! Экскурсии с Адамом буду рекомендовать не только друзьям,
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    но всем-всем-всем. Невероятно обаятельный и внимательный человек, интересный рассказчик, очень эрудированный, образованный, культурный, пунктуальный и обязательный, словом, профессионал своего дела, не гид, не экскурсовод, а Вергилий, с которым хочется путешествовать везде, а не только по Чеченской Республике Вернусь обязательно, не все истории прослушаны, еще не все горы исхожены, не все интересности осмотрены, не все лепешки с тыквой съедены, не все песни спеты

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Центральная площадь»

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  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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