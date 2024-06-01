Неспешные экскурсии Грозного для пенсионеров

Найдено 7 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Грозном, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Грозном - интересно и с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Первый день в Грозном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999 за всё до 19 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
🚗 На машине
Групповая
7 часов
4 отзыва
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за человека
О Грозном - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 12 чел.
Грозный - в дружеской компании
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • z
    zabivan
    22 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
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    Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!

    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия по г. Грозный.
  • Ю
    Юрий
    18 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копияПриятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия очень понравилась! Посетили две великолепные мечети в г. Аргун и г. Шали, посмотрели на родник "Девичья коса" и восхитились
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    необыкновенной красотой горного озера Кезеной-Ам. Не смотря на сложные погодные условия наш опытный экскурсовод Ахмед приложил все усилия, чтобы поездка прошла максимально комфортно, безопасно и интересно.

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Грозный - в дружеской компании
    Если вам нужна экскурсия из серии «посмотрите налево/посмотрите направо, давайте остановимся у этого здания, встаньте вот здесь, чтобы сделать стандартное
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    фото», не выбирайте это предложение 🚫⛔️ Экскурсия с Румисой - это действительно прогулка в дружеской компании 🙌🏻 Название оправдано на все стопятьсоттыщ процентов!!) С первых минут было ощущение, что встретилась с подругой и просто гуляем по городу. Румиса потрясающая! Мой грозненский краш 🫶🏻💜 Разносторонне развитая, простая до безумия и в то же время невероятно начитанная девушка 👌🏻 Два часа пролетели за легкой непринужденной беседой обо всем: архитектура, история, культура, традиции… + посмотрели всё, что было интересно мне, а не заявлено «обязательно к посещению» - это прям отдельный кайф)) Советую всем! Вот вообще без вариантов)

  • Е
    Елизавета
    12 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают люди,посещающие такие турпоездки, неуровнавешенные
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    и скандальные…. Обидно за водителя и гида. Вся поездка была очень познавательная, много фото и я буду вспоминать с любовью! Спасибо большое!

    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Для пенсионеров»

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  1. О Грозном - интересно и с любовью
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  3. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  4. Первый день в Грозном
  5. Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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