1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
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Индивидуальная
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Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
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10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона
Начало: у мечети Сердце Чечни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- zzabivan22 мая 2024Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
- ААлександр22 мая 2024Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
- ВВладимир21 мая 2024Замечательная экскурсия по г. Грозный.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Самое главное»
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