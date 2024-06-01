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Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!