Едем в Ингушетию — за историей и красотой гор. Здесь стоят башни-чудеса и древний храм, шумит Асса в ущелье, сверкают водопад и родник. Вы поприветствуете гору Казбек и пики Цей-Лоама, подниметесь к башенному комплексу Эгикал и увидите сосны, упрямо растущие на отвесных скалах. Узнаете, кто такие вайнахи и какие обычаи до сих пор хранят ингуши.

Описание экскурсии

10:20 — мы окажемся в Ассинском ущелье, полюбуемся на реку Асса и величественные горы

11:20 — пройдём по мосту над Ассой. По дикому ущелью отправимся к большому Эка-Чожинскому водопаду

12:10 — остановимся у родника и посетим смотровую площадку с видом на отвесные скалы, на которых растёт кавказская сосна

12:40 — через пограничную зону проедем к древнему христианскому храму Тхаба-Ерды

13:20 — прибудем к уникальным родовым башням ингушского тейпа Оздой Вовнушки

14:00 — приедем к Джейрахскому ущелью и остановимся на смотровой площадке у башенного комплекса Эгикал

14:30 — поднимемся на высоту 1400 м на смотровую площадку с видом на Кавказский хребет, где круглый год — снега и ледники

14:50 — остановимся на перевале Цей-Лоам на высоте 2100 м и посетим две смотровые площадки, откуда видно гору Казбек

17:30–18:00 — примерно в это время мы вернёмся в Грозный

В путешествии вы узнаете:

для чего предки ингушей строили башни в труднодоступных местах

каким был Великий шёлковый путь

что делали грузинские миссионеры на территории Ингушетии много лет назад

что необычного в быте и культуре местного народа

правда ли, что здесь до сих пор воруют невест

Организационные детали