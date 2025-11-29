Дикие ущелья, уникальные башни и особенная культура ингушей
Едем в Ингушетию — за историей и красотой гор. Здесь стоят башни-чудеса и древний храм, шумит Асса в ущелье, сверкают водопад и родник.
Вы поприветствуете гору Казбек и пики Цей-Лоама, подниметесь к башенному комплексу Эгикал и увидите сосны, упрямо растущие на отвесных скалах. Узнаете, кто такие вайнахи и какие обычаи до сих пор хранят ингуши.
Описание экскурсии
10:20 — мы окажемся в Ассинском ущелье, полюбуемся на реку Асса и величественные горы
11:20 — пройдём по мосту над Ассой. По дикому ущелью отправимся к большому Эка-Чожинскому водопаду
12:10 — остановимся у родника и посетим смотровую площадку с видом на отвесные скалы, на которых растёт кавказская сосна
12:40 — через пограничную зону проедем к древнему христианскому храму Тхаба-Ерды
14:00 — приедем к Джейрахскому ущелью и остановимся на смотровой площадке у башенного комплекса Эгикал
14:30 — поднимемся на высоту 1400 м на смотровую площадку с видом на Кавказский хребет, где круглый год — снега и ледники
14:50 — остановимся на перевале Цей-Лоам на высоте 2100 м и посетим две смотровые площадки, откуда видно гору Казбек
17:30–18:00 — примерно в это время мы вернёмся в Грозный
В путешествии вы узнаете:
для чего предки ингушей строили башни в труднодоступных местах
каким был Великий шёлковый путь
что делали грузинские миссионеры на территории Ингушетии много лет назад
что необычного в быте и культуре местного народа
правда ли, что здесь до сих пор воруют невест
Организационные детали
Едем на Volkswagen Polo, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero или аналогичном по комфортабельности автомобиле
Дополнительные расходы: въезд к храму — 200 ₽ за чел., обед (в районе Цей-Лоамского перевала) — по желанию
Чтобы проехать пограничную зону, понадобятся российский паспорт и свидетельство о рождении для детей
Заберём вас из Грозного, Аргуна, Шали и близлежащих населённых пунктов
Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!