Из Грозного - в невероятную Ингушетию

Дикие ущелья, уникальные башни и особенная культура ингушей
Едем в Ингушетию — за историей и красотой гор. Здесь стоят башни-чудеса и древний храм, шумит Асса в ущелье, сверкают водопад и родник.

Вы поприветствуете гору Казбек и пики Цей-Лоама, подниметесь к башенному комплексу Эгикал и увидите сосны, упрямо растущие на отвесных скалах. Узнаете, кто такие вайнахи и какие обычаи до сих пор хранят ингуши.
Описание экскурсии

10:20 — мы окажемся в Ассинском ущелье, полюбуемся на реку Асса и величественные горы

11:20 — пройдём по мосту над Ассой. По дикому ущелью отправимся к большому Эка-Чожинскому водопаду

12:10 — остановимся у родника и посетим смотровую площадку с видом на отвесные скалы, на которых растёт кавказская сосна

12:40 — через пограничную зону проедем к древнему христианскому храму Тхаба-Ерды

13:20 — прибудем к уникальным родовым башням ингушского тейпа Оздой Вовнушки

14:00 — приедем к Джейрахскому ущелью и остановимся на смотровой площадке у башенного комплекса Эгикал

14:30 — поднимемся на высоту 1400 м на смотровую площадку с видом на Кавказский хребет, где круглый год — снега и ледники

14:50 — остановимся на перевале Цей-Лоам на высоте 2100 м и посетим две смотровые площадки, откуда видно гору Казбек

17:30–18:00 — примерно в это время мы вернёмся в Грозный

В путешествии вы узнаете:

  • для чего предки ингушей строили башни в труднодоступных местах
  • каким был Великий шёлковый путь
  • что делали грузинские миссионеры на территории Ингушетии много лет назад
  • что необычного в быте и культуре местного народа
  • правда ли, что здесь до сих пор воруют невест

Организационные детали

  • Едем на Volkswagen Polo, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero или аналогичном по комфортабельности автомобиле
  • Дополнительные расходы: въезд к храму — 200 ₽ за чел., обед (в районе Цей-Лоамского перевала) — по желанию
  • Чтобы проехать пограничную зону, понадобятся российский паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Заберём вас из Грозного, Аргуна, Шали и близлежащих населённых пунктов
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!

