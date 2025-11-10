Местность, которая напоминает Швейцарию: величественные горы соседствуют с богатой растительностью и невероятной красоты водоёмами.
Вы побываете на озере Кезеной-Ам, посетите Герменчукский этно-парк, где познакомитесь с бытом чеченского народа, заглянете в село Харачой и в древний город Хой, а ещё увидите известные мечети городов Аргун и Шали.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Лучше гор могут быть только горы!. . Вы побываете в сказке, которую никогда не забудете. Мы погрузимся в мир современности и старины:
- Города Аргун и Шали с их великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
- Герменчукский этно-парк, который покажет нам жизнь и быт чеченцев в старину.
- Харачой — родовое село известного чеченского абрека Зелимхана Харачоевского. Здесь мы увидим родник Девичья коса.
- По серпантину поднимемся до озера Кезеной-Ам.
• Далее город стражников — Хой. Важная информация:Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровку.
Каждый день в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Города Аргун и Шали
- Мечеть Сердце матери
- Мечеть Гордость мусульман
- Герменчукский этно-парк
- Село Харачой
- Родник Девичья коса
- Горное озеро Кезеной-Ам
- Город Хой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты - 200 руб. /чел.
- Катание на лодке и катамаране
- Конные прогулки
- Катание на зип-лайне
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
