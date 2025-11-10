Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Местность, которая напоминает Швейцарию: величественные горы соседствуют с богатой растительностью и невероятной красоты водоёмами.



Вы побываете на озере Кезеной-Ам, посетите Герменчукский этно-парк, где познакомитесь с бытом чеченского народа, заглянете в село Харачой и в древний город Хой, а ещё увидите известные мечети городов Аргун и Шали.