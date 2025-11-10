Мои заказы

Маленькая Швейцария: озеро Кезеной-Ам, города Аргун и Шали (индивидуально)

Местность, которая напоминает Швейцарию: величественные горы соседствуют с богатой растительностью и невероятной красоты водоёмами.

Вы побываете на озере Кезеной-Ам, посетите Герменчукский этно-парк, где познакомитесь с бытом чеченского народа, заглянете в село Харачой и в древний город Хой, а ещё увидите известные мечети городов Аргун и Шали.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Лучше гор могут быть только горы!. . Вы побываете в сказке, которую никогда не забудете. Мы погрузимся в мир современности и старины:

  • Города Аргун и Шали с их великолепными мечетями «‎‎Сердце матери» и «‎‎Гордость мусульман».
  • Герменчукский этно-парк, который покажет нам жизнь и быт чеченцев в старину.
  • Харачой — родовое село известного чеченского абрека Зелимхана Харачоевского. Здесь мы увидим родник Девичья коса.
  • По серпантину поднимемся до озера Кезеной-Ам.

• Далее город стражников — Хой. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровку.

Каждый день в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Города Аргун и Шали
  • Мечеть Сердце матери
  • Мечеть Гордость мусульман
  • Герменчукский этно-парк
  • Село Харачой
  • Родник Девичья коса
  • Горное озеро Кезеной-Ам
  • Город Хой
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты - 200 руб. /чел.
  • Катание на лодке и катамаране
  • Конные прогулки
  • Катание на зип-лайне
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и возьмите с собой ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Грозного

