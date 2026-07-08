Самое большое озеро Кавказа среди горных вершин и альпийских лугов ждёт вас! Мы посетим не только Кезеной-Ам, но и интересные города: древнее селение Хой со сторожевыми башнями, а также Шали и Аргун с величественными современными мечетями.
Описание экскурсииВысокогорное озеро “Кезеной-ам” – это услада для глаз, это такое место, где можно писать стихи. Одно дело слышать о нем, а другое дело посетить и увидеть его своими глазами. А эти “альпийские” луга, покрытые ковровой зеленью, не оставят вас равнодушными никого. Также мы побываем на самом живописном месте Веденского ущелья, где человек на секунду замирает от красоты этих гор. Дальше мы направляемся в селение чеченских стражников “Хой”, построенное между Х и ХIV веками. На обратном пути мы заезжаем в г. Шали в самую большую мечеть в Европе, выполненную полностью из белого греческого мрамора. Мечеть в Аргуне, единственную мечеть в России, построенную в стиле хай-тек.
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть имени Пророка Мухаммада (С.А. в.) - «Гордость мусульман»
- Памятник чеченскому Робин Гуду
- Родник «Девичья коса»
- Перевал «Харами»
- Озеро Кезеной-Ам
- Селение стражников Хой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билет в музей Хой - 100 руб. с человека
- Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Завершение: Ваш адрес в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 191 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная получилась экскурсия, хотя и не без сюрпризов. Как то мы не озаботились таблетками от укачивания, а надо было. Серпантин там знатный. Погода тоже не порадовала, да и озеро было
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Ю
Дорога из Грозного занимает часа два, но приличную часть этого времени видишь потрясающие пейзажи. Затем горный серпантин с очень крутыми поворотами и озеро - оно невероятное. В этих локациях легко
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О
Отличная экскурсия! Нашим гидом был Ахмед.
Мы увидели мечети Аргуна и Шали в дневное время (до этого мы любовались ими в вечернее). Вокруг мечетей разбиты великолепные парки (скверы) с огромным количеством
Мы увидели мечети Аргуна и Шали в дневное время (до этого мы любовались ими в вечернее). Вокруг мечетей разбиты великолепные парки (скверы) с огромным количеством
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А
Благодарна Ахмеду за экскурсию к озеру Кезенойам. Приехали в г. Грозный с семьей из 3-х человек и решили заранее забронировать индивидуальную экскурсию на сайте. Ахмед за день до поездки связался
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С
Хочу поблагодарить организатора нашей экскурсии в Грозном. Все прошло на высшем уровне. Предварительно списались, созвонились. Экскурсии были индивидуальные. Вечером ночной Грозный-современная архитектура, красивые здания, чистота, благоустройство территории, невероятные виды со
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А
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации и до конца поездки! Нашим гидом был самый-самый лучший в мире ГИД Ахмед!!! Молодой,
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