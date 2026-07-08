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цветов и деревьев, есть прудики с рыбками и черепашками.

Далее мы отправились к озеру Кезеной-Ам. Дорога к озеру - отдых для глаз! Кругом зеленые горы, с видами на ущелья. А само озеро… Это действительно жемчужина. Мы увидели все оттенки воды от бирюзового до глубоко синего (набегающие облака раскрашивали озеро разными красками как изысканный художник!) На озере можно покататься на лодках (с веслами) или на электрической - так как любые моторные - запрещены для сохранения природы. И это очень правильное решение.

После этого мы отправились к городу стражников Хой. Очень фотогеничное место (дают напрокат одежду стражников - получаются очень колоритные фото!). Сама деревня расположена в красивом месте, можно подняться на башню - с нее открывается прекрасный вид на окрестности. После этого мы посетили родник - девичья коса. Было очень мило наблюдать за местными детишками, которые бегали рядом. Для них это никакая не достопримечательность, а обычная жизнь. Так что погружение в красоты было максимальным и колоритным.

Гид много рассказывал про историю этих мест. Нам было интересно.