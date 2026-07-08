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Жемчужина Чечни - озеро Казеной-Ам, село Хой, мечети городов - Аргун, Шали

Самое большое озеро Кавказа среди горных вершин и альпийских лугов ждёт вас! Мы посетим не только Кезеной-Ам, но и интересные города: древнее селение Хой со сторожевыми башнями, а также Шали и Аргун с величественными современными мечетями.
4.9
191 отзыв
Жемчужина Чечни - озеро Казеной-Ам, село Хой, мечети городов - Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - озеро Казеной-Ам, село Хой, мечети городов - Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - озеро Казеной-Ам, село Хой, мечети городов - Аргун, Шали

Описание экскурсии

Высокогорное озеро “Кезеной-ам” – это услада для глаз, это такое место, где можно писать стихи. Одно дело слышать о нем, а другое дело посетить и увидеть его своими глазами. А эти “альпийские” луга, покрытые ковровой зеленью, не оставят вас равнодушными никого. Также мы побываем на самом живописном месте Веденского ущелья, где человек на секунду замирает от красоты этих гор. Дальше мы направляемся в селение чеченских стражников “Хой”, построенное между Х и ХIV веками. На обратном пути мы заезжаем в г. Шали в самую большую мечеть в Европе, выполненную полностью из белого греческого мрамора. Мечеть в Аргуне, единственную мечеть в России, построенную в стиле хай-тек.

Вы сами выбираете дату и время

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть имени Пророка Мухаммада (С.А. в.) - «Гордость мусульман»
  • Памятник чеченскому Робин Гуду
  • Родник «Девичья коса»
  • Перевал «Харами»
  • Озеро Кезеной-Ам
  • Селение стражников Хой
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билет в музей Хой - 100 руб. с человека
  • Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Завершение: Ваш адрес в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 191 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
182
4
6
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А
Отличная получилась экскурсия, хотя и не без сюрпризов. Как то мы не озаботились таблетками от укачивания, а надо было. Серпантин там знатный. Погода тоже не порадовала, да и озеро было
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слишком полноводным и всей красоты оценить не удалось. Но потенциал виден сразу.
Гид Руслан очень знающий и в принципе интересный человек. Рассказывал много историй о быте, обычаях чеченцев и других горцев. Мы прекрасно провели время. Безусловно, отправились бы с ним и в другие путешествия по этому замечательному краю!

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Ю
Дорога из Грозного занимает часа два, но приличную часть этого времени видишь потрясающие пейзажи. Затем горный серпантин с очень крутыми поворотами и озеро - оно невероятное. В этих локациях легко
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мог бы быть снят Властелин колец. Очень понравился город Хой, целый лабиринт, зависший на обрыве красивейшего ущелья. Много животных вокруг: лошади, огромные отары овец, коровы, орлы (или другие хищные птицы). В общем, маршрут очень живописный. Наш гид Султан было само спокойствие вопреки стереотипам о взрывных кавказских народах. Вел машину спокойно и уверенно, даже в тумане на серпантине, ни разу не было страшно. Легко поддерживал диалог и по теме экскурсии и по жизни в Чечне в целом. Спасибо также организатору - Ахмеду, в суете праздничных дней находил для нас варианты по машинам и гидам, всегда был на связи. Гарантирую, что мы ещё приедем в горную Чечню, от такой красоты сложно оторваться.

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О
Отличная экскурсия! Нашим гидом был Ахмед.
Мы увидели мечети Аргуна и Шали в дневное время (до этого мы любовались ими в вечернее). Вокруг мечетей разбиты великолепные парки (скверы) с огромным количеством
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цветов и деревьев, есть прудики с рыбками и черепашками.
Далее мы отправились к озеру Кезеной-Ам. Дорога к озеру - отдых для глаз! Кругом зеленые горы, с видами на ущелья. А само озеро… Это действительно жемчужина. Мы увидели все оттенки воды от бирюзового до глубоко синего (набегающие облака раскрашивали озеро разными красками как изысканный художник!) На озере можно покататься на лодках (с веслами) или на электрической - так как любые моторные - запрещены для сохранения природы. И это очень правильное решение.
После этого мы отправились к городу стражников Хой. Очень фотогеничное место (дают напрокат одежду стражников - получаются очень колоритные фото!). Сама деревня расположена в красивом месте, можно подняться на башню - с нее открывается прекрасный вид на окрестности. После этого мы посетили родник - девичья коса. Было очень мило наблюдать за местными детишками, которые бегали рядом. Для них это никакая не достопримечательность, а обычная жизнь. Так что погружение в красоты было максимальным и колоритным.
Гид много рассказывал про историю этих мест. Нам было интересно.

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А
Благодарна Ахмеду за экскурсию к озеру Кезенойам. Приехали в г. Грозный с семьей из 3-х человек и решили заранее забронировать индивидуальную экскурсию на сайте. Ахмед за день до поездки связался
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с нами и обговорил время встречи, забрал нас с отеля и повёз по мартшруту. Посмотрели мечети, они великолепны, ознакомились с историей. Нам повезло с погодой было солнечно, увидели водопад и послушали легенду о нем. Самое большое впечатление нам оставили горы и озеро Кезенойам. Теперь хочется вернутся туда снова летом. По приезду к озеру мы пообедали в кафе отеля местной едой, очень вкусно, сытно и большие порции. Обратную дорогу мы даже не заметили, находились под впечатлением увиденного. Всем однозначно советую эту экскурсию и гида Ахмеда.

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С
Хочу поблагодарить организатора нашей экскурсии в Грозном. Все прошло на высшем уровне. Предварительно списались, созвонились. Экскурсии были индивидуальные. Вечером ночной Грозный-современная архитектура, красивые здания, чистота, благоустройство территории, невероятные виды со
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смотровой площадки, на второй день утром на озеро Казеной-Ам. По дороге мы проезжали живые села, и можно было посмотреть на современный быт жителей республики. Мы сами выбирали места, которые хотели бы посетить. Все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо нашему гиду Ахмеду. Он рассказал очень много исторических фактов и мифов, приятный и позитивный человек, удивил обширными знаниями о Чеченской республике, помог нам сориентироваться в Грозном. Эксурсия проходила на чистой, комфортной машине. Ахмед прекрасно водит автомобиль. Очень рекомендую. Цена приемлема, качество на высоте

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А
Всем доброго времени суток! Кто еще думает или сомневается!!! Это лучшая наша экскурсия- начиная с организации и до конца поездки! Нашим гидом был самый-самый лучший в мире ГИД Ахмед!!! Молодой,
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образованный, коммуникабельный, интересный экскурсовод и очень комфортный в общении(что не мало важно)! Дорога к озеру проходит по живописным горным местам, мы останавливались для фоток, Ахмед очень интересно рассказывает!!! А Озеро надо увидеть своими глазами, настолько оно удивительное, вода изумрудного цвета, меняет цвет в зависимости от погоды. На обратном пути посетили г. Шали с его шикарной мечетью, как из сказки 1001 ночь, посетили внутри, ну а там роскошь!!! В г. Аргун посетили тоже необычную мечеть в стиле хай-тэк, т. к. было уже поздно мы её увидели с подсветкой. Мы самые счастливые люди! Потому что побывали в сказке! И сейчас листая наши фотки на лице улыбка и самые радостные эмоции!!! Спасибо Ахмеду!

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